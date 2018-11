KOERS KORT. Colombiaanse klimmer traint in beestachtige omstandigheden - Fortuneo-Samsic verandert van naam - Van der Poel start in Dwars door Vlaanderen De wielerredactie

27 november 2018

14u33 0

Atapuma traint in beestachtige omstandigheden

Darwin Atapuma is zich aan het voorbereiden op volgend seizoen. En dat hij discipline heeft, is wel duidelijk. De Colombiaanse klimmer -die vanaf 2019 voor Cofidis uitkomt- werkte gisteren een trainingstocht af in beestachtige omstandigheden (zie video hieronder). Indrukwekkend.

Cofidis wil de 30-jarige Colombiaan graag laten uitblinken in de bergetappes van de Tour de France. “Met hem hebben we een renner erbij die kan schitteren op de beklimmingen van boven 2.000 meter en die heeft de Tour volgend jaar in ruime mate opgenomen in het rittenschema”, zegt teammanager Cedric Vasseur.

Atapuma eindigde als negende in de Ronde van Italië in 2016 en won dat jaar ook een rit in de Ronde van Zwitserland. De Colombiaan was ook al een aantal keren dicht bij ritwinst in zware bergritten in de Tour, Giro en Vuelta.

No such thing as Extreme Weather Protocol when it comes to training. Look at the conditions @elpumaDarwin trains in while getting ready for his first season with @TeamCOFIDIS next year. That's dedication.. pic.twitter.com/QKvTfJTRU1 Mikkel Condé v2.0(@ mrconde) link

Philip Deignan (Sky) zet punt achter wielercarrière

De Ier Philip Deignan zwaait na veertien seizoenen af als profrenner. De voormalige ritwinnaar in de Ronde van Spanje maakte het nieuws vandaag bekend in een bericht op Twitter. “Het is met een gevoel van droefenis maar ook veel trots en optimisme dat ik mijn afscheid van het profwielrennen aankondig”, schrijft de 35-jarige Ier, die de voorbije vijf seizoenen voor Team Sky uitkwam. “Toen ik als 15-jarige knaap toertjes maakte in Donegal had ik nooit kunnen dromen dat ik van de sport waar ik van hou veertien jaar mijn carrière zou maken. Ik heb veel ups en downs gekend maar het maakt me dankbaar en trots dat ik mijn loopbaan gezond en op een toppunt bij de beste ploeg in de wereld kan beëindigen. Op naar de volgende uitdaging.”

Deignan werd in 2005 prof bij AG2R. Hij droeg ook het shirt van Cervélo (2009-2010), RadioShack (2011), UnitedHealthcare en, sinds 2014, Team Sky. Hij heeft amper zeges op zijn erelijst maar won in 2009 wel een etappe in de Ronde van Spanje. Deignan werd zo de eerste Ierse ritwinnaar in een grote ronde sinds Stephen Roche in de Tour van 1992. Deignan beëindigde die Vuelta op de negende plaats, zijn hoogste ranking in de tien grote rondes die hij reed (6x Giro, 4x Vuelta).

Onwards and upwards 👍 pic.twitter.com/W2kgKf9EBF Philip Deignan(@ PhilipDeignan) link

Fortuneo-Samsic wordt Arkéa-Samsic

Fortuneo-Samsic verandert volgend wielerseizoen van naam. Vanaf 1 januari zal de Franse wielerploeg als Arkéa-Samsic door het leven gaan. Arkéa (een bank-en verzekeringsgroep) zit al fel verweven in de sportwereld. Het sponsort ook Franse voetbalclubs Rennes, Guingamp, Brest en Lorient en is ook de shirtsponsor van rugbyploeg l’Union Bordeaux-Bègles. Arkéa-Samsic is ook de nieuwe ploeg van André Greipel, hij zal er onder meer Warren Barguil vervoegen.

Au 1er janvier 2019 Arkéa succèdera à sa filiale Fortuneo, en qualité de partenaire titre. La saison prochaine, c’est sous le nom et les couleurs d’Arkéa Samsic que nous évoluerons ! #WeAreOneTeam #WeAreArkea pic.twitter.com/Ad68S2AVoG Team Fortuneo Samsic(@ Fortuneo_Samsic) link

Van der Poel in Dwars door Vlaanderen

Mathieu van der Poel rijdt op woensdag 3 april 2019 Dwars door Vlaanderen. Corendon-Circus, de ploeg van Van der Poel, vroeg bij de organisatoren om een wildcard en het is nog maar een kwestie van tijd voor ze die ook krijgen. Dat maakten de organisatoren van Dwars door Vlaanderen gisteren bekend.

De organisatie beschikt over zeven wildcards. “Als Mathieu van der Poel zegt dat hij wil starten, hou je de deur natuurlijk open”, zegt voorzitter Carlo Lambrecht van Dwars door Vlaanderen. Die wil ook graag Wout van Aert aan de start krijgen.”Eerst kijken we wie allemaal geïnteresseerd is. Nu we het label WorldTour hebben, komen de ploegen hier maar wat graag aan de start.”

Dwars door Vlaanderen is de laatste eendagswedstrijd voor de Ronde van Vlaanderen. In een parcours van 180 kilometer zullen elf hellingen liggen. De Berg Ten Houte (maximale helling 21 procent) is nieuw in het parcours. (MG)