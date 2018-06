KOERS KORT: De Gendt verlengt contract bij Lotto-Soudal - Dumoulin gaat voor klassement in de Tour Redactie

06 juni 2018

De Gendt langer bij Lotto-Soudal

Thomas De Gendt (31) heeft zijn contract met één jaar verlengd en blijft zo minstens tot eind 2020 bij Lotto-Soudal. Hij had nog een contract tot eind 2019, maar de ploeg besliste om de overeenkomst open te breken. De contractverlenging is een teken van waardering voor de prestaties van De Gendt de voorbije jaren. Sinds de Oost-Vlaming in 2015 naar Lotto-Soudal kwam, behaalde hij ritzeges in de Ronde van Frankrijk en de Ronde van Spanje. Dit jaar wist De Gendt al een rit te winnen in de Ronde van Catalonië en de Ronde van Romandië.

"In principe had ik nog een contract tot eind volgend jaar, maar ik was zelf ook vragende partij om te verlengen", aldus De Gendt. "De zekerheid die ik nu tot eind 2020 heb, geeft me gemoedsrust. Zo hoef ik me volgend jaar geen zorgen te maken. Ik voel me goed binnen de ploeg. Lotto-Soudal laat me vrij in mijn manier van koersen en moedigt die ook aan. Voor mij was het dus geen moeilijke beslissing om voor een extra jaar bij te tekenen. Het was niet de vraag of ik zou veranderen van ploeg, maar enkel of het aanpassen van mijn contract al dan niet zou lukken. Ik wil mijn koersstijl van de voorbije drie jaar bij Lotto-Soudal zeker aanhouden. In 2016 en 2017 resulteerde dat telkens in twee overwinningen en ook dit jaar won ik reeds twee wedstrijden. Ik heb altijd op een aanvallende manier gekoerst en ben ook veel in beeld geweest.”

"Mijn huidige niveau wil ik minstens nog vijf jaar volhouden. Dat kan je enkel bereiken door er hard voor te werken. De komende jaren zal ik mezelf dan wel opnieuw af en toe een kans gunnen op een overwinning. Als ik daar enkele keren per jaar zou in slagen, ben ik een tevreden man."

Tim Merlier wint Ruddervoorde Koerse

De 25-jarige Tim Merlier (Veranda's Willems-Crelan) heeft de 63ste editie van Ruddervoorde Koerse gewonnen. In de wedstrijd over 172 kilometer haalde Merlier het in een sprint met negen voor zijn teamgenoot Stijn Steels. Nikolas Maes vervolledigde het podium. De na blessure heroptredende Jan Bakelants finishte als negende.

Een kopgroep met negen renners trok de finale in. In de slotkilometer probeerde Jan Bakelants de sprint met dit gezelschap nog te ontlopen, maar hij slaagde daar niet in. Tijdens de daaropvolgende spurt stond er geen maat op Tim Merlier.

"Toch panikeerde ik twee kilometer van de finish even. Ik volgde de Nederlander Abraham en die loste plots even de rol", zei Merlier na afloop. "Gelukkig kon ik het gat nog dichten en zo stelselmatig naar voren opschuiven in de kopgroep. In de sprint kon ik iedereen achter mij laten, goed voor mijn eerste zege van het seizoen."

Het humoristische gesprek tussen Tankink en zijn huishoudhulp

Bram Tankink is dan wel verkouden, zijn humor is de 39-jarige Nederlander zeker niet verloren. De renner van LottoNL-Jumbo had een geanimeerd gesprek met zijn nieuwe huishoudhulp dat hij op Twitter uit de doeken deed. "Zegt de thuishulp: 'Ik hoorde dat je verkouden bent en dan toch met de fiets naar het werk. Dat vind ik wel sterk. Hoe ver is het fietsen naar je werk?'. 'Ongeveer 130 kilometer', daarna viel het gesprek even stil", klonk het in een humoristisch getinte tweet.

Quick-Step Floors met Gaviria en Gilbert naar de Ronde van Zwitserland

Quick-Step Floors trekt met een sterke zevenkoppige selectie naar de Ronde van Zwitserland (9-17 juni). Philippe Gilbert, Enric Mas en Fernando Gaviria worden de speerpunten van Belgische WorldTour-ploeg en het trio krijgt Yves Lampaert, Iljo Keisse, Maximiliano Richeze en Tim Declercq in steun. "De Ronde van Zwitserland start dit jaar met een ploegentijdrit. Dat kan een kans zijn voor ons", stelt ploegleider Tom Steels op de website van Quick-Step Floors. "Er zijn ook enkele sprints - spek voor de bek van Gaviria - en in de bergen moet Mas het doen voor ons. Gaviria zal overigens op zijn best moeten zijn, want er komen heel wat topsprinters naar Zwitserland."

Dumoulin gaat zéker naar de Tour

Zoals verwacht start Tom Dumoulin volgende maand in de Tour. Geen verrassing, want Dumoulin en zijn ploegleider Aike Visbeek hintten de voorbije maanden meermaals op Tour-deelname. In februari vertelde Visbeek tegen podcast De Rode Lantaarn: "We gaan met Tom naar de Giro en hij gaat ook naar de Tour. Wilco gaat naar de Tour en de Vuelta.''

Dumoulin zelf werd eind maart gespot op de kasseienstroken nabij Roubaix. Hij verkende er (een deel van) de negende etappe van de Tour van komende zomer. In januari stelde hij dat deelname aan de Tour afhangt hoe hij uit de Giro komt. Hoewel Dumoulin vorige week nog aangaf zeer vermoeid te zijn, heeft zijn sterke optreden in de Ronde van Italië de doorslag gegeven.

Het is de bedoeling dat de winnaar van de Giro van vorig jaar volgende maand meedoet om de prijzen in de Ronde van Frankrijk. Hij behoort met Nairo Quintana, Chris Froome, Richie Porte en Romain Bardet bij de topfavorieten.

"Ik ga ook in de Tour voor een klassement"

Adriaan Helmantel, trainer-coach van Sunweb: "In die eerste week kun je de Tour verliezen, maar als Tom van pech gespaard blijft kan het zomaar zijn dat hij er daarna goed voor staat. We hebben een sterk team voor de ploegentijdrit, de Muur van Bretagne kan hij prima aan en hij kan goed over kasseien. Dus het kan zo maar zijn dat hij er na negen dagen prima voor staat.’’

"Na een goede Giro focus ik me ook in de Tour op het algemeen klassement, maar wel zonder een specifiek resultaat in gedachten'', zegt Dumoulin. ,,Dit is vooral bedoeld om te leren.'' De kopman van Team Sunweb eindigde in de Giro als tweede achter Chris Froome. "Ieder resultaat dat ik kan behalen in de Tour, zie ik als een bonus voor dit seizoen'', aldus Dumoulin.

Bakelants viert comeback in West-Vlaanderen

Jan Bakelants mag voor het eerst sinds eind april weer een rugnummer opspelden. Onze landgenoot bij AG2R was na de heuvelklassiekers even buiten strijd na een nieuwe rugoperatie. Bakelants liet twee metalen staven uit zijn rug verwijderen, restanten van zijn operatie na een val in Lombardije. Bakelants brak daarbij twee rugwervels, maar kan nu dus weer volop aan koersen denken. De ritwinnaar uit de Tour van 2013 verschijnt vandaag aan de start in een koers in Ruddervoorde. Mét een opvallend baardje.

Van Aert op stage naar Italië

Voorjaarsrevelatie en veldritwereldkampioen Wout van Aert trekt voor zijn comeback (volgende week zondag in de Elfstedenronde) nog een week op stage naar het Italiaanse Lucca. Na de Elfstedenronde (17/6) en het BK (24/6) wil hij zich via onder meer de Ronde van Oostenrijk verder voorbereiden op het EK in Glasgow, maar zijn Veranda's Willems-Crelan team wacht nog op de broodnodige wildcard van de organisatoren. (DNR)

BMC gooit kopman Richie Porte en Greg Van Avermaet in de strijd

Richie Porte start dit weekend in de Ronde van Zwitserland (WorldTour). De Australiër van BMC test er de benen met het oog op de Tour. Hij wordt in de negendaagse rittenkoers omringd door onder meer Greg Van Avermaet, Tejay van Garderen en Simon Gerrans.

"De Ronde van Zwitserland is voor BMC een hele belangrijke koers en dit jaar starten we met een van de beste ploegen ooit in een rittenwedstrijd", zegt een enthousiaste ploegleider Fabio Baldato. "Dit wordt de ultieme voorbereiding op de Tour en uiteraard steunen we Richie Porte voor het algemene klassement. Richie is gemotiveerd en heeft goed getraind sinds de Ronde van Romandië (waar hij eind april derde werd, red)."

"Greg Van Avermaet reed goed in de Hammer Series en enkele ritten moeten hem liggen. We hebben meerdere troefkaarten om in de negen dagen een mooi resultaat te halen", aldus nog Baldato, die zaterdag tijdens de eerste competitiedag meteen hoopt te scoren in de ploegentijdrit.

De BMC-selectie voor Zwitersland

Alessandro De Marchi (Ita), Simon Gerrans (Aus), Stefan Kung (Zwi), Richie Porte (Aus), Michael Schär (Zwi), Greg Van Avermaet, Tejay van Garderen (VSt)