KOERS KORT. Declercq en Devenyns zijn de Belgen in Tourselectie Deceuninck-Quick.Step

24 augustus 2020

Deceuninck-Quick.Step neemt Devenyns en Declercq mee naar de Tour

Twee Belgen in de Tourselectie van Deceuninck-Quick.Step. De ploeg van manager Patrick Lefevere rekent in steun van Julian Alaphilippe en sprinter Sam Bennett op de diensten van Dries Devenyns en Tim Declercq. Normaal gezien was Yves Lampaert ook zeker van een plaats in de ploeg, maar hij viel begin deze maand uit na een val en sleutelbeenbreuk in Milaan-Turijn. Naast Devenyns, Declercq, Alaphilippe en Bennett vinden we in de rangen van Deceuninck-Quick.Step ook Michael Morkov, Bob Jungels, Zdenek Stybar en Kasper Asgreen terug.

“Julian en Sam zijn de kopmannen”, blikte sportdirecteur Tom Steels vooruit. “Voor Julian wordt het heel moeilijk zijn Tour van vorig jaar te herhalen, maar dat hoeft ook niet. We kijken met hem van dag tot dag. Er zijn een aantal kansen voor hem, maar we denken zelf niet aan een scenario zoals vorig jaar (toen Alaphilippe tot het einde meespeelde voor de eindzege, red.). Met Sam hebben we een kandidaat voor de overwinning in de massasprints, geen makkelijk onderdeel gezien de ongelukken de voorbije weken. Ik denk dat er wel slechts vier echte sprints zullen zijn in drie weken Tour.”

“Michael is de lead-out voor Sam in de laatste kilometers”, ging Steels verder. “En ook Kasper en Styby zullen daarbij een belangrijke rol spelen. Die laatste twee mogen ook meegaan in ontsnappingen. Bob en Dries van hun kant moeten Julian dan weer bijstaan. Beiden hebben veel ervaring daarin. Tim tot slot zal doen wat hij het best kan: de wedstrijd controleren. Tim is een knecht van wereldklasse.”

Ready for the first Grand Tour of the season!

Check out the eight Deceuninck - Quick-Step riders who will be in Nice on Saturday for the start of the 107th @LeTour: https://t.co/3RlJrgPbDs

Video: @lapedalecc pic.twitter.com/Z1ivXZmFSK Deceuninck-QuickStep(@ deceuninck_qst) link

Ook achttal UAE-Team Emirates bekend

Bijzonder te duchten selectie van UAE-Team Emirates voor de Tour. De ploeg uit het Midden-Oosten gaat vol voor de piepjonge kopman Tadej Pogacar. De Sloveen maakt zijn debuut in de Ronde van Frankrijk nadat hij vorig jaar drie ritten en het jongerenklassement in de Vuelta won. Alexander Kristoff moet het in de sprints gaan doen. Met Aru, Formolo en ook Polanc kan de ploeg vooral in het gebergte mikken op ritzeges. Stake Laengen, De la Cruz en Marcato maken de selectie rond.

🇫🇷 It's finally here! We're excited to announce our lineup for #TDF2020, with the big race kicking off on Saturday:



🇸🇮@TamauPogi

🇮🇹 @FabioAru1

🇮🇹 @davideformolo

🇸🇮 @PolancJan

🇳🇴 @Kristoff87

🇳🇴 @VSLaengen

🇪🇸 @iamdlax

🇮🇹 @MarcatoMarco #UAETeamEmirates #RideTogether pic.twitter.com/7BHGvsVQfn @UAE-TeamEmirates(@ TeamUAEAbuDhabi) link

