KOERS KORT. Deceuninck-Quick.Step trekt met Jakobsen naar Valencia - Dumoulin debuteert in Valencia voor Jumbo-Visma MDRW/XC

03 februari 2020

13u40

Bron: Belga 44

Deceuninck-Quick.Step trekt met speerpunt Jakobsen en drie Belgen naar Valencia

Deceuninck-Quick.Step heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de 71ste editie van de Ronde van Valencia (2.Pro), die woensdag van start gaat. Met drie vlakke ritten is de snelle Nederlandse kampioen Fabio Jakobsen de kopman bij de Wolfpack. Yves Lampaert, Tim Declercq en nieuwkomer Stijn Steels zijn de Belgen van dienst.

“Voor alle jongens in Valencia worden het hun eerste competitiekilometers na drie trainingskampen”, begon sportdirecteur Tom Steels zijn vooruitblik. “Davide Ballerini (overgekomen van Astana, red.) en Stijn Steels (overgekomen van Roompot-Charles, red.) maken hun debuut voor onze ploeg. Van Stijn verwachten we, samen met Tim Derclercq en Rémi Cavagna, dat hij de wedstrijd zal controleren. Davide zal ingeschakeld worden in de sprinttrein van Jakobsen. We mikken met hem op ritsucces. Voor de twee aankomsten bergop, waarvan eentje erg steil, kijken we richting James Knox. Hij kan misschien ook wel een goed klassement rijden.”

Deceuninck-Quick.Step zit na de eindzege van Remco Evenepoel zondagavond in de Ronde van San Juan al aan zes zeges in 2020. Ook Dries Devenyns schoot al raak in de Cadel Evans Great Ocean Road Race.

De selectie van Deceuninck-Quick.Step: Davide Ballerini (Ita), Rémi Cavagna (Fra), Tim Declercq (Bel), Fabio Jakobsen (Ned), James Knox (GBr), Yves Lampaert (Bel) en Stijn Steels (Bel).

Dutch Champion @FabioJakobsen will kick off his season this week, at @VueltaCV. Discover who will join him on the Deceuninck - Quick-Step squad at the five-day Spanish race: https://t.co/kV7VKeDKxe

Photo: Sigfrid Eggers pic.twitter.com/k00YbPGr3s Deceuninck-QuickStep(@ deceuninck_qst) link

Dumoulin debuteert in Valencia voor Jumbo-Visma

De Nederlander Tom Dumoulin is vanaf woensdag voor het eerst in een koers te zien als renner van Jumbo-Visma. De Limburger maakt zijn debuut voor de Nederlandse ploeg in de Ronde van Valencia.

Het worden zijn eerste koersdagen sinds hij half juni voortijdig het Critérium du Dauphiné verliet met een knieblessure. Deze winter volgde de overstap van Team Sunweb naar Jumbo-Visma.

Dumoulin krijgt in Valencia gezelschap van Pascal Eenkhoorn, Jos van Emden, Dylan Groenewegen, de Noor Tobias Foss, de Duitser Christoph Pfingsten en onze landgenoot Maarten Wynants. De Ronde van Valencia duurt tot en met zondag.

Denifl geeft ook in proces toe bloeddoping te hebben gebruikt

De voormalige Oostenrijkse wielerprof Stefan Denifl heeft maandag bij zijn proces in Innsbrück opnieuw toegegeven bloeddoping te hebben gebruikt. Hij bekende eerder in maart vorig jaar al tegen de speurders. De 32-jarige Denifl ontkende echter “iemand bedrogen te hebben”. “Ik ben geen crimineel. Ik heb doping gebruikt omdat in de wielersport prestaties verwacht worden die niet geleverd kunnen worden zonder doping te gebruiken”, liet hij noteren.

De Oostenrijker beschreef hoe hij met doping begon na een zware knieblessure. “Ik wilde op die manier mijn oude niveau terughalen. Dat was zonder doping onmogelijk.”

Denifl moet zich voor de rechtbank verantwoorden voor oplichterij. Hij zou tussen 2014 en 2018 vier jaar bloeddoping hebben gebruikt en zo organisatoren en supporters hebben bedrogen. Volgens het Openbaar Ministerie streek de oud-renner dankzij het dopinggebruik een loon en premies op ter waarde van 580.000 euro.

Speurders kwamen Denifl in mei vorig jaar op het spoor in de zogenaamde ‘Operatie Aderlass’, een onderzoek naar dopingpraktijken uitgevoerd door de Duitse arts Mark Schmidt.