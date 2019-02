KOERS KORT. D’hoore en Kopecky winnen ploegkoers in Gent - Van Baarle eindlaureaat Herald Sun Tour - Bloemen voor Turgis en Kittel De wielerredactie

03 februari 2019

17u57

Bron: Belga 1

Jolien D’hoore en Lotte Kopecky winnen ploegkoers in Gent

Jolien D’hoore en Lotte Kopecky hebben de ploegkoers gewonnen op de Internationale baanmeeting in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent. Met 40 punten bleef het Belgische duo de Nederlanders Bente van Teeseling en Mylene de Zoete (21 punten) ruim voor. De Françaises Victoire Berteau en Pascale Jeuland (19) legden op de derde plaats beslag.

In de puntenkoers moest D’hoore vrede nemen met de tweede plaats. Met 34 punten moest ze de Oezbeekse Olga Zabelinskaya (48) voor laten gaan. Lotte Kopecky werd met 31 punten vierde.

Nicky Degrendele was de sterkste in de keirin. De Nederlandse Steffie van der Peet en Jolien D’hoore flankeerden haar op het podium.

Bloemen voor Turgis in GP La Marseillaise

Anthony Turgis heeft de GP la Marseillaise (Fra/1.1) gewonnen. De renner van Direct Energie maakte deel uit van de vroege vlucht die voorop bleef en versloeg zijn landgenoot Romain Combaud (Delko Marseille Provence) in een sprint met twee. Tom Van Asbroeck snelde 23 seconden later naar de derde plaats na een sprint met de groep, Zico Waeytens werd vijfde, Milan Menten achtste en Aimé De Gendt tiende.

De GP La Marseillaise is de openingswedstrijd op Franse bodem. Omwille van het slechte weer, te veel wind, werd de Route des Crêtes uit het parcours gehaald. De vroege vlucht bestond uit drie renners: Anthony Turgis (Direct Énergie), Romain Combaud (Delko - Marseille Provence) en Julien Antomarchi (Natura4Ever - Roubaix - Lille Métropole). Ook de Zuid-Afrikaan Morne Van Niekerk (St Michel - Auber93) zou nog de oversteek maken.

Het peloton schoot te laat in actie, onderweg hadden Turgis en Combaud hun metgezellen achter gelaten en zou het duo strijden om de zege. In de sprint mocht Turgis juichen. Het is voor de 24-jarige Fransman zijn vijfde profzege, na overwinningen in 2016 in een etappe in de Ronde van Luxemburg, de Classic Loire Atlantique en een rit-en eindzege in de Boucles de la Mayenne in 2015.

Kittel sprint naar de zege in Trofeo Palma voor Dupont

Marcel Kittel heeft zijn eerste overwinning van het seizoen beet. De Duitser van Katusha-Alpecin snelde naar de zege in de Trofeo Palma in Mallorca voor onze landgenoot Timothy Dupont (Wanty-Gobert). Hugo Hofstetter (Cofidis) eindigde als derde, Christophe Noppe werd vierde, Boris Vallée negende.

De Trofeo Palma is de vierde en laatste wedstrijd van de Challenge Mallorca, een reeks van eendagskoersen op het Spaanse eiland. De rit over 159,6 km naar Palma bood kansen aan de sprinters nadat de voorbije dagen de klimmers en punchers aan zet waren.

Vier renners trokken al vroeg in de wedstrijd op avontuur: Rob Britton, Danilo Celano, Mark Downey en onze landgenoot Aaron Verwilst. Maximaal reden ze bijna zes minuten bonus bij elkaar. In het peloton zetten Team Emirates en Trek-Segafredo, voor winnaar van vorig jaar John Degenkolb, zich op kop en hielden ze de vluchters binnen bereik.

Aan de voet van de enige hindernis in de finale, de Coll sa Creu, werden de vluchters opgeraapt waarna Lars Boom, Peio Goikoetxea en Justin Wolf hun kans schoon zagen op 20 km van het eind. Cofidis en Bora-Hansgrohe kwamen in steun in de achtervolging en finaal werden de vluchters opgeraapt in het slot. De sprintvoorbereiding begon en het was Marcel Kittel die het haalde voor Dupont in zijn tweede wedstrijd van het seizoen. Het was geleden van 12 maart 2018, in de Tirreno-Adriatico dat de sprinter nog eens mocht juichen na een tegenvallend seizoen bij zijn nieuwe werkgever.

Drie Belgische ploegen krijgen wildcard voor E3 BinckBanck Classic

De procontinentale ploegen Sport Vlaanderen - Baloise, Wanty - Groupe Gobert en Team Wallonie - Bruxelles hebben een uitnodiging op zak voor de E3 BinckBanck Classic (WorldTour) op vrijdag 29 maart. Dat bevestigde de organisatie.

Ook het Nederlandse Roompot - Charles, Israel Cycling Academy (met Ben Hermans en Tom Van Asbroeck) en de Franse ploegen Cofidis en Direct Energie mogen naar Harelbeke afzakken.

De achttien ploegen uit de WorldTour, waarbij Deceuninck - Quick.Step en Lotto Soudal, hebben automatisch startrecht. Vorig jaar won de Nederlander Niki Terpstra voor Philippe Gilbert en Greg Van Avermaet, die in 2017 de beste was.

De Ketele en De Pauw behouden leiding in Zesdaagse van Kopenhagen

Kenny De Ketele en Moreno De Pauw hebben gisteravond met succes hun leidersplaats verdedigd in de Zesdaagse van Kopenhagen.

Het Belgische duo totaliseert na drie dagen 133 punten, zeven meer dan de Duitser Theo Reinhardt en de Deen Marc Hester. Met de Nederlanders Yoeri Havik en Wim Stroetinga (125 punten) volgt nog een duo in dezelfde ronde.

De Ketele komt in Kopenhagen voor het eerst in actie sinds hij begin januari een sleutelbeen brak in de Zesdaagse van Rotterdam. Hij won vorig jaar in de Ballerup Super Arena aan de zijde van de Deen Michael Morkov. De Pauw werd toen tweede met Yoeri Havik. In 2016 en 2017 eindigden De Ketele en De Pauw als tweede in Kopenhagen.

Halvorsen wint slotrit in Herald Sun Tour, Van Baarle is eindlaureaat

De Noor Kristoffer Halvorsen (Sky) heeft vandaag de vijfde en laatste etappe in de Herald Sun Tour (2.1) gewonnen. Zijn Nederlandse teamgenoot Dylan van Baarle pakte de eindzege in Australië. Halvorsen toonde zich de beste na een etappe over 89,1 km met start en aankomst in Melbourne. De 22-jarige Noor bleef in een massasprint de Nieuw-Zeelander Dion Smith (Mitchelton-Scott) en de Australiër Brenton Jones (Korda Menth Real Estate) voor.

De Nederlander Dylan van Baarle (Sky), die gisteren de leiderstrui veroverde, werd negende en kroonde zich tot eindwinnaar. Hij heeft in de eindstand 24 seconden voorsprong op de Australiër Nick Schultz (Mitchelton-Scott). De Canadees Michael Woods (EF Education First) eindigt als derde op 1:52.

De Herald Sun Tour was dit jaar toe aan de 66e editie. Er stonden geen Belgen aan de start. De 26-jarige Van Baarle volgt op de erelijst de Colombiaan Esteban Chaves op.

