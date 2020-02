KOERS KORT. D’Hoore en Kopecky stranden net naast het podium - Thomas overtuigend wereldkampioen omnium Redactie

29 februari 2020

0

Thomas overtuigend wereldkampioen omnium, Van den Bossche zestiende

De Fransman Benjamin Thomas liet in de afsluitende puntenkoers de leidersplaats in het omnium niet meer schieten. Hij sprokkelde de eerste wedstrijdhelft al negentien punten extra. Iets over halfweg de puntenrit gingen de Australiër Cameron Meyer en de Brit Matthew Walls in de aanval. Het duo moest meer dan dertig ronden strijden om een winstronde. Waardoor Walls de Nederlander Jan Willem van Schip even uit tweede positie duwde. De pion van Beat Cycling Club geeft nooit af, versnelde in de finale met leider Thomas aan het wiel, pakte nog een winstronde en haalde zilver. Onze jonge Belg Fabio Van den Bossche peddelde goed mee en sloot het omnium als zestiende af.

“Het niveau lag bijzonder hoog, enkele maanden voor de Spelen kan het niet veel hoger liggen”, vertelde de negentienjarige pion van Sport Vlaanderen-Baloise die dinsdag Le Samyn rijdt. “Ben blij dat ik dit heb kunnen doen. Voor mij is dit een eer, al wist ik vooraf dat dit zonder resultaat zou zijn. Op enkele momenten heb ik wat flitsen getoond, meer zat er niet in.” (FHN)

Wild-Pieters verlengen in ploegkoers wereldtitel, D’hoore-Kopecky vierde

Net geen eerste medaille voor ons land in de ploegkoers voor vrouwen. Jolien D’hoore en Lotte Kopecky werden vierde. De regenboogtrui ging naar de Nederlanders Kirsten Wild en Amy Pieters. Met heel veel overtuiging verlengden onze Noorderburen hun wereldtitel van vorig jaar. De Fransen Copponi-Le Net haalden zilver, de Italianen Paternoster-Balsamo brons.

D’hoore en Kopecky kwamen heel moeilijk in de koers. Pas nadat de wedstrijd even werd geneutraliseerd door een valpartij van onder meer Polen en Oekraïene pakten ze in de vierde sprint drie punten en in de vijfde spurt vijf. Waardoor ze virtueel op het podium stonden. Nadien sprokkelden de Italianen en de Fransen heel wat punten en tuimelden onze landgenotes uit hun medaillepositie. Gelanceerd door D’hoore pakte Kopecky in de slotsprint om dubbele punten nog de vierde plaats en twee punten. Te weinig om Italië nog te bedreigen.

“We hebben het in het begin laten liggen”, vond D’hoore. “De eerste dertig ronden was het chaos en heel gevaarlijk. Toch is dit een opsteker richting Tokio 2020. We hebben getoond dat we 120 ronden aankunnen. Onze aflossingen waren goed. Dat we op het einde nog konden doorzetten is positief. Na dit WK evalueren we alles. En stippelen we een plan uit richting de Spelen. In de aanloop naar dit WK hebben we eigenlijk vooral op de ploegenachtervolging getraind. We zijn in die discipline niet geplaatst voor Tokio. Dus kunnen we nu veel meer focussen op de ploegkoers.” (FHN)

Monstervlucht van Cavagna in Faun-Ardèche Classic

De 24-jarige Fransman Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick.Step) heeft in eigen land de 20ste editie van de Faun-Ardèche Classic (cat. 1.Pro) gewonnen. Hij haalde het na een monstervlucht in veeleisende omstandigheden.

Bijzonder guur weer en een kopie van een zwaar Ardennenparcours eisten al vroeg veel slachtoffers in het peloton, maar dat weerhield Cavagna er niet van om kort na de start samen met vier anderen voor de vroege vlucht te kiezen. Hun voorsprong op een steeds kleiner wordend peloton schommelde lange tijd rond de vijf minuten.

In de achtergrond roerden onder meer Vincenzo Nibali en Warren Barguil zich in een tegenaanval, maar zij slaagden er niet in veel van hun achterstand goed te maken op een indrukwekkende Cavagna, die zijn vluchtgezellen één voor één uit het wiel reed. Toen zijn eerste achtervolger Nans Peters diep in de finale tegen het natte wegdek schoof, kon de solovluchter zijn vierde profzege al ruiken.

Na een koers van 184 kilometer had Cavagna in aankomstplaats Guilherand-Granges nog steeds om en bij de drie minuten voorsprong op de nummers twee en drie, de Est Tanel Kangert en de Fransman Guillaume Martin. Barguil werd vierde. Julian Alaphilippe, de grootste naam aan de start, kon geen hoofdrol opeisen in zijn eerste Europese koers van het seizoen.

After Ichtegem, Morgan Hill and Toledo, “The TGV of Clermont-Ferrand” has made a stop also in Valence 😃

Photo: @boucles_classic / @YPmedias pic.twitter.com/Etmkj7zvPD Deceuninck-QuickStep(@ deceuninck_qst) link

Mørkøv uit quarantaine verlost

Michael Mørkøv mag dan toch deelnemen aan het WK baanwielrennen in Berlijn. De Deen van Deceuninck-Quick.Step verbleef sinds donderdag in quarantaine op zijn hotelkamer nadat hij de UAE Tour vroegtijdig verlaten had.

Donderdagavond geraakte bekend dat de twee resterende etappes van de UAE Tour niet meer gereden werden. Twee leden van een van de deelnemende teams hadden positief getest op het coronavirus. De organisatie besliste de koers te annuleren en alle betrokkenen in quarantaine te houden in twee hotels.

Mørkøv had de UAE Tour op dat moment al verlaten omdat hij Denemarken zou vertegenwoordigen op het WK baanwielrennen in Berlijn. Daar werd hij uit vrees voor het coronavirus in isolatie gehouden op zijn hotelkamer. De renner van Deceuninck-Quick.Step mag nu toch starten. Volgens de UCI is hij niet in contact gekomen met het coronavirus. Mørkøv rijdt morgen de koppelkoers aan de zijde van Lasse Norman Hansen.

Amerikaanse Chloe Dygert zet wereldrecord neer op achtervolging

Chloe Dygert heeft op het WK baanwielrennen in de Duitse hoofdstad Berlijn haar eigen wereldrecord in de individuele achtervolging verbeterd. De 23-jarige vijfvoudige wereldkampioene liet in de kwalificaties van de achtervolging 3:17.283 noteren. Haar vorige record had ze in 2018 op het WK in het Nederlandse Apeldoorn neergezet: 3:20.060. In Berlijn was ze goed voor een gemiddelde snelheid van 54,259 km/u in de achtervolging van drie kilometer.