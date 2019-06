KOERS KORT. D’hoore grijpt opnieuw de macht in Engeland - Toon Aerts verlengt tot 2022 bij ploeg Sven Nys De wielerredactie

12 juni 2019

D’hoore boekt tweede ritzege in Groot-Brittannië

Jolien D’hoore heeft de derde etappe van de Women’s Tour (GBr/World Tour) gewonnen. Na 145,1 km van Henley-on-Thames naar Blenheim Palace toonde ze zich de snelste in de massasprint. Lisa Brennauer finshte als tweede, Demi Vollering werd derde. Marianne Vos moest opgeven na een valpartij en verliest de leiderstrui aan Brennauer die nu vijf seconden voorsprong telt op de Amerikaanse Coryn Rivera (Sunweb).

Anna Plitcha kleurde het begin van de etappe met een lange vlucht. Halfweg werd de rit opgeschrikt door een massale valpartij waar Marianne Vos het voornaamste slachtoffer van was. Ze moest uit de wedstrijd stappen. Negen andere rensters werden eveneens naar het ziekenhuis gebracht. De wedstrijd werd even stilgelegd ook. Plitcha werd opgeraapt door het peloton op 40 km van het eind, waarna het peloton uit was op een sprint. Daarin toonde D’hoore voor de tweede keer haar snelle benen en won ze na de openingsrit ook de derde rit.

Deceuninck-Quick.Step met Devenyns en Lampaert naar Ronde van Zwitserland

Deceuninck-Quick-Step trekt met Dries Devenyns en Belgisch kampioen Yves Lampaert naar de Ronde van Zwitserland, die zaterdag van start gaat met een individuele tijdrit over 9,5 kilometer met start en aankomst in Langnau.

Een opvallende naam in de selectie is die van Elia Viviani, die in Zwitserland voor de laatste keer zijn Italiaanse kampioenentrui kan showen. De Italiaan jaagt op een negende zege in zijn nationale trui, Michael Morkov en Maximiliano Richeze moeten voor de lead-out zorgen in de sprint. De overige twee renners in de selectie zijn de veelbelovende Deen Kasper Asgreen en de Spanjaard Enric Mas.

Belgisch kampioen veldrijden Toon Aerts verlengt contract bij Telenet Fidea Lions tot 2022

Belgisch kampioen veldrijden Toon Aerts heeft zijn contract bij Telenet Fidea Lions verlengd. De 25-jarige renner maakt tot eind 2022 deel uit van de ploeg van Sven Nys, dat meldde het team vandaag op haar website.

Toon Aerts heeft een droomwinter achter de rug in het veld: hij won het Wereldbekerklassement, werd Belgisch kampioen en was de enige die Mathieu van der Poel kon kloppen, op de Koppenberg. De renner uit Rijkevorsel hoopt afgelopen seizoen nog te kunnen herhalen: “Ik voel aan dat deze ploeg voor mij de meest geschikte is om op deze manier mijn carrière verder uit te bouwen. Ik voel me hier enorm goed en dat werpt zijn vruchten af. Een verlengd verblijf bij de ploeg was dan ook een logische stap.”

Aerts voelt zich perfect omringd, zowel door de ploegleiding als door de andere renners: “Ik weet hier perfect bij welke mensen ik terecht kan voor welke vragen. Vanuit de ploegleiding ondersteunen Karen, Sven en Kris me ten volste. Ik kan in dit team ook blijven samenwerken met mijn eigen trainer Tim, in constant overleg met de ploegleiding. Dat verloopt allemaal heel vlot. Ook tussen de renners klikt het. We hebben sinds enkele jaren een vaste rennersgroep uitgebouwd waarin iedereen elkaar goed heeft leren kennen. Al die punten vormen samen een geheel waarin ik optimaal kan presteren. De aanwezigheid van mijn broer Thijs speelt daarin ook een belangrijke rol”, spreekt de Belgische kampioen met niets dan lof over zijn ploeg.

Vanaf vandaag is Toon Aerts ook op de weg te zien, hij neemt deel aan de Baloise Belgium Tour. Ook beide BK’s (zowel de tijdrit als de wegrit) staan op de kalender van Aerts genoteerd.

Woehoew! Belgian CX champion @ToAerts has extended his contract until the end of 2022 🎉🎉🎉



📰 His reaction (in Dutch) 👉https://t.co/oAMit6sSyH pic.twitter.com/9GhCTrUnYJ Telenet Fidea Lions(@ TFLions) link

Twee weken na schrapping in Giro-rit: Passo di Gavia onder water

Tijdens de voorbije Ronde van Italië werd de koninginnenrit deels onthoofd door de schrapping van de Passo di Gavia. Een tweetal weken later blijkt uit beeldmateriaal nogmaals dat de Giro-jury de juiste beslissing maakte om de renners de Gavia niet op te sturen. De sneeuwmuren langs de kant van de weg staan er nog steeds, de sneeuw op het wegdek is weggesmolten en vervangen door water, dat zeker twintig centimeter hoog staat.

Enkele dappere wielertoeristen probeerden twee weken geleden de Gavia nog op te rijden, tevergeefs want ze moesten meteen voet aan grond zetten. Vorige maand deden de lokale autoriteiten er nog alles aan om de sneeuw te ruimen, tijdens de Giro was dat nog zonder succes, nu is dat wel gelukt, al is de Italiaanse Alpenreus nog steeds (nagenoeg) onberijdbaar.

Some cyclists rode up the Gavia today to check and see if it was really blocked.....it was.



Photo: Saliinvetta pic.twitter.com/COn316PSrV Race Radio(@ TheRaceRadio) link

HUGE amounts of snow at Passo Gavia (2000 m) in the Alps of north Italy today, May 19th! Giro d'Italia passes through in less than 2 weeks! Photos: Passo Gavia pic.twitter.com/lFUDlKXof6 severe-weather.EU(@ severeweatherEU) link