KOERS KORT. Denise Betsema pakt vijfde zege van het seizoen in Wachtebeke: “Heb altijd vertrouwen in mijn sprint” Redactie

24 november 2018

15u24

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0

Denise Betsema: “Heb altijd vertrouwen in mijn sprint”

Ze maakte het spannend, Denise Betsema. Maar de Nederlandse zorgde na een prangend duel met de Italiaanse Alice Maria Arzuffi toch voor wat extra ambiance op de Ambiancecross - georganiseerd door haar teammanager Jurgen Mettepenningen.

Voor Betsema was het nog maar de derde cross in het shirt van Marlux-Bingoal, ze heeft zelfs nog geen fiets van het team. “Een droomstart”, aldus Betsema. “Het loopt goed de voorbije weken, maar ik heb ook nog wel het gevoel dat ik mijn niveau nog kan opkrikken.”

“Ik kon mijn wagonnetje meteen voorin aanpikken en dat bleek cruciaal, want achterin kwamen ze al snel tot stilstand. Als ik daar had gezeten, was mijn koers waarschijnlijk over geweest”, doet Betsema het verhaal van haar cross. “Ik voelde me goed en kon redelijk makkelijk voorin blijven. Dat het dan tot een sprint kwam, vond ik best. Ik heb altijd wel vertrouwen in mijn eindspurt. Terecht, zo bleek.”

Denise Betsema (Marlux-Bingoal) heeft vandaag de eerste editie van de Ambiancecross in het Provinciaal Domein in Wachtebeke bij de vrouwen elite gewonnen. De 25-jarige Nederlandse haalde het in een sprint met twee van de Italiaanse Alice Maria Arzuffi. De Nederlandse Annemarie Worst werd derde, voor Loes Sels en Ellen Van Loy. Wereldkampioene Sanne Cant strandde, mede door een opkomende ziekte, pas op de achtste plaats. Het werd na Poprad, Lutterbach, Aigle en Neerpelt meteen de vijfde zege van het seizoen voor Betsema.

Het was Christine Majerus die het pak op sleeptouw nam in het veld. Achter de Nederlandse kampioene volgden op één lint onder meer Ellen Van Loy, Annemarie Worst, Maud Kaptheijns, Laura Verdonschot, Sanne Cant, Denise Betsema, Ceylin del Carmen Alvarado, Loes Sels en Puck Pieterse. Deze rensters trokken met een voorsprong de tweede ronde in. Majerus viel voorin weg en haar plaats werd ingenomen door Alice Maria Arzuffi. Het sein dan voor Denise Betsema om halfcross te gaan versnellen. Ellen Van Loy, Alice Maria Arzuffi en Annemarie Worst glipten mee. De rest volgde op een zakdoek. Betsema bleef het tempo hoog houden en enkel Arzuffi was bij machte de Nederlandse bij te benen.

Bij het ingaan van de slotronde telden Arzuffi en Betsema tien seconden voorsprong op een groep met Sanne Cant, Loes Sels, Laura Verdonschot, Annemarie Worst, Ellen Van Loy en Ceylin del Carmen Alvarado. In de achtergrond trok Sels alleen op jacht naar de derde plaats, maar ze werd nog geremonteerd door Annemarie Worst. De strijd om de zege werd beslecht in een sprint twee. Daarin haalde Denise Betsema haar vijfde zege van het seizoen.

Eerder vandaag was bij de junioren de zege weggelegd voor Witse Meeussen. Yorben Lauryssen moest tevreden zijn met de dichtste ereplaats. De Nederlander Luke Verburg vervolledigde het podium.

De Italiaan Lorenzo Masciarelli toonde zich dan weer de sterkste bij de tweedejaarsnieuwelingen. De Nederlander Tibor del Grosso eiste de tweede plaats op voor de Tsjech Matyas Fiala. Bij de eerstejaarsnieuwelingen was Aaron Dockx de beste. Hij haalde het respectievelijk voor Iben Rommelaere en Kay De Bruyckere.