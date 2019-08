KOERS KORT. De Kleijn sprint naar zege in Druivenkoers - Laporte wint opnieuw in Ronde van Poitou-Charentes Redactie

28 augustus 2019

De Kleijn sprint naar zege in Druivenkoers

Arvid de Kleijn (Metec-TKH) heeft de 59ste editie van de Druivenkoers in Overijse op zijn naam geschreven. De Nederlander haalde het na 198,3 kilometer in en om de druivengemeente in een sprint met een omvangrijke groep voor Gianni Vermeersch (Corendon-Circus) en Tom Van Asbroeck (Israel Cycling Academy).

De 25-jarige Nederlander volgt op de erelijst Xandro Meurisse op als winnaar. De Kleijn triomfeerde twee jaar geleden ook al in ons land in de Sluitinsprijs Putte-Kapellen. Dit jaar won hij onder meer etappes in de Ronde van Normandië, de Ronde van Loir-et-cher en de Koers van de Olympische Solidariteit.

Twee op twee voor Laporte in Ronde van Poitou-Charentes

De tweede etappe in de Ronde van Poitou-Charentes (Fra/2.1) is gewonnen door Christophe Laporte. De Fransman van Cofids haalde het na 188,9 km van Rochefort-sur-Mer naar Aigre in een sprint voor Davide Cimolai (Israel Cycling Academy) en Andrea Pasqualon (Wanty Gobert Cycling Team). Het is zijn tweede ritzege op rij in de Franse rittenkoers.

Veel wind bij de start en veel zin bij de renners ook om mee in de ontsnapping te schuiven. Na verschillende pogingen slaagden vier renners er uiteindelijk in om weg te rijden uit het peloton: Ramunas Navardauskas (Delko Marseille Provence) was de aanstoker, Alan Riou (Arkéa-Samsic), Joel Nicolau (Caja Rural) en Mattia Viel (Androni Giocattoli-Sidermec) sprongen mee. Het peloton, onder leiding van Cofidis, hield hen binnen het vizier en gunde hen nooit meer dan 3:10 bonus.

Uiteindelijk werden ze gegrepen op het lokale circuit waar de nervositeit steeg in het peloton. Tony Gallopin waagde even z’n kans, maar zonder succes. Met een rotvaart ging het richting de finish, een valpartij op 4 km van het eind brak het peloton in twee.

Leider Laporte zat in de eerste groep en sprintte naar de zege. Meteen na de finish botste een renner van Caja Rural met een fotografe, hij greep naar z’n pols, maar de ernst van z’n blessure is nog niet bekend. Ook een tweede renner kwam daardoor nog ten val na de sprint.

Wallonie-Bruxelles ziet sprinter Baptiste Planckaert in extremis afhaken

Geen Baptiste Planckaert aan de start van de Druivenkoers (1.1) in Overijse. De sprinter van Wallonie-Bruxelles, begin juni winnaar van Rund um Köln, voelt zich niet fit. De 24-jarige Est Aksel Nömmela, vorig weekend nog goed voor een 5e plaats in de Schaal Sels, neemt zijn plaats in.

“Het was al een poosje aan het broeien bij Baptiste. In de Schaal Sels voelde hij zich al niet goed meer en gaf er daarom ook voortijdig de brui aan. We hebben zo lang mogelijk gewacht maar namen toch het besluit hem wat extra rust te geven en hem te vervangen door Aksel Nömmela. Een deelname aan de Druivenkoers zou misschien wel het verdere verloop van het seizoen voor Planckaert hypothekeren. Vandaar onze beslissing om hem thuis te laten en te vervangen door onze Est Nömmela, die de laatste weken goed op dreef is”, meldde sportdirecteur Bob De Cnodder van Wallonie-Bruxelles.

Mountainbikelegende Sabine Spitz (47) stopt ermee

Sabine Spitz zet op 47-jarige leeftijd een punt achter haar indrukwekkende carrière in het mountainbike. “Nog dit kampioenschap en het WK en daarna is het afgelopen”, vertelde ze in aanloop naar het Duits kampioenschap. Haar laatste race wordt het WK marathon volgende maand in het Zwitserse Grächen.

Spitz pakte haar eerste grote titel in 2003 toen ze wereldkampioene cross-country werd. Vijf jaar later volgde olympisch goud in Peking.In totaal stond de Duitse drie keer op het podium van de Spelen met ook nog zilver in 2012 in Londen en brons in 2004 in Athene. Een tweede wereldtitel volgde in 2009 met goud in de marathon. Daarnaast stond Spitz ook vier keer op de hoogste trede na een EK.