KOERS KORT. Deceuninck-Quick Step met drie Belgen naar Provence - Rivera beste klimmer in Langkawi

10 februari 2020

12u31

Deceuninck-Quick Step maakt selectie Tour de la Provence bekend

Drie ervaren Belgen en vier jongeren: dat is de bondige samenvatting van de selectie waarmee Deceuninck-Quick Step naar de Tour de la Provence trekt. Dries Devenyns toonde in Australië al dat hij in een uitstekende conditie verkeert en zal die lijn ongetwijfeld willen doortrekken. Andrea Bagioli en Ian Garrison maken hun debuut voor The Wolfpack. Ook Iljo Keisse, Pieter Serry, Kasper Asgreen en Remi Cavagna staan donderdag aan de start in Frankrijk. “Een ding is zeker: het wordt geen gemakkelijke wedstrijd. Al in de eerste rit zullen we alert moeten zijn vanwege de wind. Daarna krijgen we alleen maar zware etappes voor de wielen waarin de verschillen groot zullen zijn”, aldus sportdirecteur Geert Van Bondt.

Crosswinds, punchy climbs, a visit to the infamous Mont Ventoux, spectacular scenery - the Tour de la Provence has it all and we're glad to be at the start this week: https://t.co/2iPfKOqFQJ pic.twitter.com/UfB6UFmJyn Deceuninck-QuickStep(@ deceuninck_qst) link

Rivera viert in mistige koninginnenrit Langkawi

De Costa Ricaan Kevin Rivera ( Androni Giocattoli - Sidermec) heeft de vierde rit in de Ronde van Langkawi gewonnen. Aan het eind van de etappe wachtte een slotbeklimming van twintig kilometer. Het 21-jarige klimtalent uit de stal van Gianni Savio reed in de laatste hectometers weg van Danilo Celano, al was dat door de dichte mist nauwelijks te zien. De Rus Ovechkin mocht als derde mee op het podium. Celano start morgen in de leiderstrui. De Ronde van Langkawi eindigt vrijdag.

🇨🇷Kevin Rivera of 🇮🇹@AndroniGiocatto wins stage 4 of 🇲🇾@ltdlangkawi #PETRONASLTdL2020 pic.twitter.com/CU9c0TSCnB World Cycling Stats(@ wcsbike) link