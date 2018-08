KOERS KORT. Debusschere neemt afscheid van Lotto-Soudal en tekent bij Katusha



28 augustus 2018

Jens Debusschere zal volgend jaar niet meer voor Lotto-Soudal rijden. De 29-jarige West-Vlaming trekt naar Katusha-Alpecin, waar ook landgenoten Steff Cras, Baptiste Planckaert en Jenthe Biermans aan de slag zijn.

De West-Vlaming zegt te focussen op de klassiekers maar wil ook in de sprints zijn kans blijven gaan. "Ik heb bewezen dat ik een goeie lead-out kan zijn en in de kleinere koersen heb ik zelf winstkansen. Het ziet er mooi uit."

Katusha-Alpecin haalde Debusschere bij het team om te scoren in het Vlaamse voorjaar, legt manager José Azevedo uit. "Hij kan mooie resultaten behalen in de Belgische eendagskoersen. Hij kan top tien halen in de klassiekers. We hebben al een goeie groep voor die wedstrijden en willen die nog sterker maken. Hij brengt veel ervaring bij en is ook snel. Hij kan een van onze sprinters zijn en als lead-out voor Marcel Kittel rijden, zoals hij vroeger voor Greipel deed."

Debusschere werd in 2014 Belgisch kampioen. Twee jaar later won hij Dwars door Vlaanderen. Ook de Sluitingsprijs (2x) en de GP van Wallonië staan op zijn erelijst, na als ritzeges in Tirreno-Adriatico en de Eurométropole Tour. Dit seizoen won hij een etappe in de Ronde van Wallonië, werd hij vijfde in Gent-Wevelgem en tiende in Parijs-Roubaix.

It’s official on his birthday. Welcome @jensdebus at #TeamKatushaAlpecin family. Fast, classics rider and winner. #racetowin 📸 @gettysport pic.twitter.com/vSPo7cjlKx Team KATUSHA ALPECIN(@ katushacycling) link