KOERS KORT. De Ketele en co tekenen in Canada voor nieuw Belgisch record in de ploegenachtervolging - Valverde in 2019 naar Ronde van Vlaanderen

26 oktober 2018

Alejandro Valverde start in de Ronde van Vlaanderen (en wint Velo d’Or)

Het wielerseizoen is nauwelijks voorbij of Alejandro Valverde en Movistar maken hun plannen al op voor het komende kalenderjaar. De 38-jarige wereldkampioen zou daarin volgens Spaanse media voor het eerste aan de start van de Ronde van Vlaanderen verschijnen.

“Ik ben er nog nooit geweest en het belooft leuk te worden”, zei Valverde over zijn deelname aan De Ronde. Ik heb altijd veel vrijheid gekregen om te kiezen waar ik naartoe wilde. Daarover zijn nooit problemen geweest, hoewel ik me ervan bewust ben dat er gedeelde belangen zijn. Eusebio Unzué weet wat goed voor me is en samen nemen we de besluiten.”

Verder raakte ook bekend dat Valverde de laureaat van de Vélo d’Or 2018 is, de prijs voor de beste renner van het jaar. Het vakblad Vélo Magazine reikt de trofee sinds 1992 uit. Valverde, 38, is na Miguel Indurain (1992 & ‘93) en Alberto Contador (2007, ‘08, ‘09 & ‘14) de derde Spanjaard op de erelijst. Hij volgt Chris Froome op. Valverde boekte dit seizoen veertien zeges waaronder, naast het WK in Innsbrück, twee ritten in de Vuelta en de rondes van Valencia, Abu Dhabi en Catalonië. Hij werd ook tweede in de Waalse Pijl, vijfde in de Amstel Gold Race en de Vuelta, veertiende in de Tour en beëindigde de WorldTour als derde (na Simon Yates en Peter Sagan).

“Dit maakt mij fier en heel gelukkig”, reageerde ‘El Imbatido’. “Dit is een heel belangrijke prijs en hij bezorgt mij veel vreugde na mijn WK-zege. Het is een trofee die een plaatsje krijgt naast mijn regenboogtrui. Het is iets bijzonders mijn naam te zien staan op een erelijst met Indurain en Contador, twee grote renners uit de Spaanse wielergeschiedenis.” Drie Belgen wonnen de Vélo d’Or: Johan Museeuw (1996), Tom Boonen (2005) en Philippe Gilbert (2011).

Duitser van Team Sunweb laat metalen pin verwijderen

Hallucinante foto op de Instagram-pagina van Max Walscheid. De 25-jarige Duitser van Team Sunweb toonde zijn volgers een metalen staaf die uit zijn onderbeen werd gehaald. “Zo, dat scheelt al een halve drinkbus gewicht bij het bergop rijden.” De pin zat bijna drie jaar in Walscheids been. De Duitser was één van de renners van Team Sunweb die begin 2016 op trainingskamp in Calpe werd aangereden. Ook John Degenkolb was toen bij de slachtoffers.

Nieuw Belgisch record brengt achtervolgingsploeg naar kwartfinale in Canada

Kenny De Ketele, Robbe Ghys, Lindsay De Vylder en Fabio Van Den Bossche hebben op de Wereldbeker baanwielrennen in Canada een nieuw Belgisch record gevestigd op de ploegenachtervolging. Nooit eerder ging een Belgisch kwartet onder de 3’59”. De nieuwe nationale besttijd - 3’58”942 - brengt België ook meteen naar de kwartfinales. Daarin nemen De Ketele, Ghys, De Vylder en Van Den Bossche het op tegen Frankrijk, dat in de kwalificaties als zesde ruim een halve seconde sneller was (3:58.285).

Het vorige Belgische record bedroeg 3:59.329 en stond sinds november 2017 op naam van Ghys-De Ketele-Gerben Thijssen-Sasha Weemaes. De manche in Milton is de tweede in de Wereldbeker baanwielrennen. Vorig weekend vond de openingswedstrijd plaats in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines. In totaal zijn er zes wereldbekerproeven.

Andrea Guardini sprint naar bloemen in vierde etappe Hainan

Andrea Guardini (Bardiani - CSF) heeft de vierde rit in de wielerronde van Hainan gewonnen. Na een etappe over 142 km van Qionghai en Wanning versloeg de 29-jarige Italiaan in een massasprint zijn landgenoot Davide Ballerini (Androni Giocatolli-Sidermec) en de Nederlander Andre Looij (Monkey Town). De Zwitser Dylan Page (Swiss Cycling Team) behoudt de gele leiderstrui. Joeri Stallaert (Team Vorarlberg Santic), de enige Belgische deelnemer in Hainan, kwam als 24ste over de streep.

De dertiende Ronde van Hainan eindigt volgende week woensdag (31 oktober). De eindlaureaat volgt op de erelijst de Italiaan Jacopo Mosca (Wilier Triestina-Selle Italia) op.

Sam Bewley verlengt bij Mitchelton-SCOTT

Sam Bewley blijft nog tot eind 2020 voor Mitchelton-Scott fietsen. De 31-jarige Nieuw-Zeelander was er van in den beginne (2012) bij voor Mitchelton-SCOTT en blijft dat nu dus ook twee jaar langer. Bewley is naast wegrenner ook een begenadig pistecoureur. De Nieuw-Zeelander reed op de Olympische Spelen naar twee bronzen medailles. “De ontwikkeling van dit team ligt me nauw aan het hart. Ik was er bij van in het begin in 2012 toen we nog onze plek in het peloton zochten.”