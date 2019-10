KOERS KORT. Deceuninck-Quick.Step haalt tijdrittalent - Kiryienka (38) doet ondanks hartproblemen verder bij INEOS De wielerredactie

23 oktober 2019

Deceuninck-Quick.Step strikt Amerikaans tijdrittalent Ian Garrison

Deceuninck-Quick.Step versterkt zijn selectie met de Amerikaan Ian Garrison, een 21-jarige specialist in het tijdrijden. Hij ondertekende een contract voor twee seizoenen. Garrison is de regerende Amerikaanse kampioen tegen de klok en vicewereldkampioen bij de U23. Hij komt over van Hagens Berman Axeon, een Amerikaanse procontinentale ploeg.

“Ik ben blij dat we opnieuw een jong en getalenteerd renner aan de selectie kunnen toevoegen”, zegt teammanager Patrick Lefevere. “Ian heeft al getoond dat hij met de besten kan wedijveren maar wij hopen dat hij nog sterker wordt. Zijn overwinning in de tijdrit bij de elite op zo’n jonge leeftijd, bewijst dat hij al over het talent en de vastberadenheid beschikt om het te maken. We kijken ernaar uit met hem te werken.”

USA National ITT Champion and silver medalist against the clock at the U23 World Championships in Yorkshire, @iankgarrison has signed a two-year contract with Deceuninck - Quick-Step: https://t.co/DZzVYXUleB

Photo: @GettySport pic.twitter.com/H7nCWykKYs Deceuninck-QuickStep(@ deceuninck_qst) link

Kiryienka (38) doet ondanks hartproblemen verder bij INEOS

Vasil Kiryienka zal ook in 2020 deel uitmaken van het peloton. De 38-jarige Wit-Rus zette zijn krabbel onder een nieuw contract bij Team INEOS. Kiryienka werd dit jaar opgeschrikt door een hartprobleem, dat bij een screening in het begin van het seizoen aan het licht kwam. Na een behandeling werd hij eind april opnieuw fit verklaard en kon met de Ronde van Romandië zijn eerste wedstrijd afwerken. Eind juni bewees de Wit-Rus dat hij er weer helemaal stond door op de Europese Spelen voor eigen publiek in Minsk de tijdrit te winnen. Dit najaar startte hij ook in de Vuelta.

"Het was geen gemakkelijk seizoen voor mij”, zegt Kiryienka. “Het was niet eenvoudig te aanvaarden dat mijn lichaam mij misschien in de steek zou laten. Maar met de steun van de ploeg ben ik er weer bovenop gekomen. Ik wil vooral dokter Inigo Sarriegui bedanken. Het was leuk te zien hoe sommige renners in het peloton blij waren met mijn comeback. Die momenten deden mij opleven en hielpen mij de tijdrit op de Europese Spelen te winnen."

Kiryienka is een gepatenteerd hardrijder die zich in 2015 in het Amerikaanse Richmond tot wereldkampioen tegen de klok kroonde. Hij pakte ook goud in de tijdrit op de Europese Spelen van 2015 in Bakoe en veroverde vijf nationale titels in de discipline. Verder won hij onder meer drie etappes in de Giro en eentje in de Vuelta.