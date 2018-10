KOERS KORT. Cofidis lijft Colombiaan Atapuma in - Masnada pakt eindzege in Hainan, slotrit voor Pellaud Redactie

31 oktober 2018

Colombiaanse klimmer Atapuma naar Cofidis

De Colombiaan Darwin Atapuma fietst volgend jaar voor het Franse team Cofidis. De klimmer verlaat UAE Team Emirates. Cofidis wil Atapuma graag laten uitblinken in de bergetappes van de Tour de France. “Met hem hebben we een renner erbij die kan schitteren op de beklimmingen van boven 2.000 meter en die heeft de Tour volgend jaar in ruime mate opgenomen in het rittenschema’', zegt teammanager Cedric Vasseur.

De 30-jarige Atapuma eindigde als negende in de Ronde van Italië in 2016 en won dat jaar ook een rit in de Ronde van Zwitserland. De Colombiaan was ook al een aantal keren dicht bij ritwinst in zware bergritten in de Tour, Giro en Vuelta.

Italiaan Masnada eindwinnaar in Hainan

De Zwitser Simon Pellaud heeft de negende en laatste etappe in de wielerronde van Hainan (Chn/2.BC) op zijn naam geschreven. Pellaud had na 181,9 km tussen Changjiang en Danzhou vijf seconden voorsprong op een groepje met vijf renners. De Nederlander Peter Schulting was de snelste van de achtervolgers. De Italiaan Lorenzo Rota werd derde. Joeri Stallaert eindigde op de 38ste plaats. De eindzege ging naar de Italiaan Fausto Masnada (Androni Giocattoli-Sidermec) voor de Zwitser Gino Mäder en de Fransman Julien El Fares. Masnada, dinsdag etappewinnaar, volgt op de erelijst zijn landgenoot Jacopo Mosca op.

💛 Fausto Masnada (Androni Giocattoli-Sidermec) is your overall winner of the 2018 Country Garden Cup #TourofHainan

💚 Raymond Kreder (Team Ukyo)

💟💙 Lyu Xianjing (Hengxiang) pic.twitter.com/saTyNywlKT tourofhainan(@ tourhainan) link