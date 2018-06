KOERS KORT: De Plus trok in de aanval, ondanks ziekte - Benoot: "Ik mag nu nog niet top zijn" Wielerredactie

09 juni 2018

Benoot: " Ik mag nu nog niet top zijn"

Gevraagd met welk doel hij naar het Critérium du Dauphiné is gekomen, laat Tiesj Benoot (24) zich al een hele week de mond niet openbreken. Gisteren bleek waarom. Benoot verloor tijd en hij vond het niet erg. "Pas in de Tour moet ik top zijn."

Ploegmaat Thomas De Gendt had het deze week na de ploegentijdrit over de klassementsambities van Benoot in deze Dauphiné. Marc Sergeant, de sportieve baas, zei dat wanneer je zoals Benoot vierde bent geworden in de Tirreno, niet naar de Dauphiné kunt komen en doen alsof het klassement je niet interesseert.

De enige die je daar deze week nog niks hoorde over zeggen, was Tiesj Benoot zelf. En dus moest hij gisteren zijn woorden niet intrekken, nadat hij op de top van Valmorel 23ste was geworden. Benoot zakt van plaats acht in de stand naar plaats twaalf op 2:24 van de nieuwe leider Thomas.

Om het woord klassement niet te gebruiken: daar gaan wellicht de ambities van Benoot. "Ik ben niet volledig stilgevallen, hé. Het zijn nog een paar procentjes dat ik beter moet worden."

Dat zit zo. Benoot wil volgende maand echt goed zijn in de Tour. "Vorig jaar was ik in de Dauphiné beter dan in de Tour. De bedoeling is dat het dit jaar omgekeerd is. Ik zever echt niet als ik zeg dat ik niet top ben. Ik mag nu nog niet top zijn." (MG)

De Plus: ziek, maar toch in de aanval

Geen geluk voor Laurens De Plus. Hij heeft de bergetappes van de Dauphiné tot in de puntjes verkend. Maar woensdagavond, voor het grote werk in de Alpen moest beginnen en De Plus hoopte te schitteren, werd hij ziek. "Ik heb een hele nacht op de pot gezeten."

Gisteren voelde De Plus zich beter. Hij maakte deel uit van een vlucht met acht en hield dat zelfs tot halverwege de beklimming van Valmorel vol. Dan was het over. Of toch niet. Toen Edet er als laatste vandoor probeerde te gaan, haalde De Plus hem terug. Uit rancune. "Edet had een hele dag niets gedaan." (MG)