KOERS KORT. D'hoore sluit omnium op WB in Hongkong af met brons

01 december 2019

Jolien D'hoore is tijdens de slotdag van de wereldbekermanche baanwielrennen in Hongkong derde geworden in het omnium. D'hoore was eerder deze week al onderdeel van de Belgische achtervolgingsploeg die zilver veroverde in Hongkong, en zorgde zondag dus voor de tweede Belgische medaille. Met winst in de scratch, een achtste plaats op de tempowedstrijd, en zesde plaatsen in de afvalling en de puntenkoers behaalde ze een totaal van 106 punten.

Winst was voor de Japanse Yumi Kajihara, die vijf punten beter deed dan D'hoore. De Portugese Maria Martins werd tweede met hetzelfde puntenaantal als de winnares. D'hoore behaalde op de Olympische Spelen van Rio 2016 eveneens brons op het omnium.

Eerder op de dag finishten Kenny De Ketele en Lindsay De Vylder als zesde in een hectische ploegkoers, die werd gewonnen door Duitsland. Nicky Degrendele ging er vroeg uit in de keirin: de voormalige wereldkampioene werd uitgeschakeld in de herkansingen.

