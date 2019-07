KOERS KORT. Deceuninck-Quick.Step, dat contract Knox verlengt, gaat samenwerking aan met Ronde van de Toekomst Wielerredactie

22 juli 2019

15u47

Bron: Belga 0

Deceuninck-Quick.Step gaat samenwerking aan met Ronde van de Toekomst

Voorafgaand aan het persmoment in de Tour maakte Deceuninck-Quick.Step bekend dat ze een samenwerking aangaat met de Ronde van de Toekomst, de belangrijkste koers voor beloften in het circuit, al vanaf de editie van 2019. “Elke ploeg doet nu zo’n beetje aan liefdadigheid”, aldus teambaas Patrick Lefevere. “Dus toen koersdirecteur Philippe Colliou me benaderde, was de deal snel beklonken. Ik ken hem al jaren en we geven hen nu steun. Zo zal ons team logistieke steun verlenen aan een team van zes renners uit Afrika. Die jongens beschikken niet altijd over het juiste materiaal en begeleiding. Er wordt een selectie van zes gemaakt en zij krijgen begeleiding om hen op weg te helpen hun fietsdroom na te jagen.”

Deceuninck-Quick.Step bindt Brits talent James Knox tot 2021 aan zich

James Knox (23) heeft zijn contract bij Deceuninck-Quick.Step verlengd tot 2021. Het Britse klimtalent is bezig aan zijn tweede seizoen bij Quick Step, in 2018 kwam hij over van Team Wiggins. Dat jaar werd hij zesde in de Ronde van Wallonië. In 2019 eindigde hij op de achtste plaats in de UAE Tour en op de 14de plaats in de Ronde van Romandië. Hij stond ook aan de start van de Giro, zijn eerste grote ronde, die hij na de twaalfde etappe moest verlaten met een knieblessure.

“Het was een droom die werkelijkheid werd toen ik in 2018 bij het team kwam. En eerlijk gezegd is het hier zelfs beter dan ik had verwacht”, aldus Knox. “Dit jaar heb ik opnieuw een stap vooruit gezet ter bevestiging van het vorige seizoen, hopelijk volgt er meer van dit later dit jaar. We zullen zien wat de komende twee seizoenen zullen brengen. Ik ben nog jong en hoop dat ik vooruitgang blijf boeken, en daarbij zeg ik niet nee tegen een zege.”

Natnael Berhane blijft twee seizoenen langer bij Cofidis

Natnael Berhane heeft zijn contract bij Cofidis met twee seizoenen verlengd tot 2021. Dat heeft het Franse procontinentale team maandag bekendgemaakt. Vorige week maandag kreeg de 28-jarige Eritrese wielerkampioen na afloop van de tiende Touretappe de Prijs voor de Strijdlust.

Berhane, die momenteel voor de tweede keer de Ronde van Frankrijk rijdt, ruilde eind 2018 Team Dimension Data voor Cofidis. In 2020 zal Cofidis opnieuw deel uitmaken van de WorldTour-formaties.