KOERS KORT. Degrendele naar BEAT Cycling Club - Quick.Step Floors met twee Belgen naar China Redactie

15 oktober 2018

14u17 0

Degrendele naar BEAT Cycling Club

Nicky Degrendele (22) zet haar carrière voort bij de baanploeg van BEAT Cycling Club. De wereldkampioene van de keirin komt over van Sport Vlaanderen-Guill D'Or en kijkt met veel enthousiasme uit naar haar nieuwe uitdaging. "Komend seizoen is erg belangrijk in aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio 2020 en bij BEAT kom ik in een gestructureerde sprintomgeving terecht. Hierdoor kan ik verdere stappen zetten in mijn ontwikkeling als renster, samen met ervaren en gedreven teamgenoten en stafmedewerkers."

"Naast de sportieve ondersteuning kijk ik er naar uit om samen met BEAT de sprintonderdelen op de piste nog meer in de kijker te zetten. Zo kunnen we hopelijk bouwen aan een heuse sprintcultuur in België."

BREAKING NEWS: World Champion @Nickydegrendele strengthens BEAT track team 👉 https://t.co/xP2kCDfRKU #RoadToBEAT pic.twitter.com/2jS5bav73I BEAT Cycling Club(@ beatcyclingclub) link

Quick.Step en AG2R maken selecties bekend voor Tour of Guangxi

Tussen 16 en 21 oktober wordt in China nog de Tour of Guangxi gereden. Quick.Step Floors neemt twee Belgen mee naar de rittenkoers: Philippe Gilbert en Dries Devenyns. Voorts haalden ook Rémi Cavagna, Fabio Jakobsen, Davide Martinelli, Jhonatan Narvaez en Maximilian Schachmann van de ploeg van manager Patrick Lefevere.

Ook AG2R neemt overigens een landgenoot mee naar China. Stijn Vandebergh maakt net als Aurelien Paret-Peintre, Julien Duval, Alex Domont, Alexis Vuillermoz, Clement Venturini en Silvan Dillier deel uit van de selectie van de Franse WorldTour-ploeg.

The Quick-Step Floors boys are ready for this week's @TourofGuangxi, our final race of what has been a record-breaking season: https://t.co/D4ePqxA27D

Photo: @GettySport pic.twitter.com/NckUkTdNyY Quick-Step Cycling(@ quickstepteam) link