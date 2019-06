KOERS KORT. Devenyns jaar langer bij Deceuninck-Quick.Step - Zoon Patrick Lefevere voor Frans gerecht - Zwangere Brammeier stopt De wielerredactie

Dries Devenyns blijft jaar langer bij Deceuninck-Quick.Step

Dries Devenyns (35) heeft zijn contract bij Deceuninck-Quick.Step met een jaar verlengd, zo bevestigt de Belgische WorldTourploeg. “Er heerst een goeie sfeer in de Wolfpack en ik voel mij hier thuis”, zegt Devenyns. “Ik hoop dat we kunnen blijven zoals we de voorbije jaren hebben gedaan.”

De Leuvenaar rijdt sinds 2017 voor de ploeg van Patrick Lefevere. Hij won in zijn carrière zes wedstrijden, waaronder de Ronde van Wallonië en de Ronde van België in 2016 en een rit in de Ronde van Oostenrijk in 2009.

Zoon Patrick Lefevere verschijnt voor Frans gerecht

Afgelopen donderdag, 6 juni, moest Thomas Lefevere zich voor de Franse correctionele rechtbank verdedigen, dat meldde La Voix du Nord. De 22-jarige zoon van wielermanager Patrick Lefevere wordt ervan verdacht in Parijs-Roubaix 2018 boven het peloton te hebben gevlogen.

De manager van Deceuninck-Quick.Step, Patrick Lefevere, neemt het in ieder geval op voor zijn zoon: “We hebben nooit boven het peloton gehangen, maar het wereldje van de helikoptermannen is nog kleiner dan de wielerwereld”, ontkende hij de beschuldiging.

Thomas Lefevere huurde de dag van de wielerklassieker een helikopter in Kortrijk, om vervolgens zijn vader op te pikken in Bourghelles. Daarbij vergat de jongste Lefevere de Franse luchtmacht te verwittigen, bovendien mochten enkel helikopters van wedstrijdorganisator ASO en de Franse politie mogen in Parijs-Roubaix boven het peloton vliegen. “Een gebrek aan de verplichte voorzorgsmaatregelen”, klinkt het bij de Franse luchtmacht.

Zijn communicatiestilte verklaart Thomas Lefevere als volgt: “Ik kende de radiofrequentie niet, maar ik heb altijd de veiligheidsafstanden nageleefd.” De advocaat van de Belg vond de commotie overdreven: “Hij heeft niet gevlogen zoals helikopters tijdens de oorlog in Vietnam, hij heeft gewoon de fout gemaakt om zijn vader te gehoorzamen.” Op 20 juni volgt de uitspraak van de zaak, Thomas Lefevere riskeert zes maanden met uitstel.

Wilco Kelderman is na zware val in Catalonië klaar voor comeback

De Nederlander Wilco Kelderman maakt eind deze week zijn comeback in het peloton tijdens de Ronde van Zwitserland (15-23 juni). De 28-jarige renner van Team Sunweb liep eind maart bij een val in de Ronde van Catalonië een nekwervelbreuk en een gebroken linkersleutelbeen op.

“De voorbije twee maanden heb ik hard gewerkt om in de best mogelijke omstandigheden aan de komende wedstrijden te kunnen deelnemen”, zegt Kelderman, die door de val de Giro miste. “Het was niet altijd even leuk, maar vier weken op de hometrainer en een goed plan van mijn ploeg en trainer brachten mij op een degelijk niveau. Nu vertoeven we op hoogtestage voor 2,5 weken in Tenerife als volgende stap. Daarna kijk ik ernaar uit opnieuw met de jongens te koersen.” Kelderman is de nummer vier uit de Vuelta 2017.

Zwangere Nikki Brammeier (32) hangt fiets aan de haak

De Britse Nikki Brammeier zegt haar wielercarrière vaarwel. In een blog kondigde de 32-jarige allrounder aan dat ze zwanger is en meteen een punt zet achter haar carrière.

Brammeier mag terugblikken op een loopbaan van vijftien jaar. Vooral in het veld pakte ze prijzen met onder meer de wereldbekermanche in Namen (in 2015), vijf Superprestigewedstrijden, twee in de Bpost Trofee, vier EK-medailles (3x brons, 1x zilver) en vier Britse titels. Tussen 2011 en 2015 maakte de Britse deel uit van Telenet-Fidea. In 2016 nam ze als wegrenster deel aan de Spelen in Rio.

Niki Brammeier (geboren Harris) is de echtgenote van ex-renner Matthew Brammeier. In november verwachten ze hun eerste kind.

Today I’m announcing my retirement from professional cycling. Not many athletes get to end their career as current National champion, fit, healthy & still loving their sport, but that’s how i’de like to end mine 💕💫Please read more here ➡️ https://t.co/ZO1L9g4ieb Nikki Brammeier(@ NikkiBrammeier) link