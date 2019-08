KOERS KORT. Deceuninck-Quick.Step laat Viviani vertrekken naar Cofidis - Ook geen Vuelta voor Dumoulin Redactie

05 augustus 2019

14u27

Nu ook officieel: Viviani verlaat Deceuninck-Quick.Step voor Cofidis

‘t Is nu ook officieel: Elia Viviani ruilt Deceuninck-Quick.Step in voor Cofidis. De Italiaanse sprinter neemt zijn landgenoot Fabio Sabatini mee naar de Franse wielerformatie.

Beide Italianen moeten ook bij Cofidis uitgroeien tot een dodelijk duo in de sprint. Viviani is dit jaar sterk op dreef met ritzeges in de Tour de France, de Ronde van Zwitserland, Tirreno-Adriatico, de UAE Tour en de Tour Down Under. Zondag pakte de spurtbom nog de bloemen in de Prudential RideLondon-Surrey Classic.

“Ik ben heel blij dat ik voor Cofidis mag rijden”, reageert Viviani, die na twee jaar afscheid neemt van de ploeg van Patrick Lefevere. “Ik merkte echt dat ze me graag wilden en een ambitieus project voor me hebben. Ik stel het echt op prijs dat ze vertrouwen in mij hebben en mijn vriend Fabio Sabatini aantrekken. Naar volgend jaar toe wil ik nog meer ritten winnen in de Tour de France. Voorts mik ik ook op Milaan-Sanremo en Gent-Wevelgem.”

Ook geen Vuelta voor Dumoulin

Tom Dumoulin moet na de Tour de France ook de Ronde van Spanje aan zich voorbij laten gaan. De Nederlander liep bij een val in de vierde etappe van de Giro d’Italia een knieblessure op en het herstel duurt langer dan verwacht. Een optreden in het Critérium du Dauphiné werd voortijdig beëindigd, waarna Dumoulin moest afzeggen voor de Tour.

Een woordvoerder van Team Sunweb bevestigt dat Dumoulin op 24 augustus niet zal starten in de Vuelta. “De focus ligt momenteel op volledig herstel en de Vuelta komt daarin te vroeg”, aldus de woordvoerder.

Landa trekt komend seizoen naar Bahrain-Merida

De Spanjaard Mikel Landa verlaat eind dit jaar Movistar voor Bahrain-Merida, zo maakte zijn nieuwe ploeg bekend. De 29-jarige Baskische klimmer moet voor Bahrain-Merida, waar hij ploegmaat wordt van Dylan Teuns, een van de speerpunten worden in de grote rondes. Dit jaar werd Landa vierde in de Giro en zesde in de Tour. Zijn beste resultaat in de Ronde van Frankrijk is een vierde plaats in 2017, toen hij nog voor Sky reed en hij zijn ploegmaat Chris Froome zag winnen. Sinds vorig jaar komt hij uit voor Movistar.

