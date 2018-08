KOERS KORT. De Gendt voor start Vuelta: "De bollentrui is niet echt een doel, maar je weet nooit" De wielerredactie

24 augustus 2018

Mike Teunissen keert terug bij LottoNL-Jumbo

Team LottoNL-Jumbo heeft Mike Teunissen teruggehaald. De Nederlander ondertekent een contract voor vier jaar bij zijn oude wielerploeg. De 25-jarige Teunissen maakte bij LottoNL in 2015 zijn profdebuut. Twee jaar later verhuisde hij naar Team Sunweb. "Twee jaar geleden zijn we goed uit elkaar gegaan en we hebben sindsdien altijd contact gehouden. De ploeg heeft in de tussentijd mooie stappen gemaakt. Daarom is dit een goed moment om terug te keren", zegt Teunissen.

Morgen staat Teunissen, die dan zijn 26e verjaardag viert, aan de start van de Vuelta. Hij maakt in Spanje zijn rentree na een ernstige valpartij in de Ronde van Polen. Eerder deze week maakte LottoNL-Jumbo al de komst van Laurens De Plus bekend. Hij verlaat Quick-Step Floors en tekende voor twee jaar.

Alicante mag volgend jaar start organiseren

De Ronde van Spanje begint in 2019 in de provincie Alicante. De eerste etappe wordt een tijdrit in Torrevieja, een kuststad die bekend is om zijn zoutmeren. Javier Guillen, directeur van de Vuelta, maakte het nieuws vandaag bekend daags voor de start van de 73e editie in Malaga. Er zullen drie ritten worden afgewerkt in Alicante, maar de details liggen nog niet vast. "Het is een omgeving die veel variaties biedt. We hebben veel om uit te kiezen", verklaarde Guillen. De Vuelta van 2019 begint op 24 augustus en eindigt op 15 september.

Lotto-duo Armée - De Gendt hopen opnieuw raak te schieten in Vuelta

Thomas De Gendt en Sander Armée wonnen vorig jaar een etappe in de Vuelta. Ook nu jaagt het duo van Lotto-Soudal op nieuw succes.

"Ik wil deze Ronde van Spanje op dezelfde manier als vorig jaar aanpakken", licht Sander Armée toe in een persbericht van zijn team. "Vooral naar het einde van de koers zullen er meer etappes zijn waar ik mijn kans kan gaan. Het hoofddoel is dan ook opnieuw een rit te winnen. Net als vorig jaar hebben we een sterke ploeg die vooral aanvallend wil koersen. Thomas De Gendt, Tomasz Marczynski en ik konden vorig jaar op die manier een rit winnen. We moeten dus weer meegaan met de juiste vlucht en zeker niet wachten tot de laatste kilometers om iets te ondernemen."

De 32-jarige Vlaams-Brabander hoopt vooral in de tweede of derde week wat ruimte te krijgen. "Ik heb nog niet één bepaalde rit aangestipt, maar ik denk vooral kans te maken in de tweede en derde week. Het klassement zal op het einde van de ronde grotendeels bepaald zijn, waardoor vluchters waarschijnlijk meer vrijheid krijgen. In de grote rondes die ik tot nu toe gereden heb, kende ik weinig verval tijdens die drie weken. Waar anderen het soms al wat moeilijker krijgen, kan ik vaak nog goed mee. In de vlakke etappes probeer ik zo weinig mogelijk energie te verspillen om dan in de heuvel- en bergritten iets te proberen. De ritten naar Andorra op het einde van deze Vuelta spreken me wel aan, maar ik weet niet of de vluchters dan veel ruimte zullen krijgen. De laatste vrijdag en zaterdag zijn erg zwaar, maar ik kijk er wel naar uit."

Armée bereidde zich op deze 73ste Vuelta voor zoals twaalf maanden geleden. "Mijn voorbereiding was identiek aan die van vorig jaar. Na het Belgisch kampioenschap eind juli, heb ik een week rust genomen alvorens naar Livigno op hoogtestage te vertrekken. Nadien ben ik zelf nog een weekje in Frankrijk gaan trainen en reed ik de Ronde van Polen. Ik stond er niet aan de start om een goed resultaat te rijden, maar om het koersgevoel te krijgen. De benen voelden goed, dus dat was voor mij een teken dat ik klaar ben voor de Vuelta."

Het klassement noemt Armée, vorig jaar negentiende, "niet meteen een prioriteit". "Als ik op een constant niveau kan presteren, bekijken we of een goed klassement haalbaar is. Vorig jaar eindigde ik in de top twintig, wat een mooi resultaat is, maar die etappewinst steekt er toch bovenuit. Ik heb me in ieder geval goed voorbereid en start morgen fris en met enorm veel motivatie."

De Gendt: "Verschillende ritten die me aanspreken"

"Na de Tour de France heb ik wat rust genomen en enkele trainingen gedaan", zegt Thomas De Gendt, die al ritten won in de drie grote rondes. "In 2016 had ik tussen de Tour en de Vuelta nog een hoogtestage gedaan, maar die was me niet goed bevallen. Daarom heb ik me nu op ongeveer dezelfde manier als vorig jaar voorbereid door nog tien dagen naar Calpé te trekken. De nadruk van de stage lag vooral op conditiebehoud en verdere opbouw, waardoor ik me nu klaar voel voor de Vuelta."

De 31-jarige Oost-Vlaming trekt naar de Vuelta om net als vorig jaar een etappezege te boeken. "Er zijn verschillende ritten die me aanspreken, voornamelijk in de eerste en tweede week. Het zwaartepunt van mijn Vuelta ligt dan ook daar. De derde week is ofwel vlak, ofwel net te veel klimmen, waardoor mijn kansen op ritwinst die week eerder beperkt zijn. De bollentrui is niet echt een doel, maar je weet nooit. Als ik een paar keer in de juiste vlucht zit en voldoende punten pak, kan het natuurlijk altijd nog een doel worden. Hiernaast wil ik ook zeker onze nieuweling, Bjorg Lambrecht, wegwijs maken in zijn eerste grote ronde. En hoewel renners als Armée of Monfort misschien niet starten met klassementsambities, maar gaandeweg toch een top twintig plek beogen, wil ik ze tijdens vlakke ritten gerust uit de wind houden of ze bergop bijstaan. Maar als het ritten zijn waarin ik zelf mijn kans kan gaan en voel dat ik kan winnen, gaan we dat uiteraard ook proberen."

De voorbije Tour werd voor De Gendt geen succes. In de Vuelta, waarin de druk minder groot is, hoopt hij te antwoorden met de pedalen. "Het parcours van de Vuelta ligt me niet per se beter dan dat van de Tour de France", gaat hij verder. "Het grote verschil is vooral de mindere hectiek in de Vuelta en de renners die er minder gestresseerd zijn. Na vier dagen is er al meteen een pittige rit met aankomst bergop, wat al veel duidelijk zal maken voor de klassementsrenners. In de Tour maakt pakweg 70 man nog kans op de gele trui na negen dagen. Het parcours is ook wel iets lastiger voor sprinterstypes, waardoor die eerder wegblijven en er slechts drie tot vier sprintersploegen zijn die alles in goede banen leiden. Het is vooral dus de meer rustige manier van koersen die me bevalt."

"Veel renners rijden de Vuelta ook als voorbereiding op het WK en voor sommigen is het ook al de tweede grote ronde van het seizoen. Dan speelt de vermoeidheid en zin om te koersen ook een belangrijke rol. Tijdens de Tour rijdt iedereen op 100%, wat het evenwicht tussen de renners vergroot en waardoor vluchters minder kansen krijgen. Ik heb alleszins nog veel zin om te koersen en opnieuw voor ritwinst te gaan", besluit De Gendt.

Maxime Vantomme geeft forfait voor Great War Remembrance Race

Geen Maxime Vantomme (WB-Aqua Protect-Veranclassic) vanochtend aan het Koning-Albert-I-Monument in Nieuwpoort waar de start werd gegeven voor de eerste Great War Remembrance Race (1.). De West-Vlaming werd in de nacht van donderdag op vrijdag ziek en moest zo noodgedwongen forfait geven. Vantomme hervat wellicht in de Druivenkoers van Overijse op 29 augustus.

"We moeten het stellen zonder de plaatselijke vedette. Maxime Vantomme had maar al te graag deze koers, die zich afspeelt in zijn streek, gereden maar hij werd ziek in de nacht van donderdag op vrijdag. Het zou onverantwoord geweest zijn hem te laten starten. De vraag is dan hoe ver hij geraakt zou zijn. Daarom is het beter dat hij uitziekt en hervat in Overijse. Ik weet als geen ander dat het niet leuk is forfait te moeten geven voor een wedstrijd in eigen gouw maar de gezondheid primeert toch", stelde sportdirecteur Frédéric Amorison van WB-Aqua Protect-Veranclassic.

Mitchelton-Scott haalt ervaren Amerikaan Bookwalter binnen

Brent Bookwalter verdedigt volgend seizoen de kleuren van Mitchelton-Scott. Dat heeft de wielerploeg vandaag bekendgemaakt. De 34-jarige Bookwalter rijdt sinds 2008 voor BMC en won onder meer ritten in de Ronde van Utah en de Ronde van Qatar. In die laatste ronde eindigde hij in 2013 in de algemene stand als tweede.

Bookwalter moet bij zijn nieuwe team vooral zijn kunnen tonen in de grote rondes, en jongere renners als Esteban Chaves en Simon en Adam Yates bijstaan. "Volgend jaar word ik 35, maar ik ben er nog altijd op gebrand om vooruitgang te boeken en voelde dat dit het juiste moment was om van omgeving te veranderen", verklaarde de nieuwe aanwinst. "Ik zal het team helpen in zijn ambitie om bij grote rondes het podium te halen. Daarnaast mik ik ook nog zelf op succes. Ik ben nog altijd hongerig om resultaten neer te zetten."

Brons voor Ayrton De Pauw op EK baan

Op de Europese kampioenschappen baanwielrennen voor junioren (U19) en beloften (U23) heeft belofte Ayrton De Pauw brons veroverd in de drie kilometer tijdrijden. In 1:01.909 moest hij alleen de Rus Alexandr Vasiukhno (1:01.093) en de Duitser Marc Jurczyk (1:01.175) voor laten gaan.

Voor de Belgische delegatie is het de zesde medaille op drie dagen tijd in Aigle. Dinsdag won Jules Hesters de afvalling bij de beloften en Arthur Senrame de scratch voor junioren en werd Shari Bossuyt tweede in de scratch voor meisjes junioren. Woensdag kroonde Milan Fretin zich tot Europees kampioen op de afvalling voor junioren en pakte Bossuyt in dezelfde discipline een tweede zilver. Met drie gouden, twee zilveren en een bronzen medaille staat België op de derde plaats in de medaillestand, na Italië (12 medailles, waarvan 8 gouden) en Rusland (13 medailles, waarvan 4 gouden). Bij de jongens staan de Belgen zelfs op de eerste plaats.

Belofte Nicky Degrendele, wereldkampioene keirin bij de senioren, kan vandaag voor het zevende Belgische eremetaal zorgen. Zij plaatste zich gisteren ten koste van de Nederlandse Steffie van der Peet voor de halve finales van de sprint en neemt het daarin op tegen de Italiaanse Miriam Vece. In de kwalificaties had Degrendele de derde tijd laten optekenen.

Michiels en Scheire aanwezig op laatste WB-wedstrijd MTB

Zondag staat de laatste wereldbekermanche in het MTB op het programma en bondscoach Filip Meirhaeghe heeft zijn selectie dan ook bekend gemaakt. Bij de dames verdedigt Githa Michiels in het Franse La Bresse de Belgische driekleur, Ruben Scheire doet hetzelfde bij de mannen. Githa Michiels pakte eerder deze maand nog de bronzen medaille op het EK in Glasgow.

Krijgt Tour 2019 spectaculaire finish op 'La Planche des Belles Filles'?

De Tour de France 2019 krijgt mogelijk een spectaculaire aankomst op 'La Planche des Belles Filles', een 1.148 hoge col in de Vogezen. Dat leert een tweet van Stéphane Boury, bij het organiserende ASO verantwoordelijk voor de aankomstplaatsen in de Tour. "Hier zal een onuitgegeven aankomst van de Tour 2019 plaatsvinden, een doortocht aan 24 procent, op 100 meter van de streep zal er spektakel zijn", stuurde Boury een bericht de wereld in.

Enkele Franse wielersites trokken op nader onderzoek, waaruit bleek dat het volgend jaar best wel eens zou kunnen spoken op 'La Planche des Belles Filles'. Een onverhard stuk beklimmen aan een stijgingspercentage van 24 procent, begin er maar aan. De Tour deed de Vogezencol in het verleden drie keer eerder aan. In 2012 won Chris Froome er de zevende rit. Twee jaar later legde Vincenzo Nibali er met etappewinst de basis van zijn latere eindzege. In 2017 kroonde Fabio Aru zich er tot ritwinnaar.

