KOERS KORT. Dennis naar Bahrain-Merida - Kuss boekt eerste profzege in Ronde van Utah Redactie

09 augustus 2018

06u50

Bron: Belga 2

Bahrain-Merida legt met Rohan Dennis opnieuw een BMC-renner vast

Bahrain-Merida heeft vandaag de komst van de Australische hardrijder Rohan Dennis aangekondigd. De 28-jarige Dennis komt in 2019 over van het afhakende BMC en tekende bij het team van sportdirecteur Rik Verbrugghe een contract voor twee seizoenen. Eerder plukte Bahrain-Merida bij BMC ook al onze landgenoot Dylan Teuns en de Italiaan Damiano Caruso weg.

Dennis, in het verleden goed voor medailles op WK's en Olympische Spelen in de ploegenachtervolging, staat op de weg al jaren bekend als een tijdritspecialist. Op zijn palmares staan naast drie nationale titels in het tijdrijden ook twee wereldtitels in het ploegentijdrijden en verder etappes in onder meer de Tour, Giro, Tirreno-Adriatico en Ronde van Zwitserland.

Bij Bahrain-Merida geloven ze erin dat Dennis meer kan dan tijdrijden alleen. "Hij is niet enkel één van de beste tijdrijders ter wereld, wij geloven er ook in dat hij in grote rondes een klassement kan rijden. Daar willen we in investeren", aldus algemeen manager Brent Copeland.

Naast het BMC-trio Teuns, Caruso en Dennis kwamen ook de Duitsers Marcel Sieberg (Lotto Soudal) en Phil Bauhaus (Sunweb) de Bahrainéquipe voor volgend jaar al versterken.

Sepp Kuss (LottoNL-Jumbo) heeft woensdag (plaatselijke tijd) de tweede etappe in de 14e editie van de Ronde van Utah (cat. 2.BC) gewonnen. Na 138,4 kilometer met start en aankomst in Payson City had de 23-jarige Amerikaan 29 seconden voor op zijn landgenoten Neilson Powless en Kyle Murphy. Ben Hermans legde op 32 seconden op de vijfde plaats beslag.

Kuss, die zijn eerste profzege mocht vieren, is ook de nieuwe leider. Hij lost zijn landgenoot Tejay van Garderen af. Powless is op 21 seconden tweede, Van Garderen op 25 derde. Hermans is als elfde op 0:42 ook in de stand beste Belg.