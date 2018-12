KOERS KORT. Clement hangt fiets aan de haak - Geen moordende cols in Tirreno - Matthews wil debuteren in Ronde van Vlaanderen - Van Loy skipt crossweekend Redactie

13 december 2018

Ellen Van Loy mist veldritweekend door knieblessure

Ellen Van Loy past voor de veldritten van komende zaterdag en zondag in Antwerpen (DVV Trofee) en Zonhoven (Superprestige). Dat maakte haar team Telenet Fida Lions bekend. De 38-jarige van Loy is niet hersteld van de knieblesure die ze zondag opliep bij een val in de Druivencross van Overijse.

Nader onderzoek bracht een partiële scheur in de mediale band aan het licht. Het is nog niet duidelijk wanneer Van Loy weer in competitie zal komen. “Haar terugkeer en verdere programma zal week per week worden bekeken, afhankelijk van het herstel en de reactie van de knie op inspanningen”, klinkt het. De blessure zal Van Loy alvast een goede plaats in de klassementen kosten. In de DVV Trofee is ze tweede, in de Superprestige zevende.

Stef Clement stopt met koersen

Stef Clement (36) hangt zijn fiets aan de haak. De Nederlander stond al een halfjaar aan de kant met “lichamelijke klachten”. Met een rol binnen de voeding en promotie krijgt hij een andere functie binnen Team Jumbo-Visma. “Het is niet de manier waarop ik mijn carrière had willen afsluiten. Vijftien jaar lang was dit mijn passie, hobby en werk ineen. Ik kijk er met trots op terug en heb meer bereikt dan ik ooit voor mogelijk hield”, reageert Clement. “Als je niet zeker weet of een comeback verantwoord is, bekijk je alternatieven. Nadat het team me deze functie aanbood, heb ik een verstandskeuze gemaakt. Ik ben de ploeg dankbaar voor deze mogelijkheid en ik kijk ernaar uit om die nieuwe weg in te slaan.”

Op zijn palmares prijken vier nationale titels tijdrijden. In 2007 pakte hij in die discipline brons op het WK in Stuttgart. Clement begon in 2003 bij de Van Hemert Groep zijn carrière en reed vervolgens bij het Rabobank Continental Team, Bouygues Telecom, Rabobank, Belkin, IAM Cycling en Team LottoNL-Jumbo.

Degenkolb wel te vinden voor aanpassen Bos van Wallers: “Kan het veiliger maken”

John Degenkolb vindt het geen slecht idee om het Bos van Wallers aan te pakken voor Parijs-Roubaix. Vrijwilligersorganisatie Les Amis de Paris-Roubaix wil het gras tussen de kasseien verwijderen om er dan mortel tussen te gieten. “Ze gaan er geen asfalt op leggen”, vertelt de winnaar van 2015. “Ik denk niet dat het geen slechte beslissing is. Als je er over rijdt, zal je het verschil niet merken, maar het maakt het alleen maar veiliger. Bij een regenachtige editie is het bijna onmogelijk om er te rijden. Dan heb ik liever dat er mortel tussen ligt en we ook als het regent de mogelijkheid hebben om naar Arenberg te gaan, dan dat we het moeten skippen omdat het te gevaarlijk is. Naar mijn mening hoort het bij de koers en ik denk dat het een kans is om het veiliger te maken.”

Heuvels in Tirreno-Adriatico

Tussen 13 en 19 maart zullen de deelnemers van de Tirreno-Adriatico geen stevige bergen voor de wielen krijgen geschoven. De organisatie van de Italiaanse rittenkoers kiest voor een ploegentijdrit als opener, twee sprintetappes, een individuele tijdrit en en drie heuveletappes waar ook de klassieke renners hun slag kunnen slaan. In vergelijking met de voorgaande edities is er in ‘de Koers van de Twee Zeeën’ dus geen aankomst in het hooggebergte opgenomen. Vorig jaar won Michal Kwiatkowski.

Svelato il percorso della 54° #TirrenoAdriatico @NamedSport in programma dal 13 al 19 marzo 2019 >>> https://t.co/rTWFO9hf0g | The route of the 54th Tirreno-Adriatico #NamedSport scheduled from 13 to 19 March 2019 has been revealed today >>> https://t.co/evNdhnNVQW pic.twitter.com/zlog60DY15 Tirreno Adriatico(@ TirrenAdriatico) link

Michael Matthews debuteert in 2019 in de Ronde van Vlaanderen

Naast de Ardennenklassiekers wil Michael Matthews ook eens proeven van de Ronde van Vlaanderen. De 28-jarige Australiër vertelde aan Cyclingnews dat hij in 2019 zijn debuut zal maken in ‘Vlaanderens Mooiste’. “Ik ben echt geïnteresseerd in de Ronde van Vlaanderen”, vertelde de renner van Sunweb in Calpe waar hij op stage is. Matthews werd in 2010 bij de beloften wel al eens tweede in de Ronde, maar verscheen als prof nog niet aan de start. “Ik werd al eens tweede bij de U23, dus ik heb er goede herinneringen aan. Ik weet dat het bij de profs helemaal anders is, maar ik ben echt enthousiast. Ik heb het parcours als bekeken. De voorbije jaren heb ik de Ronde altijd proberen te rijden, maar dat lukte niet in voorbereiding op de Ardennenklassiekers en de Ronde van het Baskenland”, vertelde Matthews. Hij zal ook nog de Amstel Gold Race, de Waalse pijl en Luik-Bastenaken-Luik rijden. “De Ardennen zijn altijd prioritair, maar we hebben naar mijn mogelijkheden gekeken en het team denkt ook dat ik het goed kan doen op de kasseiklassiekers.” 7 april staat dan ook aangeduid in de agenda van Matthews.

Ferrand-Prévot moet met ‘slapend been’ kruis maken over uitstapje naar de cross

Pauline Ferrand-Prévot zal deze winter niet aan de start komen van een veldrit. Dat maakte de wielrenster zelf bekend op Facebook. De wereldkampioene veldrijden van 2015 kampt met een geknelde liesslagader, moet geopereerd worden aan het linkeronderbeen en zal vier maanden out zijn. De Française had voortdurend last van het gevoel een ‘slapend been’ te hebben.

De 26-jarige Ferrand-Prévot kampte al een tijd met problemen in het linkeronderbeen. “De steeds terugkerende pijn werd in eerste instantie gelinkt aan problemen met de heup”, legt ze uit. “Maar het probleem raakte niet opgelost en verdere onderzoeken lieten vervolgens de aanwezigheid van endofibrose, links en in mindere mate rechts, zien. Er zal snel een chirurgische ingreep gepland worden in Lyon. Ik zal zo’n vier maanden uit competitie zijn.”

Ferrand-Prévot zorgde in 2015 voor een unieke triple in de wielersport. Ze was dat jaar als eerste ooit op hetzelfde moment wereldkampioen op de weg, in het veld en op de mountainbike. De wereldtitels op de weg en in het mountainbike veroverde ze in 2014, die in het veld begin 2015. Verder staat op haar palmares (op de weg) een zege in de Waalse Pijl (2014) en nationale titels op de weg (2014 en 2015) en in het tijdrijden (2012, 2013 en 2014).