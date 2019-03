KOERS KORT. Deceuninck-Quick.Step trekt kaart Alaphilippe-Viviani in Milaan-Sanremo - Kopecky derde in Nokere Redactie

20 maart 2019

Deceuninck - Quick-Step met Viviani en Alaphilippe naar Primavera

Deceuninck - Quick-Step start met de Italiaanse kampioen Elia Viviani en de Fransman Julian Alaphilippe als kopmannen aan Milaan-Sanremo, het eerste klassieke wielermonument van het wielerseizoen. Daarnaast start het team ook met drie Belgen in de rangen: Philippe Gilbert, Tim Declercq en Belgisch kampioen Yves Lampaert. De Argentijn Maximiliano Richeze en de Tsjech Zdenek Stybar vervolledigen de selectie voor La Primavera. Voor Gilbert wordt het de vijftiende deelname aan de Italiaanse klassieker, twee keer (2008 en 2011) eindigde hij er op het podium.

Viviani en Alaphilippe deden vorige week nog wat vertrouwen op in Tirreno-Adriatico, waar ze hun team in totaal drie ritzeges bezorgden. Als het tot een sprint komt op de Via Roma is de 29-jarige Viviani een van de topfavorieten. In het andere scenario wordt er gekeken naar man in vorm Alaphilippe, die naast twee ritzeges in de Tirreno al won in de Strade Bianche en zijn seizoen startte met twee ritoverwinningen in de Ronde van San Juan en eentje in de Ronde van Colombia. Bij zijn eerste deelname aan La Primavera werd hij in 2017 meteen derde. “We hadden een prachtige week in de Tirreno”, vertelde de Fransman. “Het team is sterk en we hebben heel wat mogelijkheden. Wat de moraal betreft zit het ook bij wel goed na die twee ritzeges. Ik hoop ook in Milaan-Sanremo over die vorm te kunnen beschikken.”

Lorena Wiebes mag zich als eerste op de erelijst schrijven in Nokere

Lorena Wiebes (Parkhotel-Valkenburg) heeft de eerste editie van Nokere Koerse voor vrouwen elite gewonnen. De Nederlandse haalde het na een massasprint van de Duitse Lisa Klein. Lotte Kopecky pakte de laatste podiumplaats. Kelly Van Den Steen werd zesde, Annelies Dom finishte als negende.

1. Lorena Wiebes (Ned/Parkhotel-Valkenburg) de 121,6 km in 3u13:05 (gem 37,787 km/u)

2. Lisa Klein (Dui)

3. Lotte Kopecky

4. Amy Pieters (Ned)

5. Teniel Campbell (TTo); 6. Kelly Van Den Steen; 7. Susanne Andersen (Noo); 8. Maria van ‘t Geloof (Ned); 9. Annelies Dom; 10. Roxane Fournier (Fra)