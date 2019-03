KOERS KORT. D’hoore breekt sleutelbeen en ziet voorjaar in het water vallen - Matthews heeft ook scheurtje in oogkas Redactie

15 maart 2019

3

D’hoore breekt sleutelbeen

Jolien D’hoore heeft in de Drentse Acht van Westerveld (2.1) haar sleutelbeen gebroken. Onze landgenote kwam na 60 kilometer hard ten val en werd meteen naar het ziekenhuis gevoerd. Daar werd de blessure vastgesteld.

De wedstrijd, met verschillende keren de beklimming van de befaamde VAM-berg, werd afgewerkt onder moeilijke omstandigheden. De wind blies immers hard en dus kregen we al vroeg in de koers waaiervorming. Een groep van 14 scheidde zich af van de rest van het pak, onder hen ook Jolien D’hoore, vorig jaar tweede. Een tweede groep, zo’n 30 rensters, keek al snel tegen een achterstand aan van drie minuten, een derde en vierde peloton werden finaal zelfs uit de wedstrijd genomen.

Na 90 km wedstrijd telden we nog slechts 37 vrouwen in koers. Jolien D’hoore was daar niet meer bij. Ze kwam na zo’n 60 km, in de afdaling van de VAM-berg ten val, en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Daar werd een sleutelbeenbreuk vastgesteld.

We wish @JolienDhoore a speedy recovery after todays crash at #Drentse8 She will be treated later today at hospital for a collarbone fracture. See you soon on the bike again champ!! pic.twitter.com/4FEqKzhR49 Boels-Dolmans(@ boelsdolmansct) link

Ook Lepistö kwam ten val, maar zij kon haar weg wel voortzetten. Wel dunde de kopgroep uit tot acht stuks: Amy Pieters, Lisa Klein, Alexis Ryan, Evy Kuijpers, Gracy Elvin, Marta Bastianelli, Audrey Cordon-Ragot en Ellen van Dijk. Vooraan muisde Audrey Cordon-Ragot er op zo’n 7 km van het eind vanonder, haar ploegmate Van Dijk leverde uitstekend afstoppingswerk en de Française soleerde naar de zege.

Ze volgt op de erelijst de Amerikaanse Alexis Ryan op. Zondag rijden de vrouwen een WorldTour-wedstrijd in Nederland, de Ronde van Drenthe.

De val van Jolien D'hoore op de Vam berg..........@KNWULiveWeg @RondevDrenthe @JolienDhoore @RTVDrenthe pic.twitter.com/np14eXRxKM Jacob(@ E2gink) link

Matthews heeft ook scheurtje in oogkas

Michael Matthews kwam in de eerst etappe van Parijs-Nice zwaar ten val. De Australiër liep een lichte hersenschudding op en nu werd er bij verder onderzoek ook een scheurtje in de oogkas geconstateerd. Desondanks voelt Matthews zich goed. Op Instagram toont hij de evolutie van de averij aan de hand van vijf foto’s. Matthews wil morgen op de hometrainer hervatten, wellicht volgt er na het weekend meer informatie over zijn rentree. Of hij Milaan-Sanremo haalt, is nog niet geweten.

Zilver voor Griet Hoet en Anneleen Monsieur in achtervolging op WK baanwielrennen paracyling

Griet Hoet en haar pilote Anneleen Monsieur hebben op het WK paracycling in het Nederlandse Apeldoorn zilver veroverd in de achtervolging voor rensters met een visuele beperking. In de finale bleek het Belgische duo niet opgewassen tegen de Nieuw-Zeelanders Emma Foy en Hannah Van Kampen. Die legden de drie kilometer af in 3:28.281, Hoet en Monsieur finishten in 3:34.41, 4,5 seconde boven hun persoonlijk record (3:29.90), dat ze in de kwalificaties fietsten.

“De Nieuw-Zeelanders waren ongelooflijk sterk. We moeten er ons bij neerleggen dat zij beter waren”, verklaarde Hoet. “Maar de Britse Lora Fachie hebben we nu geklopt op een WK, volgend jaar willen we boven deze dames staan.”

“Morgenstarten we in de kilometer. Het wordt voor ons een moeilijk nummer, want er zijn veel nieuwe deelneemsters, maar we gaan ons uiterste best doen”, aldus Monsieur. De Belgische delegatie in Apeldoorn zit nu aan drie medailles. Diederick Schelfhout (spier- en zenuwfunctieverlies) pakte brons in de achtervolging en in de kilometer tijdrit.

Mogelijk nog wielrenners betrokken bij Operatie Aderlass

Volgens Le Monde komen straks nog meer renners naar buiten die betrokken zijn bij Operatie Aderlass, het dopingschandaal die de Oostenrijkse sportwereld in zijn greep houdt. Na Stefan Denifl en Georg Preidler zouden volgens de Franse krant nog meer wielrenners betrokken zijn. De hoofdverdachte is de Duitse arts Mark Schmidt. De voormalige ploegarts van Gerolsteiner wil met de autoriteiten meewerken aan het onderzoek. Intussen zijn in zijn garage veertig gecodeerde bloedzakken teruggevonden. De namen van de gedopeerde atleten zijn volgens Le Monde geïdentificeerd. “Iedereen die zich als kroongetuige meldt en de namen van kopstukken noemt, kan een mildere straf verwachten”, gaf David Müller van het Oostenrijks Antidopingagentschap eerder aan.

Nieuwigheid in Parijs-Nice

Veiligheid boven alles. Dat hebben ze ook bij Amaury Sport Organisation (ASO) goed begrepen. De organisatoren van Parijs-Nice leveren in hun 77ste editie een extra inspanning om het veiligheidsgevoel bij de renners te verbeteren. De meest gevaarlijke passages langs het parcours worden niet langer aangegeven door de traditionele seingevers met gele vlaggen, maar via een nieuw ingenieus systeem van signalisatieborden met licht en geluid.

De precieze werking ervan werd ons gisteren duidelijk toen we de tijdrit van Caleb Ewan volgden in de ploegwagen van Lotto-Soudal. De knipperlichtsignalen, telkens links én rechts van de weg, geven de precieze richting én curve van het traject aan. Een schelle fluittoon maakt de renner attent op het mogelijke gevaar.

“Prima initiatief”, juicht ploegleider Herman Frison de ingreep toe. “De signalisatieborden zullen ook worden gebruikt in andere wedstrijden van ASO en dus uiteraard ook in de Tour de France. Zowel tijdens tijdritten als tijdens normale etappes in lijn. In dat laatste geval dan vooral in de finale. Voorlopig blijft het aantal beperkt tot een stuk of drie, vier. Logisch, ze kunnen er uiteraard niet het hele parcours van voorzien. Maar als het systeem zijn nut bewijst, lijkt het me zeker voor uitbreiding vatbaar.”

Jungels blijft in eindezege geloven: “Heb wel zin in een gokje”

Met een elfde chrono bleef Kuurne-Brussel-Kuurnewinnaar Bob Jungels in de tijdrit iets onder de verwachtingen. “Puur op basis van mijn waarden was dit nochtans één van mijn beste tijdritten ooit”, aldus de 26-jarige Luxemburger. “Ik rijd een specialist als Kelderman, bijvoorbeeld, toch op tien seconden. Maar de wisselende weersomstandigheden speelden een veel te bepalende rol om te kunnen winnen. Na een snelle start werd ik verrast door de felle tegenwind, die bij de verkenning vanmorgen nog volledig anders blies. Daardoor bleef de geplande versnelling op het klimmetje uit.” Jungels verwacht nog een pittig slotweekend. “Alle maskers af. Intuïtie die de bovenhand haalt op pure tactiek. Écht koersen, quoi. Zo heb ik het wel graag. Het wordt niet eenvoudig tegen dit dominante Sky. Zeker omdat ik niet de beste klimmer ben in deze Parijs-Nice. Maar afhankelijk van hoe de benen aanvoelen en hoe de koers evolueert, heb ik wel zin in een gokje.” (JDK)

Yukiya Arashiro (Bahrain Merida) is maanden buiten strijd

Bahrain Merida zal enkele maanden geen beroep kunnen doen op Yukiya Arashiro. De Japanner kwam tijdens een trainingsrit zwaar ten val en ging gisteren in Thailand onder het mes om een breuk in de linkerelleboog te herstellen. Daarvan zal hij zo’n drie maanden moeten revalideren. Arashiro moet ook een ingreep aan het linkerdijbeen ondergaan. Die breuk vergt anderhalve maand herstel.

De 34-jarige Arashiro is bezig aan zijn derde seizoen bij Bahrain, waar hij teamgenoot is van Dylan Teuns. De tweevoudig Japans kampioen (2007, 2013) begon zijn campagne in de Tour Down Under en reed vorige maand de Ronde van Oman.

Naast Arashiro lag ook zijn teamgenoot Domen Novak op de operatietafel. De 23-jarige Sloveen kwam eerder deze week ten val tijdens Parijs-Nice. Daarbij raakten de ligamenten van zijn schouder ernstig beschadigd. Binnen zeven tot tien dagen mag hij op de rollen hervatten.

Bouhanni liet zich moedwillig uitzakken

De Franse sprinter Nacer Bouhanni heeft zich nog maar eens in de problemen gewerkt bij zijn team Cofidis. Bouhanni arriveerde woensdag buiten tijd bij de ploegentijdrit in Lido di Camaiore en mocht gisteren niet meer starten. Na vijf kilometer en twee beurten aan kop besliste Bouhanni om zijn ploegmaats te laten rijden.

Het is een nieuw incident in een reeksje van conflicten met zijn huidige werkgever. De sfeer tussen Bouhanni en zijn bazen is verzuurd. Vorig jaar was er een open conflict met de nieuwe Cofidismanager Cédric Vasseur, die vond dat Bouhanni wel wat meer kon doen om zijn jaarsalaris van 1,3 miljoen euro te verantwoorden. Ploegleider Roberto Damiani pikte het niet dat Bouhanni zich niet in de ploegdiscipline wilde schikken. Cofidis besliste om die redenen om Bouhanni niet in de Tourselectie voor 2018 op te nemen. De sprinter kreeg wel een plek in de Vueltaploeg. Hij won een rit en toonde zich na afloop van zijn nederigste kant. Hij zei dat de problemen met de ploegleiding waren uitgepraat en dat hij zich voortaan voorbeeldig zou gedragen.

Nu is ook het nieuwe seizoen weer slecht begonnen. “Nacer heeft zich woensdag moedwillig laten uitzakken. We begrijpen er niets van”, zegt Damiani. “Maandag en dinsdag hebben we de ploegentijdrit voorbereid en alles ging goed. Woensdag haakte hij na vijf kilometer af. Hij zei dat het niet ging, dat hij zich slecht voelde.”

Damiani zegt dat ze het vertrouwen in Bouhanni behouden. De ploeg doet er alles aan om hem ondanks gebrek aan competitie klaar te stomen voor Milaan-Sanremo. “Hij heeft 65 koersen gewonnen, we willen het beste uit hem naar boven halen.” Of er dan toch nog een conflict is met Bouhanni en Damiani? “Wat mij betreft is dat verleden tijd”, zegt Damiani. “Nacer is einde contract. Misschien wil hij naar een andere ploeg. Dat mag. Maar ik geloof niet dat hij zichzelf hiermee een dienst heeft bewezen.” (MG)