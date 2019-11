KOERS KORT. De Vreese verlengt contract bij Astana - Amerikaanse kampioen langer bij Education First De wielerredactie

13 november 2019

21u33 0

De Vreese verlengt contract bij Astana

Laurens De Vreese zal ook in 2020 uitkomen voor WorldTour-team Astana. Het nieuwe contract van de 31-jarige Gentenaar leek al lange tijd in kannen en kruiken, maar officiële bevestiging van de Kazachse formatie bleef uit. Die is er nu wel. De Vreese rijdt al sinds 2015 voor Astana.

“Na vijf jaar in dit team amuseer ik me nog steeds”, legde De Vreese uit in een persbericht. “De ploeg voelt aan als één grote familie. Ik kan werkelijk met iedereen goed opschieten. We hebben een geweldige groep renners, maar ook de staf en de ploegleiders horen er helemaal bij. Ik ben zelf een teamspeler en ben blij dat in dit team te kunnen uiten. We hadden een fantastisch jaar in 2019. Ik ben dan ook op en top gemotiveerd om ook van volgend seizoen het beste te maken. We gaan zelfs voor nog betere resultaten. De voorbereiding is al volop bezig en ik kijk uit naar het trainingskamp in december.”

Voor zijn periode bij Astana reed De Vreese in eigen land bij Topsport Vlaanderen en Wanty. De wegkapitein kon nog geen overwinning halen bij de profs, maar maakt in de Vlaamse klassiekers steevast het pad vrij voor zijn kopmannen.

Kroatische wielrenner Kristijan Durasek krijgt dopingschorsing van vier jaar

De Internationale Wielerunie (UCI) heeft de Kroaat Kristijan Duracek een schorsing van vier jaar opgelegd voor zijn betrokkenheid bij Operatie Aderlass. De 31-jarige renner van UAE Emirates, winnaar van de Ronde van Turkije in 2015, werd in mei al voorlopig geschorst door de UCI.

De Duitse dokter Mark Schmidt, die in 27 februari in zijn kabinet in Erfurt werd aangehouden in de marge van het WK noordse ski in het Oostenrijkse Seefeld, is de spilfiguur in Operatie Aderlass. De zaak spitste zich toe op 21 sporters van acht verschillende nationaliteiten uit vijf verschillende sporten.

Amerikaans kampioen Alex Howes verlengt bij EF Education First

Alex Howes, de Amerikaanse kampioen op de weg, heeft zijn contract bij EF Education First woensdag verlengd met twee seizoenen. Hij ligt daardoor vast tot eind 2021. Howes (31) rijdt al zijn volledige carrière voor het Amerikaanse team (ex-Garmin/Cannondale). Eind juni kroonde hij zich Knoxville tot nationaal kampioen op de weg en behaalde zo zijn mooiste zege.

“In de nationale trui kunnen koersen is als een droom die uitkomt”, zegt Howes. “Elke keer als ik een rugnummer op de Amerikaanse trui vastmaak, krijg ik kippenvel. Ik kan niet wachten om het shirt in de grote Europese koersen te tonen.” Bij EF Education zal Howes in 2020 koersen aan de zijde van Jens Keukeleire, die overkomt van Lotto Soudal, en Sep Vanmarcke.