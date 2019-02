KOERS KORT. Coquard mag vieren in Bessèges, Trentin is de snelste in Valencia - Voormalig winnaar witte trui getroffen door acute leukemie DMM

07 februari 2019

17u05 0

Coquard wint in Bessèges, Van Asbroeck eerste Belg (6de)

Na de GP Marseillaise startte vandaag met de Ster van Bessèges ook de eerste Franse rittenkoers. De eerste rit in lijn werd daar gewonnen door Bryan Coquard (Vital Concept-B&B Hotels). De Fransman was in eigen land na een tocht van 145 kilometer naar Beaucaire de snelste in een massasprint voor Sacha Modolo en Rudi Barbier. Daarnaast flink wat Belgen (tien) in de top twintig. Tom Van Asbroeck kwam het kortst bij Coquard en co met een 6de plaats. Kenny Dehaes werd 7de, Roy Jans 8ste en Amaury Capiot 10de. Coquard wordt de eerste leider in de vierdaagse rittenwedstrijd.

Trentin wint eerste rit in lijn in Valencia

De tweede etappe in de Ronde van Valencia is gewonnen door Matteo Trentin. De Italiaan van Mitchelton-SCOTT haalde het in de straten van Alicante voor Nacer Bouhanni (Cofidis) en Ben Swift (Team Sky). Edvald Boasson Hagen blijft leider.

Het was na de openingstijdrit gisteren de eerste rit in lijn in de Ronde van Valencia. In een lus rond Alicante kreeg het peloton een heuvelachtig terrein voorgeschoteld, al waren de laatste kilometers wel in dalende lijn. Na het inrekenen van de vlucht van de dag (met landgenoot Van Gompel) ging het dan ook logischerwijs in vliegende vlucht weer naar Alicante. In een tricky slotkilometer gooide Trentin zijn wiel net iets sneller dan Bouhanni over de meet. Geen landgenoten in de top twintig trouwens. Greg Van Avermaet was de eerste Belg op een 32ste plaats.

#VCV2019 YES! The European champion @MATTEOTRENTIN takes his first win of the season ✨🇪🇺



Congratulations Matteo! pic.twitter.com/SFgOZqtnnZ Mitchelton-SCOTT(@ MitcheltonSCOTT) link

Gewezen Nederlands wielerkampioen Johan van der Velde getroffen door acute leukemie

Oud-wielerprof Johan van der Velde (62) uit Rijsbergen is getroffen door acute leukemie. Dat bevestigt zijn familie. Van der Velde verblijft momenteel in het Amphia Ziekenhuis in Breda, waar hij wordt behandeld voor de ziekte. De oud-prof kreeg vorige week in Spanje tijdens de Ronde van Mallorca - hij is buschauffeur van Roompot-Charles Cycling Team - last van een bloedneus die maar niet over wilde gaan. Na bloedonderzoek werd al snel de diagnose acute leukemie gesteld. Van der Velde won meerdere etappes in de Tour, waarin hij in 1982 derde werd in het eindklassement. Ook pakte hij enkele etappes in de Giro d’Italia en werd hij twee keer Nederlands kampioen op de weg.