Koers Kort. Deceuninck-Quick.Step haalt Fausto Masnada per direct binnen - Simon Yates blijft Mitchelton-Scott trouw Redactie

19 augustus 2020

14u15 0

Simon Yates blijft Mitchelton-Scott trouw

Wielerploeg Mitchelton-Scott heeft zich voor de komende twee jaar verzekerd van de diensten van kopman Simon Yates. De Vuelta-winnaar van 2018 blijft tot zeker eind 2022 aan boord bij het Australische WorldTour-team. Zijn tweelingbroer Adam Yates verlengde zijn aflopende contract nog niet.

Het nieuws kwam woensdag naar buiten nadat bekend was gemaakt dat ploegeigenaar Gerry Ryan ook nog zeker twee jaar doorgaat. Hij steunt de ploeg al sinds de oprichting in 2012.

Simon Yates kwam twee jaar later als neoprof in dienst bij Mitchelton-Scott. Sindsdien boekte de nu 28-jarige Brit zeventien overwinningen in dienst van de ploeg waaronder etappezeges in de Tour de France, de Giro en de Ronde van Spanje die hij in 2018 won. Als goede klimmer behaalde Yates ook top 10-plaatsen in het eindklassement van de Tour en Giro. “Simon heeft onze organisatie mooie momenten bezorgd waaronder de eerste overwinning in een grote ronde, en we hebben er vertrouwen in dat we samen veel meer hoogtepunten zullen bereiken”, aldus Ryan.

Deceuninck-Quick.Step haalt Italiaan Fausto Masnada binnen

Fausto Masnada (26) verdedigt vanaf vandaag de kleuren van Deceuninck-Quick.Step. De Italiaan komt over van CCC en tekent tot het einde van 2021. Door de drukke wielerkalender en de vele blessures bij Deceuninck-Quick.Step gaat de transfer met onmiddellijke ingang in.

Vorig jaar won de Italiaan nog een bergrit in de Giro. “Ik ben heel blij om Deceuninck-Quick.Step te vervoegen, één van de grootste ploegen ter wereld. Ik wil hier groeien als renner en goede resultaten neerzetten. In het midden van het seizoen naar een ander team trekken is niet simpel, ik moet mijn plaats vinden hier, maar dat zal geen probleem zijn”, aldus Masnada.

Ook Patrick Lefevere is tevreden met de transfer: “Fausto heeft vorig seizoen indrukwekkende dingen laten zien in enkele bergritten van de grote koersen. Hij heeft ons overtuigd met zijn agressieve stijl en attitude.”