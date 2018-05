KOERS KORT: Complicaties na heupbreuk voor De Clercq - Vanspeybrouck breekt linkersleutelbeen Redactie

24 mei 2018

11u19

Complicaties na heupbreuk voor De Clercq

Het ziet er niet naar uit dat Bart De Clercq meteen de competitie kan hernemen. De klimmer van Wanty-Groupe Gobert ondervindt complicaties bij de revalidatie van zijn heupblessure en moet een nieuwe behandeling ondergaan. De Clercq liep begin dit jaar een zware heupbreuk op tijdens een val op training en revalideert daar al bijna vijf maanden van. "De breuk op zich is mooi hersteld", zegt De Clercq op zijn website. "Maar omdat het hervatten van de trainingen met verschillende ups en downs verliep, en ik zelfs nog extra hinder begon te ondervinden, werd de heup nog eens grondiger onderzocht."

Bij dat onderzoek werd dus een ander euvel ontdekt. "Het kraakbeen rond de heupkop is niet ongeschonden uit de val geraakt. Dit is waarschijnlijk de oorzaak van de blijvende ontstekingsreactie en pijn bij het fietsen en stappen. In tegenstelling tot bot dat spontaan geneest door kalk te vormen, is dat voor kraakbeen niet het geval. Daarom zal ik een gelinspuiting krijgen in de heup. Daarna wordt het duimen dat deze behandeling een positief effect zal hebben." De inspuiting staat volgende week gepland. De 31-jarige De Clercq kon dit jaar nog geen enkele wedstrijd rijden voor zijn nieuwe team Wanty-Groupe Gobert. Zijn grootste succes behaalde hij in 2011, toen hij won op een aankomst boven in de Ronde van Italië.

Vanspeybrouck breekt linkersleutelbeen

Pieter Vanspeybrouck (Wanty-Groupe Gobert) heeft vorige zaterdag tijdens de vierde etappe van de Ronde van Noorwegen een sleutelbeenbreuk opgelopen. "Pieter heeft bij een valpartij in de slotfase van de vierde etappe zijn linkersleutelbeen gebroken", zegt ploegdokter Joost De Maeseneer. "Maandag werd hij met succes geopereerd door dokter Toon Claes in het AZ Herentals. Binnen zeven à tien dagen zou Pieter de training op de weg weer kunnen hervatten."

Vanspeybrouck zelf kan zich de val nog goed herinneren. "De aankomst lag na een afdaling, dus we konden op voorhand vermoeden dat het gevaarlijk zou zijn", aldus de West-Vlaming. "De valpartij gebeurde op 800 meter van de streep. Ik herinner me nog dat ik van achteraan werd aangereden en dan zijn we met een vijftal renners tegen de grond gekwakt. In het ziekenhuis in Noorwegen hebben we dan een CT-scan laten nemen. Op basis daarvan hebben we in samenspraak met Toon Claes beslist om de operatie in België te laten plaatsvinden. Claes vertelde me dat ik met wat geluk dit weekend kan hervatten op de rollen. Hij zei wel dat het een zwaardere breuk betreft dan normaal. Dus het kan zijn dat de revalidatie net iets langer duurt. Het goede moment zal vooral afhangen van mijn gevoel dag per dag. Gelukkig heb ik de volle steun van mijn Duitse vriendin, die meteen naar België is afgezakt."