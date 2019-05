KOERS KORT. Deceuninck-Quick.Step rekent op Remco Evenepoel in Ronde van Noorwegen Redactie

27 mei 2019

12u37

Belga

Remco Evenepoel maakt deel uit van de zeskoppige selectie waarmee Deceuninck-Quick.Step zal deelnemen aan de Ronde van Noorwegen, die morgen begint en zondag (2 juni) eindigt.

Naast de 19-jarige juniorenwereldkampioen (op de weg en tegen de klok) bestaat het team uit Tim Declercq, Yves Lampaert, de Colombiaan Alvaro Hodeg, de Italiaan Davide Martinelli en de Tsjech Petr Vakoc. Behalve Declercq waren de andere vijf vorige week aan de slag in de Hammer Series in Stavanger. Zaterdag wonnen ze er de sprintkoers.

De negende Ronde van Noorwegen serveert een afwisselend parcours. Sportdirecteur Tom Steels verwacht "geen gemakkelijke wedstrijd" maar, zegt hij, "de jongens zijn gemotiveerd en zullen kansen krijgen". "We brengen een mix van jeugd en ervaring waardoor we meerdere troeven in handen hebben, van koersen voor een sprint tot kiezen voor de aanval. We willen elke kans grijpen en een stevig gevecht leveren.”