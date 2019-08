KOERS KORT. Coquard klopt Van der Poel in Noorwegen - Theuns twee jaar langer bij Trek - Van der Hoorn blesseert bovenbeen na botsing met auto Wielerredactie

16 augustus 2019

20u15

Bron: Belga 0

Edward Theuns start voor Trek-Segafredo aan Vuelta

Edward Theuns is opgenomen in de selectie van Trek-Segafredo voor de Ronde van Spanje, die volgende week zaterdag (24 augustus) uit de startblokken schiet.

“Ik ben blij te kunnen aankondigen dat ik dit jaar deelneem aan de Vuelta. Het is twee jaar geleden dat ik er, aan de zijde van Alberto Contador, bij was. Ik heb er toen erg van genoten. De vorm is goed, ik zie kansen in deze editie. Hopelijk wordt het een meevaller”, zegt Theuns in een filmpje dat door zijn team werd verspreid. Eerder op de dag verlengde Theuns zijn contract met twee jaar.

Met John Degenkolb brengt Trek-Segafredo een meervoudige ritwinnaar uit de Vuelta in stelling. De Duitser won al tien etappes in de Spaanse rittenkoers: vijf in 2012, vier in 2014 (plus de puntentrui) en een in 2015. De rest van de selectie bestaat uit de Luxemburger Alex Kirsch, de Amerikanen Kiel Reijnen en Peter Stetina, de Deen Niklas Eg en de Italianen Jacopo Mosca en Gianluca Brambilla, al ritwinnaar in de Vuelta en Giro (in 2016).

It's been a big day for Looney Theuns!



Earlier we announced 🇧🇪 @EdwardTheuns had extended his contract with the team for 2 more years, then he sprinted to 3rd in stage 5 at the #BinckBankTour, and now he just announced he's part of our #LaVuelta19 team! https://t.co/eZhFwkmrKB Trek-Segafredo(@ TrekSegafredo) link

Van der Hoorn blesseert bovenbeen na botsing met auto

De Nederlandse wielrenner Taco van der Hoorn is tijdens een trainingsrit in Andorra aangereden door een auto. Daarbij zijn twee spieren in zijn bovenbeen gedeeltelijk afgescheurd. Dat heeft zijn ploeg Jumbo-Visma vrijdag laten verstaan.

Jumbo-Visma meldt dat Van der Hoorn voor nader onderzoek naar een ziekenhuis in Nederland is gebracht. De 25-jarige renner is aan zijn eerste jaar bezig bij Jumbo-Visma. De Rotterdammer was voordien actief bij Roompot. Hij wist voor zijn nieuwe ploeg nog geen overwinning te behalen.

Aranburu sprint naar ritwinst

De Spanjaard Alex Aranburu (Caja Rural - Seguros RGA) heeft in eigen land de vierde etappe van de Ronde van Burgos (2.BC) gewonnen. De Colombiaan Ivan Sosa (Team Ineos) blijft aan de leiding.

Alexis Renard en Simon Pellaud bleken in de etappe van 174 kilometer tussen Atapuerca en Clunia de twee sterkste renners van een vroege vlucht van zeven. Onder impuls van de ploegmaats van Sosa werden zij in de slotkilometers weer bijgehaald. Ook een late poging van Imanol Erviti en Ivan Rovny haalde het niet.

In de oplopende sprint die volgde, maakte Aranburu het werk van zijn ploegmaats met glans af: hij haalde het met enkele fietslengtes voorsprong van de Wit-Rus Alexandr Riabushenko en de Portugese oud-wereldkampioen Rui Costa. Er finishten geen Belgen in de top twintig van de rituitslag.

Sosa verloor in de finale nog negen seconden op de Ecuadoraanse Giro-winnaar Richard Carapaz, die daardoor in het klassement naar de vierde plaats klimt op 28 seconden. De Spanjaarden Oscar Rodriguez en Antonio Pedrero zijn tweede en derde in de stand op respectievelijk 0:17 en 0:24

Coquard klopt Van der Poel in Noorwegen

De Fransman Bryan Coquard (Vital Concept - B&B Hotels) heeft de tweede etappe van de Noorse Arctic Race gewonnen. Hij haalde het in de massasprint voor de Nederlander Mathieu van der Poel (Corendon - Circus), die wel aan de leiding blijft.

Een vroege vlucht van vier lokale renners werd in de etappe van 164 km tussen Henningsvaer en Svolvaer aanvankelijk op haalbare achterstand gehouden door Stijn Devolder in dienst van Van der Poel, en uiteindelijk gekortwiekt door de andere sprintersploegen. Vijf kilometer voor de streep zette tussensprintwinnaar Markus Hoelgaard nog een nieuwe poging op, maar die haalde de finish evenmin.

Net voor de slotkilometer schoot Danny van Poppel van de weg en zo speelde Van der Poel zijn belangrijkste concurrent kwijt. De winnaar van de openingsrit moest het in de slotfase echter zonder een sprinttreintje stellen en kon in de spurt niet voorbij Coquard gaan, die al toe was aan zijn achtste overwinning van het seizoen. Een andere Fransman, Christophe Laporte, werd derde, de Belgen Christophe Noppe en Jordi Warlop negende en tiende.

Van der Poel heeft op de vooravond van het lastige slotweekend van de Arctic Race een voorsprong van negen seconden op zijn naaste concurrenten, de Kazak Alexey Lutsenko en de Noor Hoelgaard. Zaterdag ligt de aankomst van de voorlaatste rit bovenop Storheia Summit, een klim van ruim drie kilometer aan percentages boven de tien procent.

Dan Martin wordt ploegmaat van Ben Hermans bij Israel Cycling Academy

De bijna 33-jarige Ier Dan Martin verlaat eind dit seizoen WorldTour-formatie UAE-Team Emirates om een niveau lager bij Israel Cycling Academy aan de slag te gaan, zo maakte zijn toekomstige ploeg bekend.

Bij het team van Ben Hermans en Tom Van Asbroeck ondertekende Dan Martin een contract voor twee seizoenen. De Ier zit sinds begin 2018 bij UAE, voordien reed hij twee jaar voor Quick-Step. In 2013 won hij Luik-Bastenaken-Luik, een jaar later was hij de beste in de Ronde van Lombardije. Daarnaast won hij twee etappes in de Tour (2013 en 2018) en eentje in de Vuelta (2011). In 2010 was hij de eindwinnaar in de Ronde van Polen, in 2013 won hij de Ronde van Catalonië.

Zwitserland klokt beste chrono in ploegentijdrit Ronde van de Toekomst

De Zwitserse nationale beloftenploeg heeft de tweede rit van de Ronde van de Toekomst (Fra/Nations Cup) gewonnen, een ploegentijdrit tussen Eymet en Bergerac.

De Zwitsers, gestart met Stefan Bissegger, Robin Froidevaux, Johan Jacobs, Antoine Debons, Damian Lüscher en Joël Suter deden 38:06 over de 32,1 kilometer, en waren daarmee respectievelijk 28 en 47 seconden sneller dan de tweede en derde ploeg, Noorwegen en Denemarken. De Belgische ploeg werd tiende in 39:36.

De Deense winnaar van de openingsrit, Mathias Norsgaard Jorgensen, behoudt zijn gele trui. Die verdedigt hij morgen in de derde etappe tussen Montignac-Lascaux en Mauriac, waar na 162 km wordt gefinisht op een helling.

De Ronde van de Toekomst, de belangrijkste rittenkoers voor renners onder de 23 jaar, eindigt op zondag 25 augustus.

Trek-Segafredo houdt Edward Theuns twee jaar langer aan boord

Trek-Segafredo heeft bekendgemaakt het contract van onze landgenoot Edward Theuns met twee seizoenen te hebben verlengd. De 28-jarige Gentenaar keerde dit seizoen terug naar het team na een jaartje bij Sunweb in 2018. Voordien verdedigde hij ook in 2016 en 2017 al de kleuren van het Amerikaanse WorldTour-team.

“Ik ben heel blij met mijn nieuwe contract”, reageerde Theuns. “Na een jaartje te zijn weg geweest, begreep ik dat het gras niet groener is aan de overkant. Dit team voelt als familie voor mij. Het voelde in januari als thuiskomen. Ik hou van de sfeer en de mensen in het team. Ik ken iedereen en iedereen kent mij. Dat is een enorm voordeel. Ik hou ook van de uitdagingen die ik binnen het team krijg. In het verleden was de samenwerking uitstekend, dat zal in de toekomst ook zo zijn.”

“Ik hoop in de toekomst zoveel mogelijk te winnen voor het team”, vervolgde Theuns. “En ik hoop ook mijn rol te spelen in ons klassieke team. We hebben daarin een sterke kopman met Jasper Stuyven, en een opkomend talent met Mads Pedersen. Persoonlijk wil ik vaker meegaan in de ontsnapping, zoals ik dit jaar deed in Gent-Wevelgem. Ik denk dat die rol me ligt. Ik wil verder ook weer meer mijn kans gaan in massasprints. Dat is er de voorbije twee jaar niet van gekomen. Ik werd de voorbije weken twee maal tweede in een groepssprint, in de Adriatica Ionica Race en in de eerste etappe van de BinckBank Tour. Ik voel dat ik het nog kan.”

Theuns telt zeven profzeges op zijn palmares, waaronder etappes in de Baloise Belgium Tour (2016), de BinckBank Tour (2017) en de Ronde van Turkije (2017). Zijn zege in Turkije was ook zijn laatste overwinning, intussen meer dan 22 maanden geleden.

Kopman Coquard verlengt bij Vital Concept

Het Franse procontinentale team Vital Concept-B&B Hotels kon trots aankondigen dat kopman Bryan Coquard het team ook de komende twee seizoenen zal aanvoeren. De spurtbom rijdt sinds de start van het team in 2018 voor Vital Concept-B&B Hotels.

De 27-jarige Coquard won dit seizoen al zeven keer, waaronder met de GP Cerami, de GP Marcel Kint en een etappe in de Baloise Belgium Tour drie keer in ons land. Coquard rijdt op dit moment in Noorwegen voor de Arctic Race.

“Dit team past perfect bij mij”, legde Coquard uit op de teamwebsite. “Er hangt een familiale sfeer, zowel op als naast de fiets. Het feit dat we de voorbije twee jaar niet mochten deelnemen aan de Tour deed me natuurlijk nadenken. Maar ik ben ervan overtuigd dat we er dichtbij zijn ons doel te halen: deelnemen aan de grootste wedstrijden ter wereld.”

Simone Petilli ruilt UAE Emirates voor Wanty-Gobert

Wanty-Gobert heeft zich voor de komende twee seizoenen versterkt met de Italiaan Simone Petilli. De 26-jarige Italiaan verlaat na drie seizoenen UAE Emirates en moet voor het Waalse procontinentale team als klimmer scoren in de zwaardere rittenkoersen.

“Ik ben blij met mijn contract voor de twee volgende seizoenen bij Wanty-Gobert”, legde Petilli uit in een persbericht. “De overstap van een WorldTour-team naar een procontinentaal eam kan een stap terug lijken, maar voor mij betekent het een pas voorwaarts, richting goede resultaten. De komende twee seizoenen in Belgische loondienst wil ik mijn vaardigheden nog verbeteren en mijn eerste profoverwinning behalen, in de hoop dat dit het begin van een mooie reeks is. Na twee keer de Ronde van Italië een één keer de Ronde van Spanje, hoop ik om volgend seizoen met Wanty-Gobert in topvorm aan de Ronde van Frankrijk deel te nemen. Ik ben mijn huidig team, UAE, dankbaar voor al wat ik geleerd heb en de resultaten die we in team behaald hebben, maar voel me klaar om mijn knechtenrol in te ruilen voor een positie als leider. Deze kans krijg ik bij Wanty-Gobert. Ik kijk er al naar uit om naar mijn nieuwe team in België te trekken, dicht bij vele belangrijke wedstrijden en in het midden van befaamde wielercultuur.”

Petilli werd in 2016 prof bij Lampre-Merida en stapte het jaar erna met de volledige teamstructuur over naar UAE Emirates. Als belofte won hij onder meer de befaamde Ronde van de Isard.

Benvenuto, @SimonePetilli 🇮🇹!



The promising young Italian climber reinforces our team for the next 2️⃣ seasons!



📄https://t.co/thXfqzsdeB#TeamWGG pic.twitter.com/RWajskarlL Wanty-Gobert Cycling Team(@ TeamWantyGobert) link

Romain Bardet zet een punt achter zijn seizoen

Romain Bardet zal dit seizoen niet meer in actie komen. Dat maakte zijn team, AG2R La Mondiale, bekend. Bardet geeft in het persbericht van het Franse WorldTour-team aan “tijd nodig te hebben om de batterijen op te laden”.

“Ondanks mijn zege in het bergklassement in de Tour, heeft dit seizoen voor mij niet gebracht wat ik ervan verwacht had”, begon Bardet. “Na een periode van reflectie en enkele gesprekken met de directie van het team is besloten dat ik dit seizoen niet meer in actie zal komen. Hij ga fysiek en mentaal herbronnen om volgend seizoen sterker dan ooit terug te keren. Het doel is fris te zijn in elk mogelijk facet. Ik ga de komende weken veel rusten, maar me wel fysiek onderhouden. Ik ga ook mijn doelen voor volgend seizoen uitstippelen, een seizoen dat mij nu al erg opwindend in de oren klinkt. Ik bedank het team, de staf en het publiek voor alle steun tijdens het hele seizoen.”

De 28-jarige Bardet kende een tegenvallend 2019. De klimmer mikte vol op een goed eindklassement in de Tour, maar dat bleek al snel onmogelijk. Uiteindelijk finishte hij als vijftiende in Parijs, maar kon hij zijn Tour wel opsmukken met winst in het bergklassement.

Mattia Cattaneo vervoegt Deceuninck-Quick.Step volgend seizoen

Deceuninck-Quick.Step heeft zich voor volgend seizoen versterkt met Mattia Cattaneo. De 28-jarige Italiaan komt over van het procontinentale Androni Giocattoli.

Catteneo werd in 2013 prof bij Lampre-Merida. Daar reed hij vier jaar, tot Androni Giocattoli hem in 2017 inlijfde. De Bergamask won dit seizoen nog de Ronde van de Apennijnen, een Italianse semiklassieker. In 2017 schoot hij raak in de derde etappe van de Ronde van de Provence.

“Ik ben heel, heel blij de Wolfpack te kunnen vervoegen”, toonde Catteno zich dolgelukkig. “Dit is een droom. Ik heb drie jaar in het procontinentale circuit gekoerst, maar de WorldTour opnieuw halen bleef een doel. Bij Deceuninck-Quick.Step kom ik terecht in - naar mijn gevoel - het beste team ter wereld.”

Another day, another rider joins #TheWolfpack!

Join us in giving a warm welcome to @cattamat, who has signed a contract with Deceuninck - Quick-Step after a very strong and consistent season: https://t.co/v9Jv9rV9dR

Photo: Sigfrid Eggers pic.twitter.com/ILFbkDyWrG Deceuninck-QuickStep(@ deceuninck_qst) link

Mitchelton-Scott start met vrijbuitersploeg in Vuelta, Simon Yates verdedigt titel niet

Mitchelton-Scott heeft zijn selectie voor de Ronde van Spanje (24 augustus-15 september) bekendgemaakt. Het Australische WorldTour-team start met een bont gezelschap zonder uitgesproken kopman. De Brit Simon Yates, de winnaar van de Vuelta van vorig jaar, is afwezig.

Door de afwezigheid van Yates krijgt Esteban Chaves, derde in de Vuelta in 2016, een nieuwe kans als belangrijkste pion in het hooggebergte. De 29-jarige Colombiaan schoot enkele jaren geleden als een komeet naar de top van het wielrennen, maar stagneerde de voorbije jaren ondanks ritwinst dit jaar in de Giro.

In de sprint mikt Mitchelton-Scott op veteraan Luka Mezgec. De 31-jarige Sloveen bewees vorige week nog zijn goede vorm met dubbele ritwinst in de Ronde van Polen.

De Vuelta start volgende week zaterdag met een ploegentijdrit van 18 kilometer tussen Salinas de Torrevieja en Torrevieja, in de provincie Alicante.

Selectie Mitchelton-Scott: Sam Bewley (NZe), Esteban Chaves (Col), Tsgabu Grmay (Eth), Damien Howson (Aus), Luka Mezgec (Sln), Mikel Nieve (Spa), Nick Schultz (Aus), Dion Smith (NZe)

PREVIEW 📰 “The Vuelta is a race that has always treated me well." - @estecharu🎙



Our team for #LaVuelta19 🔴 @TsgabuG @DionSmithy @nick_schultz5 @lukamezgec @estecharu @SamBewley @damien_howson @NieveMikel



READ MORE ⏩ https://t.co/wWVocnfHjI pic.twitter.com/0lFdOhu9LJ Mitchelton-SCOTT(@ MitcheltonSCOTT) link

Movistar plukt Zwitser Jacobs weg bij beloften van Lotto-Soudal

Team Movistar heeft de komst van Johan Jacobs bekendgemaakt. De 21-jarige Zwitser wordt komend seizoen prof bij het Spaanse WorldTour-team. Hij komt over van Lotto Soudal U23 en ondertekende een contract voor twee jaar.

Jacobs maakte de voorbije jaren vooral naam in de jeugdcategorieën van het veldrijden. Dit jaar werd hij ook tweede in Parijs-Roubaix voor beloften.

Eerder maakten ook onder meer Enric Mas (Deceuninck-Quick Step), Dario Cataldo en Davide Villella (beiden Astana) de overstap naar Movistar.