KOERS KORT. Cort aan het feest in Bessèges - Thijssen hervat trainingen na zware val

06 februari 2020

Eindelijk raak voor Bahrain McLaren in Saoedi-Arabië

Phil Bauhaus heeft de derde etappe in de Saudi Tour gewonnen. De Duitser van Bahrain McLaren haalde het met een lange sprint voor Reinardt Janse van Rensburg (NTT) en Youcef Reguigui. Timothy Dupont nestelde zich als beste Belg op de achtste plaats. Leider Rui Costa maakte van een hellende strook in de finale gebruik om ten aanval te trekken. De Portugees reed even voor het peloton uit maar was niet opgewassen tegen de sprintersploegen. Dankzij de bonificaties neemt Bauhaus de leiderstrui over van Costa.

🏆 Brilliant team tactics from @BahrainMcLaren to set 🇩🇪 @PhilBauhaus on his way to victory! pic.twitter.com/p3T7Hd0vVA Saudi Tour طواف السعودية(@ thesauditour) link

Thijssen traint weer na zware val

Gerben Thijssen (Lotto-Soudal) heeft de trainingen hervat na zijn zware val tijdens de Zesdaagse van Gent. De jonge renner brak bij een valpartij op 12 november enkele ribben en zijn sleutelbeen. De dokters stelden ook enkele kleine hersenbloedingen vast. Thijssen bereidt zich nu in Mallorca voor op het wegseizoen. Het is nog niet bekend waar hij zijn eerste wedstrijdkilometers van 2020 zal afwerken.

Valverde koerst nog twee seizoenen

Alejandro Valverde hangt eind 2021 zijn fiets aan de haak. Dat heeft de 39-jarige renner van Movistar bevestigd aan de Spaanse sportkrant AS. De Spanjaard wil zijn laatste twee seizoenen in het peloton vooral gebruiken om de weinige hiaten in zijn palmares op te vullen. “Ik behaalde podiumplaatsen en ritoverwinningen in de drie grote ronden, won klassiekers en werd wereldkampioen. Daar zou ik graag nog een olympische medaille bij doen in Tokio. Dat zou de kers op de taart zijn.” Valverde is niet van plan om na zijn carrière uit de koers te verdwijnen. “Na 2021 zou ik graag in een andere rol bij Movistar blijven.” El Imbatido komt al heel zijn carrière uit voor de ploeg van manager Eusebio Unzué.

Cort trekt aan langste eind in Ster van Bessèges

Magnus Cort (EF Education First) heeft de tweede etappe in de Ster van Bessèges gewonnen. De Deen haalde het erg nipt voor Edvald Boasson Hagen (NTT), die zijn sprint van iets te ver inzette. Onze landgenoot Tom Devriendt (Circus-Wanty Gobert) mocht als derde mee op het podium. Ook Emiel Vermeulen (Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole) handhaafde zich in de spits van het peloton. Hij sprintte naar een knappe vijfde plaats. De Fransman Alexys Brunel (Groupama-FDJ) blijft leider.

Quelle fin de course haletante !



Edvald Boasson Hagen a lancé le sprint à 200m de l'arrivée mais c'est bien Magnus Cort Nielsen qui s'impose ! #lequipeVELO #EtoileDeBesseges pic.twitter.com/leyhFV43Q0 la chaine L'Équipe(@ lachainelequipe) link

Hindley aan het feest in eigen land

De Australiër Jai Hindley heeft de tweede rit in de Herald Sun Tour gewonnen. De 23-jarige renner van Sunweb haalde het op de slotklim naar Falls Creek voor zijn landgenoten Damien Howson (Mitchelton-Scott) en Sebastian Berwick (St George Continental Cycling Team). Voor Sunweb is het al de tweede ritoverwinning in evenveel dagen in de Australische rittenkoers. Gisteren won de Italiaan Dainese de eerste etappe. Hindley neemt ook meteen de leiderstrui over van zijn ploeggenoot.

Soete vanaf 1 maart naar Group Hens-Maes CX Team

Veldrijder Daan Soete maakt op 1 maart de overstap van Pauwels Sauzen-Bingoal naar Group Hens-Maes CX Team. De 25-jarige Soete wordt bij het team van Bart en Guido Verschueren ploegmaat van Vincent Baestaens, Lander Loockx en Tom Meeusen.

Soete behaalde in 2018 nog brons op het BK in Koksijde, en begon ook het voorbije seizoen sterk met een derde plaats bij de eerste Wereldbekermanche in het Amerikaans Iowa. Nadien ging het bergaf met de Kempenaar. Tijdens de Wereldbekermanche in Zolder viel hij ook nog eens zwaar waarbij het zijn sleutelbeen brak. Hij miste vervolgens de crossen in de kerstperiode en kon zich niet in de WK-selectie van bondscoach Sven Vanthourenhout knokken.

Deceuninck-Quick Step met Alaphilippe en één Belg naar Colombia

Deceuninck-Quick Step heeft donderdag zijn zeskoppige selectie voor de Ronde van Colombia (2.1), die doorgaat van 11 tot 16 februari, bekendgemaakt. Het Belgische WorldTour-team start met speerpunten Julian Alaphilippe en Bob Jungels. Nieuwkomer Bert Van Lerberghe is de enige Belg bij de Wolfpack.

Het wordt voor Deceuninck-Quick Step de tweede race in Zuid-Amerika na eerder de Ronde van San Juan in Argentinië, die vorige week winnend werd beëindigd door Remco Evenepoel. In Colombia wonnen Bob Jungels en Alvaro Hodeg vorig jaar etappes voor het team van ploegleider Wilfried Peeters.

Die wil ook dit jaar oogsten. “We hopen onze traditie van ritoverwinningen in Colombia verder te zetten”, begon Peeters. “We hebben verschillende kaarten om mee te spelen. Ook in de openingsrit, een ploegentijdrit, moeten we sterk voor de dag kunnen komen. Het eindklassement is geen prioriteit. Er zijn heel veel hoogtemeters en ik denk dat dat de vele Colombianen in deze ronde beter zal liggen. Maar we gaan wel proberen er het beste van te maken.”

Selectie Deceuninck-Quick Step: Julian Alaphilippe (Fra), Bob Jungels (Lux), Alvaro Hodeg (Col), Bert Van Lerberghe (BEL), Mikkel Honoré (Den), Jannik Steimle (Dui)

We are happy to return to the beautiful and spectacular @TourColombiaUCI, where we'll line up a strong six-man squad featuring three former stage winners: https://t.co/BUduo5T13X pic.twitter.com/TJXBgUD6Rd Deceuninck-QuickStep(@ deceuninck_qst) link