KOERS KORT. De Vreese verlengt contract bij Astana De wielerredactie

13 november 2019

14u33 0 Wielrennen Laurens De Vreese zal ook in 2020 uitkomen voor WorldTour-team Astana. Het nieuwe contract van de 31-jarige Gentenaar leek al lange tijd in kannen en kruiken, maar officiële bevestiging van de Kazachse formatie bleef uit. Die is er nu wel. De Vreese rijdt al sinds 2015 voor Astana.

“Na vijf jaar in dit team amuseer ik me nog steeds”, legde De Vreese uit in een persbericht. “De ploeg voelt aan als één grote familie. Ik kan werkelijk met iedereen goed opschieten. We hebben een geweldige groep renners, maar ook de staf en de ploegleiders horen er helemaal bij. Ik ben zelf een teamspeler en ben blij dat in dit team te kunnen uiten. We hadden een fantastisch jaar in 2019. Ik ben dan ook op en top gemotiveerd om ook van volgend seizoen het beste te maken. We gaan zelfs voor nog betere resultaten. De voorbereiding is al volop bezig en ik kijk uit naar het trainingskamp in december.”

Voor zijn periode bij Astana reed De Vreese in eigen land bij Topsport Vlaanderen en Wanty. De wegkapitein kon nog geen overwinning halen bij de profs, maar maakt in de Vlaamse klassiekers steevast het pad vrij voor zijn kopmannen.