KOERS KORT. De Plus moet met koorts opgeven in Vuelta - Ook zieke Greipel geeft op

14 september 2018

De Plus moet met koorts opgeven in de Vuelta

Met nog ruim 80 kilometer te rijden heeft Laurens De Plus moeten opgeven in de negentiende etappe in de Ronde van Spanje (WorldTour). Hij heeft koorts. Dat meldt zijn team Quick-Step Floors vandaag op Twitter.

De 23-jarige De Plus, die derde werd in de tweede etappe, stond op de 41ste plaats in de stand (op 1u07:05 van leider Simon Yates). De Oost-Vlaming behoort tot de achtkoppige selectie van bondscoach Kevin De Weert voor het WK in het Oostenrijkse Innsbruck van eind deze maand.

Sad news coming from #LaVuelta18, where @LaurensDePlus had to abandon stage 19 after suffering from fever.

Zieke André Greipel (Lotto Soudal) geeft op in Koolskamp

Nog voor half koers kneep André Greipel (Lotto Soudal) vandaag de remmen dicht in het Kampioenschap van Vlaanderen (1.1) in Koolskamp. De Duitser, één van de kanshebbers op de eindzege en in 2008 als eens eindlaureaat, voelde zich niet lekker en stapte af. Het is afwachten of Greipel morgen de start neemt in de Primus Classic Impanis-Van Petegem.

"André Greipel was gisternavond al niet honderd procent. Hij had af te rekenen met een opkomende verkoudheid. Dat heeft zich blijkbaar doorgezet", stelde sportdirecteur Frederik Willems. "Het is te gek om in dergelijke omstandigheden verder te rijden. We gaan straks na het Kampioenschap van Vlaanderen met de medische staf eens bekijken of André morgen wel kan starten in de Primus Classic."

Nieuwe cross in de DVV-trofee

De Brussels Universities Cyclocross is de nagelnieuwe cross op de veldritkalender. Op 6 januari 2019 zal er op de terreinen van de VUB en de ULB een veldrit in het kader van de DVV Verzekeringen Trofee plaatsvinden. Voor het eerst zal er dus een cross doorgaan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

"Je kan deze nieuwe cross een beetje vergelijken met een parkcross, maar dan wel met aanwezigheid van indrukwekkende gebouwen”, vertelde Erwin Vervecken van organisator Golazo Sports. "Het wordt iets uniek op 6 januari. Dankzij de aanwezigheid van heel wat schuine vlakken (taluds) kunnen we op de campussen van de VUB en ULB een mooi parcours uittekenen. De passage aan de bekende trappenpartij aan de cafetaria van de VUB kan, afhankelijk van de weersomstandigheden, wel eens het sleutelmoment worden tijdens de wedstrijd." De Soudal Cyclocross Leuven zal daardoor verplaatsen naar 23 februari.

Sunweb haalt Belg binnen

Sunweb heeft zich versterkt met enkele jonge renners. Vanaf 2019 zal onze landgenoot Xandres Vervloesem voor het opleidingsteam van de Duitse wielerformatie uitkomen. Ook de Duitser Marius Mayrhofer komt de gelederen versterken. De contracten van de Oostenrijker Felix Gall, de Nederlander Jarno Mobach en de Duitser Martin Salmon werden dan weer verlengd.

Vittoria Bussi vestigt nieuw werelduurrecord bij de vrouwen

De Italiaanse wielrenster Vittoria Bussi heeft het werelduurrecord bij de vrouwen verbeterd. Op de wielerbaan van het Mexicaanse Aguascalientes, 1.800 meter boven zeeniveau, legde ze 48,007 km af. De Italiaanse deed daarmee 27 meter beter dan de Amerikaanse Evelyn Stevens op 27 februari 2016 in Colorado Springs.

Het was de derde keer dat Bussi zich aan een recordpoging waagde. Op 6 oktober 2017 kwam ze 400 meter tekort, eerder deze week brak ze een tweede poging af.

De 31-jarige Bussi deed vroeger aan triatlon en atletiek en focust zich nog maar enkele jaren op het wielrennen. "We zijn getuige geweest van een wonderlijke prestatie", reageerde UCI-voorzitter David Lappartient. "Het is uitstekend dat ook vrouwen zich aan het werelduurrecord wagen, net zoals de mannen." Het uurrecord bij de mannen is sinds 7 juni 2015 in handen van Bradley Wiggins, die in Londen 54,526 km aflegde.

Vittoria Bussi claims UCI Hour Record timed by Tissot