KOERS KORT. Definitieve selecties voor Omloop en Kuurne - geen olympisch ticket voor Belgische vrouwen in ploegenachtervolging

26 februari 2020

Bron: Belga 0 Wielrennen Deceuninck-Quick.Step won in 2019 zowel Omloop Het Nieuwsblad, met Zdenek Stybar, als Kuurne-Brussel-Kuurne, met Bob Jungels. De Tsjech en de Luxemburger maken ook dit jaar deel uit van de selectie voor het openingsweekend.

Yves Lampaert en Iljo Keisse dubbelen eveneens, net als de Deen Kasper Asgreen. Het zevental voor de Omloop wordt volgemaakt met Tim Declercq en de Fransman Florian Sénéchal. Die laatste twee worden in Kuurne vervangen door Bert Van Lerberghe en de Nederlandse sprintbom Fabio Jakobsen.

"Het openingsweekend brengt twee van de belangrijkste koersen op de Belgische en internationale kalender samen, Omloop en Kuurne. We wonnen beide races al verschillende keren", zegt sportdirecteur Wilfried Peeters. "We trekken erheen met een heel sterke en gemotiveerde ploeg. Wij kijken ernaar uit om onze klassieke campagne te beginnen. Zaterdag hebben we vele troeven in handen, bij wie de winnaar van vorig jaar Styby. Het is afwachten hoe de race verloopt. Voor Kuurne komt Fabio erbij. Hij toonde vorige week in Portugal zijn goeie conditie en hij is een van onze opties voor een goed resultaat.”

Belgische vrouwen grijpen in ploegenachtervolging naast olympisch ticket

De Belgische vrouwenachtervolgingsploeg is op de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Berlijn er niet in geslaagd zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen van Tokio. De Belgen konden zich tijdens de kwalificaties niet plaatsen voor de eerste ronde en klokten een tragere tijd dan rechtstreeks concurrent Frankrijk. Het verschil bedroeg slechts 283 duizendsten van een seconde.

Al voor het tweekilometerpunt verloren de Belgen in de kwalificaties één van hun vier pionnen: Gilke Croket. Zij was ingevallen voor Annelies Dom, de vaste kracht die na blessure conditioneel niet helemaal klaar bleek te zijn voor dit WK. Jolien D’hoore, Lotte Kopecky en Shari Bossuyt moesten daardoor met drie verder en ondanks een prima start leverde dat na vier kilometer een mindere tijd van 4:21.700 op, waarmee de Belgen ruim een seconde boven hun eigen Belgische record bleven. De achtervolgingsploeg had gehoopt om in Berlijn dat record te breken.

Om zich te plaatsen voor Tokio dienden de Belgen op dit WK Frankrijk af te houden, maar ook onze zuiderburen deden het niet al te best in de kwalificaties. Met een tijd van 4:21.417 was Frankrijk ruim vier seconden trager dan het nationale record, maar wel 283 duizendsten van een seconde beter dan de Belgen. Het bleek te volstaan voor een ticket voor Tokio, want acht van de twaalf gestarte landen deden uiteindelijk sneller dan Frankrijk en België, waardoor geen van beide landen kon doorstoten naar de volgende WK-ronde.

Frankrijk zal daardoor dit WK als negende beëindigen, België pas als tiende. En zo stoten Les Bleus België van de achtste plaats in de olympische ranking, wat volstaat voor een ticket voor de Olympische Spelen van later dit jaar in het Japanse Tokio.

Van Avermaet en Trentin kopmannen bij CCC

Greg Van Avermaet en Matteo Trentin zijn de uitgesproken kopmannen bij CCC voor Omloop Het Nieuwsblad (zaterdag) en Kuurne-Brussel-Kuurne (zondag). Ze krijgen komend weekend in beide races hulp van Guillaume Van Keirsbulck en de Duitser Jonas Koch. In de Omloop bestaat de selectie verder uit Gijs Van Hoecke, Nathan Van Hooydonck en de Zwitser Michael Schär. Dat trio wordt in Kuurne vervangen door de Nieuw-Zeelander Patrick Bevin, de Tsjech Josef Cerny en de Pool Lukasz Wisniowski.

Greg Van Avermaet won de Omloop al twee keer, in 2016 en 2017. Vorig jaar werd hij, net als in 2014, tweede. “Ik voel mij heel goed en ik denk dat mijn vorm even goed of misschien zelfs beter is dan de voorbije jaren”, zegt de olympisch kampioen. “Ik was heel blij met mijn manier van koersen in de Algarve, zeker omdat het parcours mij niet op het lijf was geschreven. Hoewel het leuk zou zijn geweest om voor het openingsweekend te winnen, zijn de klassiekers mijn hoofddoel in de eerste helft van het jaar. Mijn seizoen start echt dit weekend.”