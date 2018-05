KOERS KORT: Cofidis blijft sponsor tot 2022 - Coquard schiet raak in Vierdaagse Duinkerke DMM

11 mei 2018

21u26

Bron: Belga 1

Cofidis blijft sponsor van wielerteam

Cofidis blijft de gelijknamige wielerformatie tot 2022 financieel steunen. Dat heeft de Franse bank vandaag bekendgemaakt. Cofidis is al 22 jaar aanwezig in het peloton.

"Dit is geweldig nieuws voor ons team", reageerde Cédric Vasseur die sinds dit seizoen aan het hoofd staat van Cofidis. "Deze nieuwe overeenkomst zal ons op nationaal en internationaal gebied nog meer uitstraling geven. Dit is de beloning van ons lange en harde werk."

Cofidis telt momenteel vier Belgen in de rangen. Het gaat om Dimitri Claeys, Bert Van Lerberghe, Michael Van Staeyen en Kenneth Vanbilsen.

Ensemble jusqu'en 2022 😍



Nous sommes heureux de vous annoncer que @Cofidis prolonge son partenariat avec l’équipe cycliste jusque fin 2022 ! ✍️ #CofidisMyTeam pic.twitter.com/haHLx889AK Team COFIDIS(@ TeamCOFIDIS) link

Coquard primus in vierde rit Driedaagse van Duinkerke

Bryan Coquard (Vital Concept Cycling Club) heeft de vierde rit in de Driedaagse van Duinkerke gewonnen. De 26-jarige Fransman bleef na 172,5 kilometer tussen Dainville en Mont Saint-Eloi in de sprint Jasper De Buyst en de Nederlander Wouter Wippert voor. Coquard neemt ook de leiderstrui over van Timothy Dupont.

Met Xandro Meurisse eindigde nog een tweede Belg in de top vijf. Hij moet op de vierde stek de Fransman Samuel Dumoulin laten voorgaan.

In het algemene klassement heeft Coquard tien seconden voorsprong op Dupont. De Fransen Marc Sarreau en Nacer Bouhanni volgen op twaalf seconden.

Zaterdag moeten de renners in de vijfde etappe 178,7 kilometer afleggen van Wormhout naar Cassel. Daags nadien volgt de laatste etappe.

Amper één dag moest Bryan Coquard dus zijn roze leiderstrui overlaten aan Timothy Dupont. In de straten van Mont Saint-Eloi zette de Fransman orde op zaken en pakte hij zijn tweede zege van het seizoen, nadat hij al eerder de openingsetappe van de Ronde van Oman won.

Coquard werd in 2016 al eens eindlaureaat van de Vierdaagse van Duinkerke en mag zaterdag de 'koninginnenrit' naar Cassel aanvatten met een voorsprong van 10 seconden op Timothy Dupont en 12 seconden op Marc Sarreau. Indien Coquard zaterdagavond nog steeds in het bezit is van de roze leiderstrui is de kans zeer groot dat hij zijn exploot van 2016 nog eens over doet en eindlaureaat wordt van de Vierdaagse van Duinkerke

"Ik was in de slotklim plots mijn teamgenoten kwijt. Ik baseerde me dan maar op de renners van Lotto Soudal om mee te glippen", stelde Bryan Coquard. "Zij trokken alles op een lint en ik koos het wiel van Jasper De Buyst omdat ik wist dat die uitgespeeld zou worden. Op 250 meter van de eindmeet ben ik vol doorgegaan en liet ik iedereen achter mij."

Zaterdag is een heel belangrijke dag. Dan wordt meer dan waarschijnlijk beslist wie beslag zal leggen op de eindzege. "Dat is altijd zo in deze Vierdaagse van Duinkerke. De etappe naar Cassel beslist over het klassement. Wie morgen niet goed is kan het schudden", weet ook Bryan Coquard. "Ik ben alvast al tevreden dat ik een etappe heb kunnen winnen. Ik kan niet ontkennen dat ik in een heel goede conditie verkeer. We zien wel wat de rit van morgen geeft. Ik heb nu wel wat seconden voorsprong op mijn naaste concurrenten. De Vierdaagse van Duinkerke won ik al eens in Cassel, maar heb die daar ook al grandioos verloren. We zien wel. Natuurlijk wil ik mijn eindzege van twee jaar geleden maar al te graag over doen", besloot Bryan Coquard.

Timothy Dupont: "Zondag wil ik de ritzege pakken"

Gisteren verloor Timothy Dupont (Wanty-Groupe Gobert) naast de roze leiderstrui ook nog eens zijn groene puntentrui. Na de vierde etappe in Mont Saint-Eloi mocht Timothy Dupont zo meteen doorrijden naar de bus. Hij finishte als elfde en zag zijn leiderspositie uiteenspatten. Bovendien werd de Nederlander Wouter Wipper nog eens derde waardoor die ook leider wordt in het puntenklassement. De ontgoocheling was dan ook groot bij Timothy Dupont, maar de West-Vlaming blijft hopen om op de slotdag toch nog eens zijn gram te halen.

"Mijn teamgenoten hebben hun werk gedaan maar het heeft niet mogen zijn. Natuurlijk wou ik nog een dag verder in dat roze shirt. Ik werd echter pas elfde. Nu ben ik ook dat groene shirt nog eens kwijt", sakkerde Dupont. "Alles verliep perfect tot plots de mannen van Lotto Soudal in de slotklim het laken naar zich toe trokken. Ik kon wel mee glippen, maar op 300 meter van de eindmeet moest ik vol in de remmen omdat ik gehinderd werd. Dan weet je al genoeg. Ik was niet meer in staat om direct veel snelheid te maken en zo waren de beteren al aan het sprinten geslagen. De rit naar Cassel was voor mij wellicht iets te zwaar geweest. Je weet echter nooit hoe er gekoerst wordt."

Timothy Dupont mag toch al tevreden terugblikken op zijn Vierdaagse van Duinkerke met een dag in roze leidersshirt. "Ik wil toch nog een ritzege meepakken. Dat moet dan zondag gebeuren. In Cassel is er een mogelijkheid voor ploegmakker Xandro Meurisse om zich te tonen. Wel ik wil zondag mijn kans gaan in de sprint op de Boulevard Sainte-Barbe in Duinkerke. Dan pas zou deze rittenkoers echt geslaagd zijn", stelde Timothy Dupont strijdvaardig.

Lotto Soudal trekt ook in koninginnenrit de kaart van Jasper De Buyst

In de etappe van morgen van Wormhout naar Cassel, de vijfde rit in de Vierdaagse van Duinkerke, blijft Jasper De Buyst de vooruitgeschoven pion binnen Lotto Soudal. Ook in de vierde etappe, vandaag, kreeg De Buyst de volle steun van zijn team maar toen botste hij op een veel te sterke Bryan Coquard. Die legde in 2016 de basis van zijn eindzege in Cassel maar werd in diezelfde gemeente al eens helemaal weggefietst waardoor hij alle kansen op een eindoverwinning verloor.

"Wij hebben in deze Vierdaagse van Duinkerke al een zege binnen. Met André Greipel waren we in Soissons iedereen te snel af. Bedoeling was om Jasper De Buyst vandaag in de beste omstandigheden af te zetten in de sprint. Dat gebeurde ook, Bryan Coquard was net iets sterker", geeft sportdirecteur Frederik Willems mee.

"Ons plan lukte perfect tot op zo'n 250 meter van de eindmeet. Toen flitste Bryan Coquard weg vanachter het wiel van Jasper De Buyst die voor hem André Greipel had. De Buyst trok zich eveneens op gang en hield dezelfde snelheid aan van Coquard, maar over de Fransman geraken was niet meer mogelijk. Morgen doet zich echter een nieuwe kans voor".

Jasper De Buyst is de best geklasseerde renner binnen Lotto Soudal op 16 seconden van Bryan Coquard. "Net daarom is hij morgen opnieuw onze vooruitgeschoven man", vervolgt Frederik Willems. "De opeenvolging van de beklimmingen in Cassel moeten hem liggen. En zondag is het weer de beurt aan André Greipel want dan zal in de straten van Duinkerke wellicht opnieuw gesprint worden. Maar eerst de rit van morgen afwachten."