KOERS KORT. Degrendele blijft in ziekenhuis na zware val - Bernas naar team Van Avermaet - Swift terug naar Sky De wielerredactie

22 oktober 2018

15u35

Bron: Belga 0

Degrendele blijft in ziekenhuis na zware val

Nicky Degrendele moet voorlopig in het ziekenhuis van Versailles blijven voor verder onderzoek. Dat bevestigde de Belgische wielerbond op Twitter. De 22-jarige West-Vlaamse viel gisteren zwaar tijdens de keirin op de Wereldbeker baanwielrennen in het Franse Saint-Quentin-En-Yvelines.

De wereldkampioene keirin sloeg hard tegen de vlakte, nadat een inhaalmanoeuvre mislukte en ze het achterwiel van een concurrente raakte. Ze gleed meters door na haar val en bleef vervolgens liggen.

“Na haar val van gisteren in de keirin blijft Nicky Degrendele in het ziekenhuis voor verder onderzoek. We wensen haar een goed herstel”, liet Belgian Cycling optekenen.

Ouch, ouch, ouch! 😱



Thankfully @Nickydegrendele escaped major injury, but this crash in the Keirin final must have really hurt



Wishing you a speedy recovery, Nicky pic.twitter.com/kEasaTl1VX Eurosport UK(@ Eurosport_UK) link

Bernas gaat Van Avermaet bijstaan

CCC Team, de nieuwe ploeg van Greg Van Avermaet, zal komend seizoen op de diensten van Pawel Bernas kunnen rekenen. De 28-jarige Pool maakt met het team de overstap van het procontinentaal circuit naar het WorldTour-statuut.

"Pawel is onze laatste toevoeging voor het klassieke team van 2019", legde manager Jim Ochowicz uit. "Pawel heeft al wat ervaring in de kleinere klassiekers en toonde zijn kunnen in augustus met een tweede plaats in de Great War Rememberance Race. We hopen dat Pawel zich volgend seizoen verder kan ontwikkelen, niet enkel in de klassiekers, maar ook in rittenwedstrijden."

De Pool zelf was erg blij met zijn nieuwe stap. "Ik kan niet beschrijven hoe opgewonden ik ben", stak hij van wal. "Rijden voor één van de beste teams in de wereld was altijd mijn doel. Ik heb altijd een voorkeur gehad voor de Vlaamse klassiekers, alleen ontbrak een referentiewedstrijd. Die heb ik nu wel gehad met de Great War Rememberance Race. Het gaf de boost aan zelfvertrouwen die ik nodig had. Ik wil in de WorldTour mijn potentieel tonen. Ik hoop mijn eerste Monument en Grote Ronde te rijden, dat zou fantastisch zijn.”

Paweł Bernas joins Kamil Gradek, Szymon Sajnok, Łukasz Owsian and Amaro Antunes, who signed with UCI World Tour, CCC Team! https://t.co/l3tdDB5cjH CCC SprandiPolkowice(@ CCCProTeam) link

Ben Swift viert terugkeer bij Sky

Team Sky heeft de terugkeer van Ben Swift aangekondigd. De snelle Brit maakte de voorbije twee seizoenen een ommetje bij UAE Emirates, maar keert in 2019 terug naar het team waarvoor hij tussen 2010 en 2016 al reed.

De dertigjarige Swift stond jarenlang bekend als een spurter van de tweede rij. Op zijn palmares staan ritoverwinningen in onder meer de Ronde van het Baskenland, Ronde van Romandië, Ronde van Polen en Ronde van Californië. De voorbije drie seizoenen bleef zijn teller echter op nul staan. Op het WK in het Noorse Bergen vorig jaar werd hij wel nog knap vijfde.

Swift maakte in 2009 zijn profdebuut bij Katusha, maar reed vervolgens zeven seizoenen voor Sky, tot eind 2016. “Ik ken het team van binnen en van buiten”, erkende de Brit. “Ik hoop dat het net zo zal lijken dat ik maar eventjes ben weggeweest. Voor 2019 heb ik zeker nog eigen ambities, maar ik wil ook de jongeren in het team helpen. Sky heeft een ongelooflijk getalenteerde groep jonge renners, die enkel nog een beetje ervaring missen.”

Dat bevestigde ook Sky’s Performance Manager, Rob Ellingworth. “Ben kan een ideaal rolmodel vormen voor de jonge rijders in het team. Zijn attitude en professionalisme passen perfect bij ons. Ben zet hoge standaarden voor zichzelf, hetgeen het team ook wil.”

ANNOUNCEMENT: We’re excited to announce that @swiftybswift will return to Team Sky for the 2019 season.



Welcome back Swifty!



📰 > https://t.co/xMN7gvFVQ6 pic.twitter.com/URlRlbFw6e Team Sky(@ TeamSky) link