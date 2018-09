KOERS KORT. De Gendt: "Jammer dat ik mij telkens moet verantwoorden" - Cavendish via McLaren naar Bahrain-Merida? - Hayman stopt Redactie

18 september 2018



De Gendt "bokkig": "Ik ben een grotere coureur dan Van Impe denkt"

"Ik ben een beetje bokkig", zegt Thomas De Gendt (31). Dat Lucien Van Impe de waarde van zijn pas gewonnen bergtrui in de Vuelta minimaliseert, stoort hem. Neen, De Gendt wil geen ruzie met Lucien Van Impe (71), zesvoudig bergkoning in de Tour tussen 1971 en 1983. Toen hij gisteren zijn cynische tweet de wereld in stuurde, wilde de Lotto-renner gewoon opkomen voor zichzelf. Dit schreef De Gendt: "Ik begin mij een beetje te schamen dat ik hem (de bergtrui, red.) gewonnen heb. Het spijt mij dat ik in exclusieve lijstjes sta waar ik niet thuis hoor. (Ritwinnaar 3 grote rondes, podium Giro, bergtrui Vuelta) #vroegerwasallesbeter."

Een reactie op Van Impe, die had gezegd dat de bergtrui "niet meer hetzelfde waard is als vroeger". "De echte klimmers doen niet mee", vertelde de Tourwinnaar van 1976 bij Sporza. "Vroeger stonden er tien renners aan de start die echt voor die bergtrui gingen. Nu is het zielig. De drager van die bergtrui moet er vaak af als er echt geklommen wordt op de grote cols."

"Zo'n reactie vind ik jammer", zegt De Gendt. "Iets wat uniek is voor mij, wordt op die manier neergehaald. Nu lijkt het alsof ik die trui toevallig heb gekregen. Alsof ik hem heb afgepakt van de echte klimmers. Terwijl ik zelf ook wel een stukje kan klimmen. En ik heb er hard voor moeten vechten. En niet alleen op colletjes van derde en tweede categorie. Ik ben zeven dagen in de aanval gegaan. Ik heb moeten koersen tegen een uitstekende Maté, een uitstekende King en een uitstekende Mollema. Ik ben een grotere coureur dan Van Impe denkt."

"Dit gaat ook niet alleen over Van Impe. Ik heb nog commentaren gelezen, niet alleen van ex-renners, ook van gewone mensen. Ik moet me precies elke keer verantwoorden als ik iets presteer. Toen ik derde werd in de Giro, las ik dat er geen toppers hadden meegedaan. Toen ik won op de Ventoux was het omdat ik zo veel voorsprong had gekregen in de vallei. Ik word daar een beetje bokkig van... Ach, ik wil geen commotie. Ik heb een kater, ik ben moe en dit moest er even uit. Maar geloof me, als het makkelijk was, dan had ik de bergtrui al tien keer gewonnen." (BA)

Hayman hangt fiets aan de wilgen

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Dat laatste is nu aan de orde voor Mathew Hayman. De 40-jarige Australiër kondigde in een persbericht zijn afscheid aan. "Ik loop al maanden met deze beslissing in mijn hoofd rond en wou het telkens uitstellen. Grotendeels uit angst voor wat komen zou. Ik kan me mijn leven moeilijk voorstellen zonder wedstrijdschema. Toch is het hoog tijd dat ik de focus naar mijn gezin verleg. De Tour Down Under (januari 2019) wordt mijn allerlaatste wedstrijd."

Hayman reed in zijn lange carrière voor drie ploegen: Rabobank, Team Sky en Mitchelton-Scott. Zijn grootste succes behaalde hij in Parijs-Roubaix. Twee jaar geleden was hij er verrassend de betere van Tom Boonen.

Cavendish via McLaren naar Bahrain-Merida

Is er een opmerkelijke transfer in de maak? Cyclingnews meldt alvast dat Bahrain-Merida in onderhandeling is met Mark Cavendish (33). De Brit zou al met een aantal collega's gepraat hebben over een mogelijke overstap. De man is sowieso einde contract bij Dimension Data en de gesprekken daar lopen moeilijk - de sprinter zou er heel wat loon moeten inleveren. Maar omdat Cavendish een dure vogel is, is een transfer naar Bahrain ook niet evident. Daarom probeert men McLaren in de deal te betrekken: als het autobedrijf sponsor wordt bij de wielerploeg, zou de financiële injectie gebruikt worden om Cav binnen te halen. Er bestaan vandaag al nauwe banden tussen McLaren en de wielerploeg: de holding achter het team heeft ook een meerderheid in de McLaren Group. Cavendish zelf werkte ook al samen met het autobedrijf: de fietsen waar hij destijds op reed bij HTC-Highroad werden ontworpen door McLaren. Gisteren raakte bekend dat Bahrain-Merida ook de performance manager van BMC, David Bailey, heeft binnengehaald. (BA)

Quintana rijdt de Tour in 2019

Nairo Quintana (28) heeft aangekondigd dat hij volgend jaar opnieuw de Tour zal rijden. "De Vuelta heeft niet opgeleverd wat we gehoopt hadden. We gaan rustig bekijken wat beter kan. In 2019 wordt de Tour weer een hoofddoel." Collega Alejandro Valverde (38) vertelde dan weer dat hij van plan is om de dubbel Giro-Vuelta te rijden. (BA)