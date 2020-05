KOERS KORT. Démare breekt z’n hand - Jakobsen snelste in virtuele koers Wielerredactie

23 mei 2020

Arnaud Démare breekt hand op training

Tijdens een ritje op de mountainbike heeft de Franse spurter Arnaud Démare (Groupama-FDJ) een van z'n handwortelbeentjes in z'n linkerhand gebroken. De Fransman moet een tweetal weken inactief blijven, zo schrijft L’Equipe.

Démare, die eind dit seizoen einde contract is bij de Franse formatie, heeft er ondanks de koersluwte al een woelig seizoen op zitten. De Fransman zat elf dagen vast op hotel in de Verenigde Arabische Emiraten nadat enkele renners en leden van de entourage besmet raakten met het coronavirus, tijdens de UAE Tour.

Fabio Jakobsen wint de Challenge of Stars

Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick.Step) was de beste in het virtuele sprinttoernooi ‘Challenge of Stars’. De Nederlander haalde het voor de Italiaan Filippo Ganna (Team INEOS).

De wedstrijd is een initiatief van de Italiaanse koersorganisator RCS. Renners strijden er in een knockoutcompetitie. In zijn weg naar de finale klopte Jakobsen wereldkampioen Mads Pedersen en Pascal Ackermann. Ganna nam op zijn beurt de maat van Matteo Trentin en onze landgenoot Jasper De Buyst. Vandaag was het de beurt aan de sprinters, morgen staat de wedstrijd voor de klimmers gepland.