KOERS KORT. Dennis niet meer aan de start in het Baskenland Redactie

10 april 2019

13u21 0

Opgave Dennis in Baskenland

Zoek niet meer naar Rohan Dennis in de Ronde van het Baskenland. De Australische wereldkampioen tijdrijden heeft rust nodig en start in samenspraak met de staff van Bahrain-Merida niet aan de derde rit in het Baskenland. Dennis stelde teleur in de openingstijdrit met een 22ste plaats. “Volgens de medische staf is het beter dat Rohan nu even rust neemt en zich voorbereidt op de tweede helft van het seizoen. Hij zal in mei weer in competitie treden”, aldus de WorldTour-ploeg.

📢 ANNOUNCEMENT 📢@RohanDennis abandons @ehitzulia prior to stage 3.



The decision was made to bring Rohan to the #Itzulia in order to see at what point his condition was. Team Bahrain Merida(@ Bahrain_Merida) link

Pelucchi viert in Maleisië

Matteo Pelucchi heeft de vijfde rit in de Ronde van Langkawi gewonnen. De 30-jarige Italiaan van Androni-Giocattoli-Sidermec was de beste na een massasprint in de straten van Taiping. Blake Quick en Travis McCabe eindigden op het podium in Maleisië. De Australiër Benjamin Dyball blijft leider.