KOERS KORT. Craddock haalt 170.000 euro op voor wielerpiste - Cavendish bezorgt BBC-presentatrice schrik van haar leven DMM

30 juli 2018

11u27 0

Craddock haalt 195.000 dollar op

De lijdensweg voor Lawson Craddock zit erop. De Amerikaan van EF-Drapac kwam in de eerste rit van de Tour ten val en liep daarbij een breuk in het schouderblad op. Craddock zette evenwel door en beloofde per uitgereden rit honderd dollar te doneren voor de heropbouw van een velodroom in Houston. De wielerbaan in Texas kreeg het zwaar te verduren door orkaan Harvey, maar wordt dankzij de inspanningen van Craddock weldra weer opgeblonken. De Amerikaan reed de Tour uit en inspireerde ook anderen om geld te doneren. In totaal leverde de Tour omgerekend zo'n 170.000 euro op voor de heropbouw van de wielerpiste.

Grappende Cavendish neemt presentatrice in het ootje

De Prudential RideLondon Classique was geen onverdeeld succes voor de hervattende Mark Cavendish. De Brit die in de tweede Alpenrit van de Tour buiten tijd aankwam, finishte als twaalfde in eigen land. Echt rouwig was 'Cav' er enkele minuten na de aankomst niet om. De sprinter van Dimension Data vond zelfs even tijd om BBC-presentatrice Jill Douglas het verschot van haar leven te bezorgen.

Hi there 馃憢 @MarkCavendish! 馃槀 pic.twitter.com/wFNyixf32b BBC Sport(@ BBCSport) link

Turks kampioen aan het feest in China

Turks kampioen Onur Balkan heeft de negende rit in de Tour of Qinghai Lake op zijn naam geschreven. De renner van Torku 艦ekerspor vloerde in een sprint Luca Pacioni (Wilier-Triestina-Selle Italia) en Brenton Jones (Delko-Marseille Provence-KTM). Het is voor de 22-jarige Balkan zijn eerste profzege die niet is behaald op een nationaal kampioenschap. Hernan Aguirre blijft aan de leiding in de Chinese rittenkoers die nog tot en met zaterdag duurt.