KOERS KORT. Deceuninck-Quick.Step strikt toptalent Almeida - Sunweb maakt Vuelta-selectie bekend Redactie

15 augustus 2019

13u41

Bron: Belga 0

Deceuninck-Quick.Step strikt toptalent Joao Almeida

Het toptalent Joao Almeida rijdt de komende twee jaar voor Deceuninck-Quick.Step. De 21-jarige Portugees, vorig jaar winnaar van Luik-Bastenaken-Luik bij de beloften, komt over van het procontinentale Hagens Berman Axeon. Dat heeft de Belgische WorldTour-formatie aangekondigd.

Almeida liet in 2016 van zich horen door als junior zowel de wegrit als de individuele tijdrit te winnen op het Portugees kampioenschap. Dat deed hij dit jaar nog eens over als belofte. In 2018 werd hij tweede in de Baby Giro en zevende in de Ronde van de Toekomst.

De Portugese allrounder ging eerder al twee keer met het team van CEO Patrick Lefevere op winterstage. Hij wordt de eerste Portugese renner in de teamgeschiedenis.

“Dit is een droom die uitkomt”, stelt Almeida, momenteel zevende in de stand in de Ronde van Utah, na twee etappes. “De sfeer in het team is fantastisch. Op stage kon ik zien dat er een hechte band is tussen iedereen, renners en staf, en daar hou ik wel van. Deceuninck-Quick.Step is ook een team dat erom bekend staat jonge renners te laten groeien. Ik kijk uit naar mijn eerste seizoen als prof.”

“Wij zijn goed in het ontdekken van jongeren, om hen vervolgens in de WorldTour te laten ontwikkelen tot succesvolle renners”, aldus Lefevere. “Joao Almeida is de laatste in die rij. We volgden hem al enkele jaren, we weten dus tot wat hij in staat is. Zijn goede en consistente resultaten onderlijnen zijn talent en ambitie. Het geeft ons veel voldoening, wetende dat hij voor ons zal rijden.”

Winner of Liège–Bastogne–Liège Espoirs.

Runner-up at the Girobio.

Seventh at the Tour de l'Avenir.

U23 road race and time trial National Champion.

Currently best young rider at the Tour of Utah.

Welcome aboard, João Almeida!https://t.co/BX0UiUInwB

Photo: Sigfrid Eggers pic.twitter.com/5yah8Doq09 Deceuninck-QuickStep(@ deceuninck_qst) link

Sunweb maakt Vuelta-selectie bekend

Team Sunweb ambieert in de 74ste Ronde van Spanje een goed klassement met de Nederlander Wilco Kelderman. Vandaag maakte de Nederlands-Duitse WorldTour-formatie zijn selectie bekend.

Kelderman kampte in de Ronde van Frankrijk met rugklachten. Hij startte dan ook niet meer in de zestiende etappe. In maart was hij zwaar gevallen in de Ronde van Catalonië. Tom Dumoulin had eerder al laten verstaan dat hij de Vuelta niet zou rijden, hij raakte niet tijdig fit.

Kelderman krijgt steun van de Ier Nicholas Roche, de Australiërs Robert Power en Michael Storer en de Nederlander Martijn Tusveld. Verder behoren ook de Duitse kapitein Nikias Arndt, zijn landgenoot Max Walscheid en de Deen Casper Pedersen tot de selectie.

"Ons belangrijkste doel is een goed klassement met Wilco", verklaart ploegleider Luke Roberts. "Hij krijgt de steun van Nicholas, Robert en Michael, en ook allroundtalent Martijn. We zijn blij dat Martijn er opnieuw bij is na een moeilijke periode na zijn val in Parijs-Nice. Max mikt op een ritzege in de vlakke sprints. Casper is toe aan zijn eerste grote ronde. En dan is er nog onze kapitein Nikias."

De 74ste Ronde van Spanje begint op 24 augustus met een ploegentijdrit van 13,4 kilometer in en rond Torrevieja. Op 15 september volgt de apotheose met de slotrit naar Madrid.