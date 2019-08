KOERS KORT. Cort van Astana naar EF-Education First - Zieke Delage geeft als eerste op in Vuelta Redactie

26 augustus 2019

Cort Nielsen naar ploeg Vanmarcke

Magnus Cort Nielsen trekt de deur van Astana achter zich dicht en gaat volgend jaar voor EF-Education First koersen. De 26-jarige Deen won vorig jaar een rit in de Tour en vierde twee jaar geleden ook twee keer in de Vuelta.

Cort Nielsen wordt gezien als één van de betere all-rounders in het peloton. De Deen is snel aan de meet, kan zijn mannetje staan in de klassiekers en is ook niet vies van een aanval van ver. Bij EF-Education First wrijven ze zich in de handen. Cort Nielsen moet er met Sep Vanmarcke het gewicht van de ploeg dragen in het voorjaar.

“Het belangrijkste voor mij bij de keuze voor een ploeg, zijn de mensen. Het is duidelijk dat dit een groep is waar ik goed in pas”, legt de 26-jarige Deen. “Dat de ploeg de basis heeft in Girona, is een bonus. Daar ben ik vaak als ik ga trainen. Daarnaast is Engels de voertaal, wat voor mij ook belangrijk is.”

Zieke Mickaël Delage geeft als eerste op in Vuelta

Mickaël Delage (Groupama-FDJ) verschijnt niet meer aan de start van de derde rit in de Ronde van Spanje. De Fransman heeft een keelontsteking en sterke koorts. Dat heeft zijn team laten weten.

De 34-jarige Delage staat in de algemene stand op de 150e plaats, op 17:04 van leider Nicolas Roche (Sunweb). Er blijven 175 renners in het peloton. De derde rit voert de renners maandag van Ibi naar Alicante over 188 km.

