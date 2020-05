KOERS KORT. Démare breekt z’n hand - Jakobsen snelste in virtuele koers Wielerredactie

23 mei 2020

19u06 0

Arnaud Démare breekt hand op training

Tijdens een ritje op de mountainbike heeft de Franse spurter Arnaud Démare (Groupama-FDJ) een van z'n handwortelbeentjes in z'n linkerhand gebroken. De Fransman moet een tweetal weken inactief blijven, zo schrijft L’Equipe.

Démare, die eind dit seizoen einde contract is bij de Franse formatie, heeft er ondanks de koersluwte al een woelig seizoen op zitten. De Fransman zat elf dagen vast op hotel in de Verenigde Arabische Emiraten nadat enkele renners en leden van de entourage besmet raakten met het coronavirus, tijdens de UAE Tour.

Fabio Jakobsen wint de Challenge of Stars

Fabio Jakobsen (Deceuninck - Quick-Step) heeft zaterdag vanuit zijn veranda de Challenge of Stars voor sprinters gewonnen. In de finale van het online knock-out toernooi op de rollen toonde de 23-jarige Nederlandse kampioen zich sneller dan de Italiaan Filippo Ganna (Ineos).

“Dit was leuk om te doen, maar mijn benen doen echt wel pijn nu”, reageerde Jakobsen kort na zijn zege. “Dit was veel langer dan een normale pelotonsprint. Op 500 meter van de meet heb ik alles gegeven en probeerde ik mijn fiets kapot te rammen.”

Ook twee Belgen waagden hun kans en in de eerste ronde kwamen ze meteen tegen elkaar uit. Jasper De Buyst (Lotto Soudal) klopte nationaal kampioen Tim Merlier (Alpecin-Fenix) met de snelste tijd van het toernooi (1:36 voor 1,2 kilometer). De Buyst was ingevallen voor zijn ploegmaat Caleb Ewan. De Australische spurtbom van Lotto Soudal kampte met knieproblemen. Ook de Fransman Nacer Bouhanni (Arkéa Samsic) moest in laatste instantie verstek laten gaan - hij door technische problemen - en de Duitser Pascal Ackermann (BOHA - hansgrohe) kreeg zo een vrijgeleide naar de halve finales. Jakobsen rekende in de eerste ronde met de Deense wereldkampioen Mads Pedersen (Trek-Segafredo) af, Ganna schakelde zijn landgenoot Matteo Trentin (CCC) uit. In de halve finales won Jakobsen van Ackermann en moest De Buyst het hoofd buigen voor Ganna.

Zondag is het de beurt aan de klimmers in de Challenge of Stars. Thomas De Gendt (Lotto Soudal) verdedigt dan de Belgische kleuren op een virtuele Stelvio (2,9 kilometer aan gemiddeld 8,69 procent, met een piek tot 12,75 procent). In de eerste ronde moet hij aan de bak tegen de Pool Rafal Majka (BORA - hansgrohe). De Brit Chris Froome (Ineos), de Fransman Warren Barguil (Arkéa Samsic), de Italianen Vincenzo Nibali en Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), de Duitser Simon Geschke (CCC) en de Deen Jakob Fuglsang (Astana) zijn de andere deelnemers.