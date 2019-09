KOERS KORT. Deceuninck-Quick.Step trekt met Alaphilippe en Evenepoel naar Canada - Nederland bouwt WK-ploeg rond Van der Poel Redactie

Groenewegen sprint overtuigend naar zege in Tour of Britain, Van der Poel tweede

In de Tour of Britain heeft Dylan Groenewegen zijn tweede ritzege geboekt. De snelle man van Jumbo-Visma sprintte in Newcastle overtuigend naar de overwinning. Zijn landgenoot, en de Nederlandse WK-kopman, Mathieu van der Poel snelde naar de tweede plek, de Italiaan Davide Cimolai werd derde.

Vorig jaar werd de Tour of Britain gewonnen door Julian Alaphilippe, dit jaar lange tijd geletruidrager in de Tour de France. In 2017 ging de eindzege naar Lars Boom, net als in 2011. In 2014 zegevierde Dylan van Baarle.

Nederland bouwt ploeg rond kopman Mathieu van der Poel

Bondscoach Koos Moerenhout heeft de Nederlandse selectie voor het WK wielrennen in het Britse Yorkshire bekendgemaakt. De al eerder aangewezen kopman Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) krijgt in Engeland Niki Terpstra (Total-Direct Energie), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Dylan van Baarle (INEOS), Mike Teunissen (Jumbo-Visma), Sebastian Langeveld (EF Education First), Jos van Emden (Jumbo-Visma) en Pieter Weening (Roompot-Charles) mee.

Dit achttal rijdt op 29 september de wegwedstrijd om de regenboogtrui. Van Baarle en Van Emden komen enkele dagen eerder ook uit in de tijdrit. “We hebben zowel voor de mixed relay, de tijdrit als de wegkoers een mooie ploeg kunnen samenstellen waarmee we op jacht gaan naar eremetaal”, zo lichtte Moerenhout zijn groep toe. “Ik heb het volste vertrouwen in de individuele- en teamkwaliteiten van deze sterke lichting renners.”

Deceuninck-Quick.Step met Alaphilippe en Evenepoel naar Canada

De Fransman Julian Alaphilippe en Remco Evenepoel leiden de selectie van Deceuninck-Quick.Step voor de Canadese WorldTourwedstrijden GP van Quebec (vrijdag 13 september) en GP van Montreal (zondag 15 september).

Met Dries Devenyns en Pieter Serry maken nog twee Belgen deel uit van de zevenkoppige groep. De Denen Kasper Asgreen en Mikkel Honoré en de Spanjaard Enric Mas vervolledigen het team.

"We trekken naar Canada met veel jongens die er een sterke Ronde van Duitsland hebben opzitten. Ze zijn heel gemotiveerd om opnieuw voor een sterk resultaat te zorgen in dit al opmerkelijke seizoen", zegt sportdirecteur Davide Bramati. "Quebec en Montreal zijn twee heel lastige wedstrijden. Je krijgt er weinig ruimte om op adem te komen. Maar onze selectie beschikt over diepgang, kracht en de noodzakelijke vastberadenheid om er te staan wanneer het moet.”

Vorig jaar won de Australiër Michael Matthews zowel in Quebec en Canada.

Michael Gogl stapt van Trek-Segafredo over naar Team NTT, opvolger van Dimension Data

Michael Gogl trekt eind 2019 na drie seizoenen de deur bij Trek-Segafredo achter zich dicht. De 25-jarige Oostenrijker zet zijn carrière verder bij Team NTT, de opvolger van het huidige Dimension Data.

Gogl reed dit voorjaar met de Giro zijn vierde grote ronde. Hij beëindigde ook al twee keer de Tour (in 2017 en 2018) en een keer de Vuelta (in 2016). De Oostenrijker debuteerde in 2015 in de WorldTour bij Tinkoff en wacht nog op een eerste profzege.

Carlos Barbero ruilt Movistar voor Dimension Data

De Spanjaard Carlos Barbero verlaat na drie seizoenen Movistar voor Team NTT, in 2020 de opvolger van Dimension Data. De Zuid-Afrikaanse WorldTourploeg maakte zijn komst bekend. De 28-jarige Barbero won begin juli in een sprint de eerste etappe in de Ronde van Oostenrijk. In het voorjaar verzamelde de Spanjaard ereplaatsen in Kuurne-Brussel-Kuurne (tiende) en Gent-Wevelgem (twaalfde).

De voorbije jaren won hij enkele ritten in Spaanse wedstrijden als de Ronde van Castilië en Leon, de Ronde van Burgos en de Ronde van Madrid.

Bij NTT wordt Barbero ploegmaat van Victor Campenaerts. De werelduurrecordhouder verlaat eind 2019 Lotto Soudal.

Lotto Soudal versterkt rangen met Engelsman Jonathan Dibben

De 25-jarige Engelsman Jonathan Dibben verdedigt volgend seizoen de kleuren van Lotto Soudal. Hij heeft een verleden bij Sky en komt over van het continentale Madison Genesis. De 1m90 grote Dibben, die wordt aangetrokken als lead-out voor de sprint, ondertekende een contract voor een jaar.

“In het begin van mijn carrière sloot ik me aan bij de British Cycling Academy en als belofte focuste ik me gedurende vier jaar vooral op het baanwielrennen. Dat deed ik tot en met 2016, een periode die ik afsloot met de wereldtitel puntenkoers in Londen. Aan het eind van dat jaar nam ik met Team Wiggins en de Britse selectie deel aan enkele wegkoersen om in 2017 een tweejarig contract bij Team Sky te tekenen”, schetst hij zijn verleden.

“Ik ben meer het soort renner voor de koersen van het snellere type, als één van de laatste pionnen tijdens de sprintvoorbereiding. Maar ik wil ook verdere stappen zetten in het tijdrijden, waarbij ik hoop op enkele mooie individuele resultaten”, legt Dibben uit. “Gedurende het volledige jaar zijn er wedstrijden die opportuniteiten bieden voor de sprinters. Wanneer de snelle jongens aanwezig zijn, wordt het dan ook mijn hoofdtaak om hen zo goed mogelijk te ondersteunen. Zoniet, wil ik zelf attractief koersen en het bijvoorbeeld eens via een ontsnapping proberen. Ik wil vooral verdere vooruitgang boeken en terugkeren naar het niveau vanwaar ik kom. Dat betekent het rijden van enkele grote koersen en meer betrokken zijn in het koersverloop.”

