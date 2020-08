Koers Kort. Deceuninck-Quick.Step haalt Fausto Masnada per direct binnen Redactie

19 augustus 2020

Deceuninck-Quick.Step haalt Italiaan Fausto Masnada binnen

Fausto Masnada verdedigt vanaf vandaag de kleuren van Deceuninck-Quick.Step. De Italiaan komt over van CCC en tekent tot het einde van 2021. Door de drukke wielerkalender en de vele blessures bij Deceuninck-Quick.Step gaat de transfer met onmiddellijke ingang in.

Vorig jaar won de Italiaan nog een bergrit in de Giro. “Ik ben heel blij om Deceuninck-Quick.Step te vervoegen, één van de grootste ploegen ter wereld. Ik wil hier groeien als renner en goede resultaten neerzetten. In het midden van het seizoen naar een ander team trekken is niet simpel, ik moet mijn plaats vinden hier, maar dat zal geen probleem zijn”, aldus Masnada.

Ook Patrick Lefevere is tevreden met de transfer: “Fausto heeft vorig seizoen indrukwekkende dingen laten zien in enkele bergritten van de grote koersen. Hij heeft ons overtuigd met zijn agressieve stijl en attitude.”