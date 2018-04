Koers kort: Debutant bij Quick.Step in Scheldeprijs - Bouhanni blijft in het sukkelstraatje - Kasseien Parijs-Roubaix liggen er glad bij Redactie

03 april 2018

18u03

Bron: ANP en Belga 1

Kasseien van Parijs-Roubaix liggen er momenteel glad en vettig bij

Zondag staat er met Parijs-Roubaix opnieuw een grote klassieker op het programma. Momenteel liggen de kasseien in de Hel van het Noorden er vettig en glad bij, maar volgens de weersvoorspellingen lijkt er beterschap op komst. Die boodschap brachten ook de organisatoren vandaag bij de traditionele parcoursverkenning.

Met 29 kasseistroken op 257 kilometer - 54,5 km kasseien in totaal - staat de renners opnieuw veel dokkeren te wachten. In vergelijking met vorig jaar telt het parcours 500 meter minder kasseien. De organisatoren ontdekten het voorbije jaar een nog onbekende kasseistrook van 1,5 km in Saint-Vaast, voor het beroemde Bos van Arenberg, en namen die meteen op in het parcours. In de finale zijn er geen wijzigingen in het parcours te bespeuren.

Koersdirecteur Thierry Gouvenou keek hoopvol vooruit naar de editie van zondag. "De kasseien zullen vermoedelijk opdrogen, maar er zullen ook nog vochtige delen blijven", legde hij uit. "Dat zijn de meest risicovolle omstandigheden. Verder is Parijs-Roubaix al zwaar genoeg. Het was niet nodig veel aan het parcours te sleutelen en dat hebben we dan ook niet gedaan."

Vorig jaar was de zege op de wielerbaan in Roubaix voor Greg Van Avermaet (BMC), die in een pittige sprint Zdenek Stybar (Quick-Step Floors) het nakijken gaf.

Quick.Step Floors laat Kasper Asgreen debuteren

De 23-jarige Kasper Asgreen, die de overstap maakte van Team Virtu Cycling, debuteert morgen tijdens de Scheldeprijs in het shirt van Quick.Step Floors. De Europees kampioen tijdrijden bij de beloften krijgt hiervoor onder meer de steun van Iljo Keisse, de enige Belg in de zevenkoppige selectie voor de Scheldeprijs.

"Kasper Asgreen koerst voor het eerst bij ons. Ik verwacht veel van hem. Hij is toch Europees kampioen tijdrijden en won een etappe in de Ronde van Toekomst", opende Wilfried Peeters. "Hij is één van onze drie neoprofs in de Scheldeprijs. Ook Fabio Jakobsen, winnaar van Nokere Koerse, en Alvaro Hodeg, winnaar van de Bredene-Handzame Classic, zijn van de partij. Naast dat jonge geweld zijn er dan de routiniers zoals Iljo Keisse, Zdenek Stybar, Davide Martinelli en Michael Morkov.

Het zou in tegenstelling tot de voorgaande jaren wel eens geen massaspurt kunnen worden op de Churchilllaan. Mede door het compleet nieuwe parcours. Dat onderschreef ook Wilfried Peeters. "De omloop is inderdaad volledig gewijzigd in vergelijking met de afgelopen jaren. Met de start in Terneuzen en de wedstrijd die in Zeeuws-Vlaanderen rondtoert kan het zijn dat het peloton ten prooi valt aan waaiers. Zeker op al die open vlaktes die we te verwerken krijgen zal de wind zijn ding kunnen doen. We moeten dus heel de wedstrijd attent vooraan zitten. Ik heb enkele rappe mannen in mijn team, zoals Fabio Jakobsen en Alvaro Hodeg. Maar ik heb ook enkele kerels die het kunnen afmaken als een klein groepje naar de Churchilllaan rijdt."

Bloemen voor Justin Jules in Circuit de la Sarthe, Bouhanni geeft op

Justin Jules (WB Aqua Protect Veranclassic) heeft de openingsrit in het Circuit Cycliste Sarthe (Fra/2.1) gewonnen. De Fransman sprintte na 193,6 km naar de zege voor zijn landgenoot Marc Sarreau (Groupama-FDJ) en onze landgenoot Christophe Noppe (Sport Vlaanderen-Baloise). Boris Vallée (Wanty-Groupe Gobert) werd vijfde.

De 66e editie van de Franse rittenkoers begon met een rit voor sprinters. Nadat de obligate vlucht van de dag werd gevormd na enkele kilometers, zakte het tempo in het peloton. De kopgroep met Romain Hardy, Oscar Riesebeek, Mattia Frapporti, Romain Combaud en Juan Felipe Osorio reed maximaal een bonus van 4:15 bij elkaar.

Intussen viel alweer slecht nieuws te noteren over Nacer Bouhanni. De Franse sprinter zou andermaal de finish niet halen. Eerder gaf hij op in Parijs-Nice wegens ziekte, werd hij daarom niet opgesteld in Milaan-Sanremo, reed hij vervolgens ook de Ronde van Catalonië niet uit en nu gaf hij er dus in de openingsrit de brui aan in Frankrijk.

Eenmaal op het lokale circuit zakte de bonus van de vluchters snel en op 12 km van het eind werden ze gegrepen door het peloton. Het was Pim Ligthart die het peloton nog probeerde te verschalken in het slot, maar zonder succes. Er werd gesprint om de zege en daarin toonde Justin Jules zich de snelste van het pak, goed voor zijn eerste zege van het seizoen. Ook vorig jaar won hij de openingsrit in de Franse rittenkoers. Hij is meteen ook de eerste leider.

Hammer Series ook naar Hongkong

De Hammer Series, een driedaags wielerevenement met een aparte opzet, breidt verder uit. Na het Noorse Stavanger (22-24 mei) en Limburg (1-3 juni) is de Aziatische stadstaat Hongkong in oktober toegevoegd aan de kalender.

De WorldTour-ploegen Team Sky, Team Sunweb, LottoNL-Jumbo, Bora-hansgrohe en Team Emirates hebben hun deelname al toegezegd aan de Hammer Series, die vorig jaar in Limburg een succesvolle eerste editie beleefden. De teams mogen vijf renners inzetten in een klimkoers, een sprintkoers en een ploegenachtervolging. De beste ploeg wint. Team Sky won vorig jaar de eerste editie.

"We waren verrast door de aandacht en het enthousiasme vorig jaar. De teams namen de wedstrijden ook heel serieus. De renners gingen alle dagen vol gas'', zei directeur Graham Bartlett van de Hammer Series. "We willen het wielrennen nog aantrekkelijker maken voor een breed publiek.''

De exacte datum van het evenement in Hongkong is nog niet bekend.