KOERS KORT. Denise Betsema pakt in Koksijde eerste zege in Wereldbeker, Tom Pidcock sterkste bij de beloften De wielerredactie

25 november 2018

14u53

Bron: Belga 0

Betsema pakt in Koksijde eerste zege in Wereldbeker

Denise Betsema heeft haar eerste Wereldbeker bij de vrouwen gewonnen. De Nederlandse van Marlux-Bingoal haalde het in Koksijde voor de Britse Nikki Brammeier en Annemarie Worst (Steylaerts-777). Sanne Cant werd zevende en Marianne Vos twaalfde, maar de Nederlandse behoudt wel haar leiderstrui in de Wereldbeker.

Marianne Vos, voor het eerst weer in het veld na het EK in Rosmalen begin november, schoot het snelst uit de startblokken en nam een groot deel van de eerste ronde voor zich. Daarna volgde een grote groep met Annemarie Worst, Ellen Van Loy, Ceylin Alvarado, Nikki Brammeier en Sanne Cant. Vos zakte naar het eind van die eerste ronde een beetje weg, Brammeier nam het commando over en bij de eerste passage aan de finish telden we drie leiders: de Britse, Sanne Cant en Annemarie Worst. Alvarado volgde op vier seconden, een groepje met Compton op 10 seconden. Vos was teruggevallen tot op 22 seconden en daar volgden ook Denise Betsema, Nash en enkele anderen.

In ronde twee voerde Annemarie Worst een paar keer de forcing, we kregen uiteindelijk een kopgroep met Worst, Alavardo, Cant, Brammeier en ook Katie Compton die was teruggekomen. Halfweg cross probeerde Sanne Cant even en nam ze ook enkele seconden, maar de groep met Brammeier en co keerde terug. Het tempo werd even gedrukt, Denise Betsema slaagde er in om vooraan aan te pikken en zette meteen de anderen onder druk. Compton plooide, Cant kreeg het ook niet gemakkelijk, enkel Alvarado, Worst en Brammeier wisten aan te klampen. In het slot kliefde Betsema als de beste door het zand en nam ze afstand van de rest.

Ze pakte zo haar eerste zege in de Wereldbeker, haar tweede van het weekend na ook de overwinning in Wachtebeke. Brammeier won de strijd om plek twee, Worst werd derde. Eerste landgenote werd Laura Verdonschot op plek zes, Sanne Cant werd zevende, Marianne Vos twaalfde. Ze behoudt wel nipt haar leidersplaats en telt nu 264 punten, negen meer dan Sanne Cant, die tweede staat. Ellen Van Loy volgt als derde met 244 punten.

Brit Pidcock juicht bij de beloften

Tom Pidcock toonde zich vandaag in de Wereldbeker in Koksijde de sterkste bij de beloften. Hij soleerde naar de zege voor de Fransman Antoine Benoist en de Nederlander Jens Dekker. Eerste landgenoot werd Yentl Bekaert op een vijfde plek.

De start in Koksijde werd ontsierd door een massale valpartij, al bleven de grote namen wel gespaard van enige schade. Het was de Fransman Benoist die het voortouw nam in de duinen, meteen gevolgd door Jens Dekker en de verrassende Zwitser Kevin Kuhn. Voorts schoven de Britten Ben Turner en Tom Pidcock mee. Toon Vandebosch vertoefde in zesde positie en Eli Iserbyt volgde op plek acht, maar nog steeds goed mee vooraan.

Iserbyt schoof op en nam de kop in de passage door het zand in de tweede ronde. Turner, Benoist en de anderen waren echter niet ver. De Fransman trok stevig door, Iserbyt volgde gezwind, Pidcock moest een kloofje dichten, maar pikte uiteindelijk nog gemakkelijk aan.

De drie namen afstand en de Brit schudde een paar keer een fikse versnelling uit de benen. In de vierde ronde sloeg het noodlot toe voor Iserbyt die lek reed, ver van de materiaalpost. Benoit en Pidcock muisden er vanonder, Iserbyt zou niet meer terugkomen en zou vrede moeten nemen met een achtste plaats. Op Pidcock stond geen maat, hij begon aan de voorlaatste ronde met 11 tellen voorsprong op Benoist. Die bonus zou hij verder uitbouwen en de Europese kampioen soleerde naar de zege, zijn vijfde van het seizoen. Hij dikt zijn voorsprong in het klassement ook verder aan en telt nu 160 punten. Antoine Benoist staat tweede met 140 punten, Niels Vandeputte volgt als derde met 94 punten.

Ronhaar viert bij junioren in Koksijde

De Nederlander Pim Ronhaar toonde zich vandaag in de Wereldbeker in Koksijde de sterkste bij de junioren. De Europese kampioen soleerde in het zand naar de zege voor zijn ploegmaat Witse Meeussen en de Duitser Tom Lindner.



Al meteen na de start nam Ronhaar het initiatief in Koksijde. Hij ging als beste door het zand en zorgde er voor dat we slechts met vijf koplopers de tweede ronde in gingen. Ploegmaat Witse Meeussen was van de partij, met Thibau Nys vertoefde nog een tweede Belg vooraan. Voorts pikte ook de Duitser Tom Lindner en de Nederlander Luke Verburg aan. Ronhaar had duidelijk de goede vorm te pakken en schudde een paar fikse versnellingen uit de benen. Nys en Verburg moesten lossen, ook Meeussen en Linder kregen het niet onder de markt, maar wisten nog net hun karretje aan te hangen. Lang zou dat niet duren, Ronhaar was duidelijk de sterkste. Meeussen sputterde het langst tegen, maar ook hij moest zich gewonnen geven. De zege dus voor Ronhaar, zijn eerste sinds het EK in Rosmalen.

Witse Meeussen behoudt zijn leidersplaats in het klassement van de Wereldbeker. Hij telt 170 punten. Ronhaar staat tweede met 117 punten, Thibau Nys volgt als derde met 91 punten. Ook vorig jaar zette Ronhaar de Wereldbeker in Koksijde op zijn naam.