KOERS KORT. Cofidis bindt na Elia Viviani ook jongere broer Attilio aan zich - Lutsenko toont WK-vorm in Coppa Sabatini

19 september 2019

Lutsenko toont WK-vorm in Coppa Sabatini

Alexey Lutsenko (Astana) heeft de 67ste editie van de Coppa Sabatini op zijn naam gebracht. Hij soleerde na 195,9 km naar de zege in Peccioli. De sprint om de tweede plek komt op naam van de Italiaan Sonny Colbrelli (Bahrein-Merida), die het haalde voor zijn landgenoten Simone Velasco (Neri Sotolli-Selle Italia-KTM) en Kristian Sbaragli (Israel Cycling Academy).

De wedstrijd kende een nerveus koersbegin, een hoog tempo, tal van aanvallen, maar niemand raakte echt weg. Pas toen een elitegroep van zeventien zich afscheidde van het peloton, keerde de rust terug. Bij die zeventien ook Egan Bernal, woensdag nog tweede in de Giro della Toscana, voorts Davide Formolo, Alexey Lutsenko, Sho Hatsuyama, Dimitry Grudzev, Antonio Nibali, Simone Petilli, Stefan Bissegger, Anthony Rappo, Simone Ravanelli, Lorenzo Fortunato, Anthony Delaplace, Alessandro Fedeli, Evgeny Shalunov, Natnael Berhane, Fabien Doubey en Simon Pellaud.

In het peloton werkte Israel Cycling Academy, samen met Bahrein-Merida. Meer dan 2:15 kregen ze niet en toen de bonus naar een minuut zakte, besloot Lutsenko om op 80 km van het eind alleen op pad te gaan. Hij reed in zijn eentje een voorsprong van twee minuten bij elkaar, zijn vroegere medevluchters werden bijgebeend, maar de Kazach zag het peloton niet meer terug. Er werden nog verschillende tegenaanvallen opgezet, zonder succes, Lutsenko hield nog ruim een minuut voorsprong over aan de meet.

De sprint met drie om plek twee kwam op naam van Sonny Colbrelli, nadat hij zich eerder kroonde tot winnaar in 2014 en 2016. Lutsenko volgt op de erelijst Juan José Lobato op. Het is zijn negende overwinning van het seizoen, na drie ritzeges en de eindwinst in de Ronde van Oman (2.BC), een rit in de Tirreno-Adriatico (WT), de nationale kampioenschappen op de weg en tegen de klok, en een rit in de Arctic Race of Norway.

Cofidis legt ook jongere broer van Viviani vast

Cofidis heeft na Europees kampioen Elia Viviani, die overkomt van Deceuninck-Quick.Step, ook zijn jongere broer Attilio als versterking voor 2020 aangekondigd. De 22-jarige Italiaan is momenteel stagiair bij het procontinentale Cofidis. Eind augustus sprintte hij naar de zege in de Schaals Sels voor Timothy Dupont en Michael Van Staeyen. Attilio Viviani tekende een contract voor twee jaar, net als de Fransman Eddy Finé (22).