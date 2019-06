KOERS KORT. D’hoore is macht kwijt in Engeland - Van der Poel verwelkomt Merlier op de weg MG/JH

11 juni 2019

19u36 14

Total-Direct Energie met gemotiveerde Niki Terpstra

Niki Terpstra verliet de Ronde van Luxemburg voortijdig wegens ziekte en hervat in de Baloise Belgium Tour. Bij Total-Direct Energie kunnen ze ook nog terugvallen op Anthony Turgis, Damien Gaudin en Adrien Petit. Turgis won het jongerenklassement in het Groothertogdom en werd vierde in het algemeen klassement.

“De voorlaatste etappe heeft Niki Terpstra de handdoek gegooid in Luxemburg. Hij voelde zich ziek worden, maakte wat koorts, en nam geen enkel risico. Hij is nu weer topfit en inzetbaar”, vertelt sportdirecteur Lylian Lebreton. “Terpstra werkt dus verder aan zijn programma in aanloop naar de Ronde van Frankrijk. Anthony Turgis werd vierde in de Ronde van Luxemburg en ook vierde in de Vierdaagse van Duinkerke. Ook hij is dus in orde. Dan zijn er nog Adrien Petit en Damien Gaudin, die eveneens de Ronde van Luxemburg afgewerkt hebben. We hebben dus een heel competitieve ploeg”.

De Baloise Belgium Tour zal wellicht een heel open koers worden, met voor elk wat wils. “Ik verwacht een heel lastige tweede etappe naar Zottegem. Eentje waar Niki Terpstra zijn zinnen heeft op gezet. De Ardennenrit wordt wellicht te zwaar voor hem. Voor het eindklassement reken ik dan ook vooral op Anthony Turgis.”

Jan Barta brengt proloog op zijn naam in Ronde van Hongarije

Jan Barta (Elkov-Author Cycling Team) heeft de proloog in de Ronde van Hongarije (2.1) gewonnen. De 34-jarige Tsjech legde het parcours van 4 kilometer af in 4:17, goed voor een gemiddelde van 56,03 kilometer per uur. De Let Krists Neilands werd op drie tienden tweede, de Pool Piotr Brozny op twee seconden derde.

Het is voor Barta de 13de zege in zijn carrière, eerder mocht hij al vijf keer juichen op het nationaal kampioenschap tijdrijden en werd hij ook nationaal kampioen van zijn land op de weg in 2013.

Er nemen geen Worldteams deel aan de Ronde van Hongarije, en met Jeroen Pattyn (40ste) en Thomas Deruette (72ste) slechts twee Belgen.

Fiets gesloten één uur voor start Dauphiné-rit

Bijzonder nieuws uit het Critérium du Dauphiné: de fiets van Lennard Hofstede, ploegmaat van Wout van Aert, werd vlak voor de start van de derde etappe gestolen. De dief haalde de fiets van het dak van de ploegwagen van Jumbo-Visma en nam hem vervolgens ook mee. Van de dader is (nog) geen spoor.

In het verleden zijn er de nacht voor wielerwedstrijden al vaker fietsen gestolen, maar één uur voor de start is toch wel opvallend. Het tuig van een profrenner is al snel meer dan 10.000 euro waard en is dus gegeerd wild voor dieven. Begin dit jaar werden maar liefst twaalf fietsen van het Franse Vital-Concept gestolen in de Ruta del Sol, zij konden toen gelukkig rekenen op fietsen van andere teams. Hoe iemand in Le Puy-en-Velay, startplaats van de derde etappe van de Dauphiné, ongezien de fiets van het dak kon halen, is opmerkelijk. Gelukkig voor Hofstede kan hij nog op zijn reservefiets rekenen.

Marianne Vos stoot Jolien D’hoore van de troon

Marianne Vos (CCC-Liv) heeft de tweede etappe in de OVO Energy Women’s Tour (World Tour) gewonnen. De 32-jarige Nederlandse was na 62,5 kilometer in Cyclopark Gravesend (Kent) de snelste in een massasprint. Ze haalde het voor de Britse Lizzy Deignan en de Australische Sarah Roy. Vos neemt ook de leiderstrui over van Jolien D’hoore, die maandag de openingsrit won.

De tweede rit werd afgewerkt op het wielercircuit van Gravesend, 25 rondjes, slechts 62,5 kilometer en dus voer voor sprinters, al probeerden wel enkele rensters stokken in de wielen te steken. Elena Cecchini ging haar kans, net zoals Alice Barnes, maar zonder succes, want er vielen onderweg tot drie keer toe bonificatieseconden te grijpen.

Vos pakte bij de eerste tussensprint de volle buit, voor Deignan en Corry Rivera, de eindlaureate van vorig jaar. De tweede sprint kwam op naam van Sheyla Gutierrez, voor Rivera en Sofia Bertizzolo, in de derde graaide Liane Lippert de seconden weg, voor Deignan en Elisa Longo Borghini. Met nog 10 kilometer voor de boeg ging het met een volledig peloton naar de finish. D’hoore sprintte niet mee en zou pas als 60ste finishen.

In de stand heeft Vos negen seconden voor op Deignan en op haar landgenote Amy Pieters. D’hoore viel terug naar plek 22, op 23 seconden.

Voor Vos is het de vierde zege van het seizoen, eerder won ze de Trofeo Alfredo Binda (WT) en een rit en het eindklassement in de Ronde van Yorkshire (2.1).

Christophe Laporte hervat bij Cofidis na opgave in Ronde van Luxemburg

De Fransman Christophe Laporte, winnaar van de proloog en de eerste rit in lijn van de recente Ronde van Luxemburg, hervat morgen de competitie in de Baloise Belgium Tour. Laporte gaf in het Groothertogdom ziek op in derde rit in lijn. Het wordt dus afwachten of de 26-jarige Fransman voldoende hersteld is.

“Vier renners die actief waren in de Ronde van Luxemburg starten in België”, gaf sportdirecteur Alain Deloeuil mee. “Vraag is hoe Christophe Laporte hersteld is van zijn ziekte waarmee hij moest opgeven. Normaal gezien zou dat geen problemen mogen opleveren maar je weet nooit.”

“Kenneth Vanbilsen, Zico Waeytens en Dimitri Claeys hebben wel veel werk moeten leveren in Luxemburg, met eerst Laporte en daarna Jesus Herrada als leider. En onderschat deze Baloise Belgium Tour maar niet. Het is er best lastig. De eerste etappe wordt wellicht iets voor sprinters. Daags nadien, in de tocht naar Zottegem, staat er een kleine Ronde van Vlaanderen op het menu. Daarna volgt een tijdrit en in de Ardennen een kleine Luik-Bastenaken-Luik. Afgesloten wordt er met, wellicht, een nieuwe etappe voor de sprinters. Ook het weer is steeds een zeer bepalende factor in België. De weersvoorspellingen beloven alvast een zware vijfdaagse”, besloot Deloeuil.

UCI schorst Colombiaans team dat zichzelf opdoekte

De Internationale Wielerunie UCI heeft het Colombiaanse procontinentale Manzana Postobon een schorsing van 45 dagen opgelegd. De sanctie is een gevolg van twee positieve gevallen in het team in de voorbije twaalf maanden.

Manzana Postobon kwam de voorbije maanden negatief in het nieuws door de positieve dopingtesten van de Colombiaanse renners Wilmar Andres Paredes Zapata (epo) en Juan José Amador Castano (steroïden). De teambaas van de wielerploeg besloot daarop vorige maand met onmiddellijke ingang de stekker uit het project te trekken. Op zijn website laat de UCI weten dat “de schorsing zal ingaan op het moment dat het team zich opnieuw inschrijft voor een internationale competitie”.

Trente organiseert EK wielrennen in 2020

Het Italiaanse Trente is door de Europese Wielerbond UEC aangeduid als gaststad voor de Europese kampioenschappen op de weg in 2020. Dat is vandaag bekendgemaakt.

Het EK zal van 9 tot 13 september plaatsvinden in de Noord-Italiaanse stad. Er zullen dertien titels worden verdeeld. De start en aankomst van elke wedstrijd zullen aan het Piazza Duomo liggen, behalve voor de tijdritten. Die beginnen aan het Museum voor de Wetenschap. De renners zullen tijdens de finale zeven keer een lokaal circuit moeten afleggen met daarin één klim.

Deze zomer wordt het EK van 7 tot 11 augustus in het Nederlandse Alkmaar gehouden. Vorig jaar waren de Tsjechische steden Brno en Zlin (junioren en beloften) en het Schotse Glasgow (elite) het decor voor de Europese titelstrijd. België won goud met Victor Campenaerts (wegrit) en Remco Evenepoel (weg- en tijdrit junioren), zilver met Ilan Van Wilder (tijdrit junioren) en brons met Wout van Aert (wegrit, na Matteo Trentin en Mathieu van der Poel).

Sport Vlaanderen-Baloise wil uitblinken voor sponsor

Sportdirecteur Hans De Clercq legt voor Sport Vlaanderen-Baloise de lat redelijk hoog in de Baloise Belgium Tour. Een ritzege moet volgens hem binnen de mogelijkheden liggen. Hij kan in de sprint rekenen op Sasha Weemaes en Amaury Capiot. Voor het klassement rekent hij op Thomas Sprengers en Benjamin Declerck.

“We starten met een mix van ervaren renners en jonge snaken”, zegt De Clercq. “In die laatste categorie zitten Jordi Warlop, een tweedejaars prof, en Sasha Weemaes die zelfs nog geen jaar prof is. Aaron Verwilst is eveneens tweedejaars en Benjamin Declercq is aan zijn derde jaar bij de beroepsrenners bezig.”

Baloise is de hoofdsponsor van de rittenkoers en ook cosponsor van de wielerploeg. “Dat maakt het juist een heel belangrijke wedstrijd voor ons. We mogen het vertrouwen van onze sponsor niet beschamen. Ik verwacht dan ook dat mijn renners zich hier in de meest positieve zin laten opmerken. Ik heb ambities om in een paar ritten zelfs mee te doen voor een dikke prijs. Met een Benjamin Declerck en Thomas Sprengers moeten we ver komen in het algemeen klassement. Voor de spurten reken ik op Amaury Capiot en Sasha Weemaes, twee mannen die daarin zeker een kans maken. Aaron Verwilst, Christophe Noppe en Jordi Warlop moeten trachten zich in de kijker te fietsen in een lange vlucht.”

Nationale Belgische selectie met drie kopmannen

Jasper Philipsen, Gijs Van Hoecke en Nathan Van Hooydonck zijn de drie meest in het oog springende namen van de nationale selectie waarmee bondscoach Sven Vanthourenhout aan de start komt in de Baloise Belgium Tour. Jens Reynders, Arne Marit, Kobe Goossens en Cedric Beullens vervolledigen de ploeg.

“Philipsen, Van Hoecke en Van Hooydonck zijn de kopmannen”, verklaarde Vanthourenhout. “Van Reyndens en Goossens verwacht ik ook nog wel wat in het weekend. Voor die jonge mannen is het tof dat ze met een Philipsen op pad mogen. Het is de bedoeling dat de jongelingen hier ervaring opdoen en groeien.”

Het is niet de eerste keer dat de nationale selectie op pad gaat in de Baloise Belgium Tour. “Het is iets dat we alsmaar meer en meer proberen te verwezenlijken. Natuurlijk is het niet altijd gemakkelijk om de profs te laten koersen, omdat die meestal bij hun team aan de slag moeten. Er is de Dauphiné en de Ronde van Zwitserland start straks. Maar we doen ons best om die perfecte mix van jonge renners en ervaren mannen op pad te laten trekken in de Belgische trui. En dat liefst zoveel mogelijk in het seizoen.”

Merlier naar Corendon-Circus voor wegcampagne

Tim Merlier (26) stapt per direct over naar Corendon-Circus om de ploeg te versterken voor de resterende wegcampagne. “De opluchting is groot dat ik nu opnieuw kan meespelen op UCI-niveau”, zegt hij. In het veld zal hij wel nog in een truitje van Creafin-Tüv Süd - de ploeg van Timmy Simons - te bewonderen zijn.

“Ik ben uiteraard erg tevreden dat ik de komende maanden aan de slag kan bij een prestigieus team als Corendon-Circus”, zegt Merlier op de website van zijn nieuwe werkgever. “De voorbije weken moest ik mij door omstandigheden beperken tot wedstrijden in het kermiscircuit. Anderzijds krijg ik nu ook de ideale kans om mij degelijk voor te bereiden op aankomend veldritseizoen. Het wordt een belangrijke winter, zeker na mijn kwakkelseizoen vorig jaar. Ik wil opnieuw de aansluiting maken bij de renners net achter Van der Poel en Van Aert.”

Er viel bij de ploeg van Mathieu van der Poel nog meer nieuws. De Fransman Antoine Benoist (19 jaar) sluit aan bij Corendon-Circus, in eerste instantie als stagiair vanaf 1 augustus. Benoist komt nog in actie op de weg en zal daarna als Frans beloftekampioen ook in het veld te zien zijn. De bronzen WK-medaillewinnaar van Bogense wordt vanaf 2020 neoprof, hij tekende een contract tot eind 2021.

Ex-partner van onfortuinlijke Kristina Vogel stopt na Tokio

De Duitse baanwielrenster Miriam Welte zet na de Olympische Spelen van Tokio een punt achter haar carrière. Dat maakte ze vandaag bekend. Welte veroverde aan de zijde van Kristina Vogel olympisch goud in de teamsprint tijdens de Spelen van 2012 in Londen. Vier jaar later won het duo brons in Rio. Na het zware trainingsongeval van Vogel vorige zomer, waarbij die verlamd raakte, moest ze op zoek naar een nieuwe partner.

“Als het mij lukt er in Tokio bij te zijn, de kwalificaties zijn volop bezig, dan zal ik daarna mijn actieve carrière beëindigen”, bevestigde de 32-jarige Welte. Ze sluit uit dat ze er daarna nog het WK van 2021 bijneemt. “Zo lang zal het voor mij niet meer duren”, voegde ze eraan toe.

Voor Welte moet Tokio 2020 haar derde olympische deelname worden. In Londen en Rio won ze eremetaal met Kristina Vogel maar die Duitse topper raakte vorige zomer na een zware crash op training gedeeltelijk verlamd en belandde in een rolstoel. Welte ging daarop op zoek naar een nieuwe partner. Aan de zijde van Emma Hinze won ze dit voorjaar in de teamsprint brons op het WK.

Lotto-Soudal rekent op Campenaerts en Wellens in Baloise Belgium Tour

Lotto-Soudal schreef met Jens Keukeleire de voorbije twee edities van de Baloise Belgium Tour op zijn naam. De Bruggeling is dit jaar niet van de partij, maar het team van de Nationale Loterij mikt met kopmannen Victor Campenaerts en Tim Wellens opnieuw op eindzege. Dat gaf sportief directeur Kevin De Weert mee in zijn voorbeschouwing.

“Het parcours van de Baloise Belgium Tour is gelijkaardig aan dat van vorige jaren”, begon De Weert zijn vooruitblik. “Met een rit richting de kust, ééntje in de Vlaamse Ardennen, een tijdrit en een lastige etappe in de Ardennen is er voor ieder wat wils. De Baloise Belgium Tour is vaak een secondespel en ook de Gouden Kilometer is meestal van groot belang. Op zaterdag wordt de koninginnenrit betwist. Naast tal van andere hellingen staat er in de diepe finale een dubbele beklimming van de Roche-aux-Faucons op het programma. Die lastige helling uit Luik-Bastenaken-Luik wordt doorslaggevend tijdens de zaterdagetappe.”

“Met Victor Campenaerts en Tim Wellens hebben we twee sterke kopmannen in onze rangen”, vervolgde De Weert. “Victor heeft er net de Giro opzitten en zou dus in goede conditie moeten verkeren. Tim Wellens bouwt op richting de Ronde van Frankrijk en moet ook zeker kunnen meespelen voor winst. Eerst en vooral zal Victor een zo goed mogelijke tijdrit proberen af te werken. Hopelijk kunnen we daar een goede uitgangspositie bemachtigen. Dan komt het er op aan om onze twee troefkaarten zo goed mogelijk uit te spelen, vooral tijdens de etappe op zaterdag.”

“De proef tegen de klok in Grimbergen is met een afstand van negen kilometer relatief kort. Victor verkiest een iets langere tijdrit - idealiter rond het uur - maar hij heeft bijvoorbeeld in de afsluitende tijdrit van de Tirreno-Adriatico al bewezen dat die afstand hem ook ligt. De opdracht tegen de klok in Grimbergen bevat een paar technische bochten, maar ook genoeg rechte stukken waar Victor zijn kracht en aerodynamisch voordeel kan uitspelen. Daarnaast ben ik benieuwd naar de prestatie van Brent Van Moer, die zijn eerste individuele tijdrit bij de profs zal afwerken. Ik zou hem dan ook liefst wat sparen tijdens de eerste ritten.”

“Met Tim en Victor in de selectie zullen de andere jongens vooral in dienst rijden”, besloot De Weert. “Iversen en Frison zijn twee sterke renners die de ploeg goed moeten kunnen ondersteunen. Jelle Wallays - die vorig jaar heel sterk was in de Ardennenrit - rijdt na heel wat tegenslag de voorbije maanden opnieuw zijn eerste wedstrijdkilometers. Met Adam Blythe - die na fysieke problemen in de Ronde van Romandië ook opnieuw de eerste wedstrijdkilometers maakt - proberen we mee te spelen in de mogelijke massasprints.”

Selectie Lotto-Soudal:

Adam Blythe (GBr), Victor Campenaerts (BEL), Frederik Frison (BEL), Rasmus Byriel Iversen (Den), Brent Van Moer (BEL), Jelle Wallays (BEL) en Tim Wellens (BEL).

Wanty-Gobert start met volledig Belgisch team in Baloise Belgium Tour

Wanty-Gobert begint met een volledig Belgische ploeg aan de Baloise Belgium Tour (2.BC). Het Waalse procontinentale team van sportdirecteur Hilaire Van der Schueren mikt in de sprintetappes op Timothy Dupont. Frederik Backaert, Jérôme Baugnies en Aimé De Gendt mogen hun kans wagen in het algemeen klassement.

“In de sprintetappes willen we scoren met Dupont”, begon Van der Schueren zijn vooruitblik. “Op dag twee, een mini Ronde van Vlaanderen, zal al veel duidelijk worden voor het algemene klassement. De tijdrit is ons zwakke punt waar we de schade proberen beperken, een schade die we misschien in de Ardennen moeten goedmaken. De renners hebben in de Ronde van Luxemburg goed begrepen dat in dit soort wedstrijden elke seconde telt, daar zal ik komende week opnieuw op hameren. We moeten dagelijks de Gouden Kilometer met bonificatieseconden in de gaten houden.”

“In de Ronde van België hoop ik de goede flow van de Ronde van Luxemburg door te zetten. We hebben geen topfavoriet in onze rangen, maar trekken wel met een sterk team naar de start in Sint-Niklaas. Vooral de uitmuntende collectiviteit in Luxemburg is me bijgebleven en wil ik doortrekken. Een sneltrein van zeven Wanty-renners op kop van het peloton in de finale van een wedstrijd heb ik nog niet vaak eerder gezien. Op die ervaring kunnen we bouwen”, besloot Van der Schueren.

Selectie Wanty-Gobert

Frederik Backaert, Jérôme Baugnies, Aimé De Gendt, Timothy Dupont, Kevin Van Melsen, Loïc Vliegen, Pieter Vanspeybrouck.